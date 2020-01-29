 Комісар ЄС Варгеї закликав Україну повністю імплементувати рекомендації Венеціанської комісії до мовного закону

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив у вівторок ввечері на пресконференції в Брюсселі, яка відбулася за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС.
"Ми також погодилися з необхідністю забезпечити повагу прав, які вже здійснюють особи, що належать до національних меншин", - сказав Варгеї.
"У цьому контексті ми відзначили кроки України для імплементації рекомендацій Венеціанської комісії і підкреслили потребу повністю імплементувати ці рекомендації", - додав єврокомісар.
Нагадаємо, торік у грудні Венеціанська комісія Ради Європи оприлюднила висновки щодо українського закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", у яких заявила, що він не витримує балансу між захистом української мови та гарантуванням прав мов меншин.
Захищаючи та підтримуючи окремі положення чинного закону, Венеціанська комісія рекомендувала переглянути норми, які запроваджують відмінність у правах трьох груп мов, відмінних від української – мов корінних народів, офіційних мов ЄС та інших мов.
Також ВК рекомендувала переглянути норми, які встановлюють відповідальність за порушення закону – приміром, щодо "викривлення державної мови у офіційних документах", та розширити використання мов меншин у окремих держаних функціях – приміром, у роботі екстрених служб.
Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова заявила, що Україна втілить частину рекомендацій "Венеціанки" щодо мовного закону. Вона додала, що нині готується закон про нацменшини, де "всі побажання будуть прийняті до розгляду".
Навіщо нам примитивна мокшанська говірка,
якщо у нас така багата мова.
Двери -отворить
Замок-отпереть
Вино -откупорить
Книгу - раскрыть
Уши -разжать
Глаза - распахнуть
отпереть/запереть так же устаревшие слова
уши что сжатые были, что их разжимать?!
отворить, раскрыть, распахнуть - это слова синонимы слова открыть и так или иначе применимы как к счету, дверям, глазам
Кстати отворить - это украинизм от слова "отворити" ("отвір" -проем, отверстие)
украинский язык не считается устаревшим? на каком языке тут большинство комментов? а на каком языке ты тут гавкаешь? вы укры свой государственный язык не знаете, и еще че-то вякаете...
1. открывать
2. отворять
3. отмыкать, отпирать (замок)
4. откупоривать
5. развернуть
6. раскрывать, разжимать
7. расплющить, разомкнуть
****** попробуйте покомандуйте
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/01/24/7076511/
Але якщо там балом правлять мокши, то до кого тоді звертатись про імплементацію?
Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что Украина воплотит часть рекомендаций "Венецианки" по языковому закону. Она добавила, что сейчас готовится закон о нацменьшинства, где "все пожелания будут приняты к рассмотрению".Источник: https://censor.net.ua/n3172428
І тепер вже майже нема рідної біларуської мови самі знищили її беларуси і перетворилися у бульбашів -недокацапів. А це означає що тепер немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває сувереної держави , а може бути тільки а в даному випадку бесправна кацапська колонія.