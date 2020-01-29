 "Хочу відчути ситуацію на місці", - Високий представник ЄС Боррель має намір відвідати Донбас

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я б хотів відвідати більш значиму частину країни з точки зору зовнішніх відносин. Я хотів би відвідати Донбас, кордон, де, як я знаю, йдуть військові дії для того, щоб відчути ситуацію на місці. Ми повинні докласти найважливіші зусилля для того, щоб перестали вбивати людей", - сказав він у вівторок в Брюсселі на пресконференції, яка відбулася в перерві роботи Ради Асоціації Україна-ЄС.

Високий представник ЄС підкреслив, що "результат останньої зустрічі в Парижі має бути виконаний на місцях".

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"І ми мусимо докладати зусиль в декількох сферах: перш за все, гуманітарна допомога, по-друге, розмінування - ми можемо зберегти багато життів і третє - провести вивчення інфраструктури з економічної точки зору для того, щоб підготувати майбутню можливу реконструкцію", - деталізував Боррель.

Він також наголосив на необхідності забезпечення вільного проходження кораблів у Керченській протоці і з Азовського моря відповідно до міжнародного законодавства.

"Ми будемо продовжувати підтримувати незалежність і територіальну цілісність України", - додав він.