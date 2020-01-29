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 Політика України, Київські новини
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Все про:КМДА (756) Київ (6877) активіст (223)

 Більше жодних "зустрічей з активістами" в КМДА. Відкриття реєстрів розпочало нову епоху громадянського суспільства, - активістка Нікітіна

Активістка Юлія Нікітіна вважає, що зустрічі влади з активістами є показухою і з відкриттям реєстрів не мають сенсу.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала активістка Юлія Нікітіна, передає Цензор.НЕТ.

"Нова епоха громадянського суспільства, або чому я більше не ходжу на "зустрічі з активістами" в КМДА. Як правило, громадянське суспільство перебуває в конфлікті з представниками влади. Це може бути ввічливий і мирний конфлікт, а може бути агресивний і не цілком законний з обох сторін, але зазвичай це саме конфлікт, а не радісний рух до спільної мети в єдиному пориві. Цілі у сторін різні і у активістів, які це розуміють, вигравати виходить частіше. У конфлікті головне - ясно бачити свої і чужі ресурси + вміти їх використовувати. У представників влади ресурсів багато - у них є гроші, є люди і влада, є доступ в ЗМІ, є надзвичайно цінна можливість просто ігнорувати проблему в окремо взятих випадках, оскільки більшість виборців далекі від політики і абсолютно не розуміють того, що очевидно активісту. Від нас з вами їм потрібен тільки виборчий рейтинг і відсутність гучних скандалів, які можуть на цей рейтинг вплинути", - розповіла вона.

"У нас на їхньому тлі ресурс є тільки один і це наш з вами час. За такої нерівності сил краще, що ми можемо зробити, - це витрачати час максимально ефективно, впливаючи в міру сил на виборчі рейтинги, тобто на те єдине, що не дозволяє чиновникам нас ігнорувати взагалі завжди. Не варто думати, що це маленький ресурс :) По-перше, нас багато. По-друге, багато хто з нас творять чудеса у своїх професіях і наш час має значну цінність. По-третє, більшість справжніх активістів - розумні, дорослі і мотивовані люди, а наші з вами опоненти давно страждають від кадрового голоду", - додала активістка.

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"Максимально ефективно час використовується, якщо

- ви намагаєтеся допомагати ініціативі/протесту саме тим, у чому ви фахівці (фотограф - фотографіями, музикант - виступами і відео, історик - ретроспективними довідками etc)

- якщо ваша професія не дозволяє використовувати її для впливу в ініціативі/протесті, ви берете на себе невелику, посильну частину корисної роботи і витрачаєте свій час тільки на неї, свідомо відмовляючись від істерик з приводу того, що від вас не залежить і безсилих криків у простір соцмереж", - акцентувала Нікітіна.

"Ще кілька років тому варіантів корисної роботи було небагато - написати запит, спробувати добути документи, допомогти в організації акції, домогтися зустрічі з політиками / чиновниками (наприклад, в КМДА) висловитися і спробувати добути документи там. Тому з'явилася традиція зустрічей у форматі "покличмо їх і вислухаємо, нехай випустять пару". Нам ці зустрічі потрібні були тому, що іншим способом добути інформацію було складно, навіть запити потрібно було роздруковувати, підписувати і привозити, а відповідали на них зазвичай всяку безглузду муть. Їм ці зустрічі потрібні були тому, що на них можна було сфотографуватися з активістами і продемонструвати таким чином близькість до народу, та й активісти після них знаходили якусь подобу надії на доброго царя і ненадовго заспокоювалися. Минулого року все кардинально змінилося. Відкрилася дика кількість реєстрів і всі документи є там, їх просто потрібно вміти шукати. Тепер будь-хто з нас може робити дуже важливу і нескладну роботу - створювати зрозумілий опис проблеми, історію протесту / ініціативи і досьє на опонентів. Навіть якщо ви готові витрачати на цю роботу 10 хвилин на день, це будуть максимально ефективні 10 хвилин, в тисячу разів більше корисні всім вашим однодумцям, ніж присутність на зустрічі, на якій вам тепер не можуть дати нічого цінного, крім обіцянок. Як створювати такі описи разом, розповісти?"- резюмувала активістка.

Більше жодних зустрічей з активістами в КМДА. Відкриття реєстрів розпочало нову епоху громадянського суспільства, - активістка Нікітіна 01
Більше жодних зустрічей з активістами в КМДА. Відкриття реєстрів розпочало нову епоху громадянського суспільства, - активістка Нікітіна 02
Більше жодних зустрічей з активістами в КМДА. Відкриття реєстрів розпочало нову епоху громадянського суспільства, - активістка Нікітіна 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172430
 
   
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ничего не понял..., хотя и прочитал пару раз...
какой посыл этой статьи...?
активисты прекращают активировать и уходят в бумаги, да?
какой то бред...
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Что нет смысла ходить на встречи с властями- это вообще не работает. Зато теперь есть реестры, из которых можно получить необходимую инфу . Для координации действий связываться с Юлией Никитиной.
Что непонятно?? Или абы критиковать?
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понятно - активисты переходят на бумажную работу в реестрах....
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Посыл статьи прост- нечего подыгрывать власти,создавая видимость диалога.Власть чужда интересам общества изначально и реагирует только на хорошо организованное давление на нее.Открытие реестров позволяет активистам получить максимум информации легально и быстро ,а не получать эту информацию на встречах,которые власть выдает за диалог с обществом.По сути эти встречи позволяли власти ничего не делать по сути,изображая бурую
деятельность.
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Ну, типо, надоели мы им, они все равно клали на нас и уже было бы хорошо чтоб мы не обращались! Как-то так..
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не понимаю что дебили выграли кодированием ТВ? В инете есть трансляция,112 вообще не кодирован ? ну будут смотреть в инете ,не разведут они народ на бабло,а бабки перейдут на радио, пару месяцев побарыжат увидят свою аудиторию и еще сами будут доплачивать что бы их смотрели Больше никаких "встреч с активистами" в КГГА. Открытие реестров начало новую эпоху гражданского общества, - активистка Никитина - Цензор.НЕТ 5407
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Кличко людоед ******** назначивший главой ДОЗ валентину Гинзбург котра продавала в своем городе младенцев на органы, а теперь тероризирует детей инвалидов в Киеве о чем с ними можна говорить? Для них 2 вар анта, ешафот или сокира.
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