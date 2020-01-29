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 Політика України
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Все про:Венеціанська комісія (89) мова (400) Варгеї (1)

 Комісар ЄС Варгеї закликав Україну повністю імплементувати рекомендації Венеціанської комісії до мовного закону

Комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї нагадав, що Україна має виконати рекомендації Венеціанської комісії і внести зміни до закону про захист державної мови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив у вівторок ввечері на пресконференції в Брюсселі, яка відбулася за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС.

"Ми також погодилися з необхідністю забезпечити повагу прав, які вже здійснюють особи, що належать до національних меншин", - сказав Варгеї.

"У цьому контексті ми відзначили кроки України для імплементації рекомендацій Венеціанської комісії і підкреслили потребу повністю імплементувати ці рекомендації", - додав єврокомісар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко про зустріч із главою Венеціанської комісії Букіккіо: Загальна позиція - ми проти політично мотивованого правосуддя в Україні. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, торік у грудні Венеціанська комісія Ради Європи оприлюднила висновки щодо українського закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", у яких заявила, що він не витримує балансу між захистом української мови та гарантуванням прав мов меншин.

Захищаючи та підтримуючи окремі положення чинного закону, Венеціанська комісія рекомендувала переглянути норми, які запроваджують відмінність у правах трьох груп мов, відмінних від української – мов корінних народів, офіційних мов ЄС та інших мов.

Також ВК рекомендувала переглянути норми, які встановлюють відповідальність за порушення закону – приміром, щодо "викривлення державної мови у офіційних документах", та розширити використання мов меншин у окремих держаних функціях – приміром, у роботі екстрених служб.

Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова заявила, що Україна втілить частину рекомендацій "Венеціанки" щодо мовного закону. Вона додала, що нині готується закон про нацменшини, де "всі побажання будуть прийняті до розгляду".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172428
 
 
 Топ коментарі
 
Комісар .... тьху, звідки вони взяли цю назву...
Навіщо нам примитивна мокшанська говірка,
якщо у нас така багата мова.
Комиссар ЕС Варгеи призвал Украину полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в языковой закон - Цензор.НЕТ 8362
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вот когда Вы введете во всей Европе русский язык вторым или первым (это уже на Ваше усмотрение ) государственным вот тогда и гавкайте ....!!!!!!
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"Говорили-балакали, сіли - заплакали... Так в чому саме Україна не виконує рекомендації, Вергеї може пояснить? (Цікаво, а у нього, на Батьківщині, ці вимоги імплементовані? Судячи з прізвища, він - мадяр... То хай скаже, що у нього, в Угорщині, екстрені служби володіють румунською, болгарською, словацькою і українською мовою... І пояснить, коли саме починать сміяться... Вони, за останнє століття, насильно "омадьярили" усі національні меншини, що проживали на території колишньої Австро-Угорської імперії, в кордонах теперішньої Угорщини, "колобродять", зі своїми меншинами, у Хорватії, Боснії, Румунії, Словаччині, Україні, і лізуть нас учить "толерантності"!!!)...
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вОНИ - ТОЛЄРАСТИ - за чужий рахунок. А от якщо їх торкнеться. Які тюремні строки отримали лідери Каталонії?
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ага всем перейти на ИДИШЬ да пошли вы подонки полем и лесом....
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Это РЕКОМЕНДАЦИИ и в отличии от ТРЕБОВАНИЙ, их можно не выполнять. Так что Украине никому ничего не должна!!!
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Комісар ЄС, якщо він зазирне у словник, то може йти на літеру "Ж", або "Х".
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Комісар .... тьху, звідки вони взяли цю назву...
Навіщо нам примитивна мокшанська говірка,
якщо у нас така багата мова.
Комиссар ЕС Варгеи призвал Украину полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в языковой закон - Цензор.НЕТ 8362
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То виходить з відповіді Уповноваженої з захисту державної мови Тетяни Монахової, що російська мова буде мовою нацменшини?
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Счет - открыть
Двери -отворить
Замок-отпереть
Вино -откупорить
Книгу - раскрыть
Уши -разжать
Глаза - распахнуть
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отворить/затворить на Расее считается устаревшим и не иначе как в сказках не используются.
отпереть/запереть так же устаревшие слова
уши что сжатые были, что их разжимать?!

отворить, раскрыть, распахнуть - это слова синонимы слова открыть и так или иначе применимы как к счету, дверям, глазам

Кстати отворить - это украинизм от слова "отворити" ("отвір" -проем, отверстие)
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"на Расее считается устаревшим"

украинский язык не считается устаревшим? на каком языке тут большинство комментов? а на каком языке ты тут гавкаешь? вы укры свой государственный язык не знаете, и еще че-то вякаете...
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Отвори́ть. Общеслав. Производное от старославянского ворити (запирать), суф. образования от индоевропейского воръ (ворота, забор)
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полностью с тобой согласен Комісар ЄС Варгеї закликав Україну повністю імплементувати рекомендації Венеціанської комісії до мовного закону - Цензор.НЕТ 7779

1. открывать
2. отворять
3. отмыкать, отпирать (замок)
4. откупоривать
5. развернуть
6. раскрывать, разжимать
7. расплющить, разомкнуть
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War Gay, ваша Венецианская комиссия слишком Костромская.
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В цій т.з комісії засіли кацапи з поплічниками і крутять висновками як москва скаже , "крутять як циган сонцем " .
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А що кацапи вже в Євросоюз вступили чи вступати хочуть?
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В комиссии представители 62 стран мира из них 47 государств ЕС.
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вот когда Вы введете во всей Европе русский язык вторым или первым (это уже на Ваше усмотрение ) государственным вот тогда и гавкайте ....!!!!!!
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Гейропейці,геть лапи від української мови!
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"Говорили-балакали, сіли - заплакали... Так в чому саме Україна не виконує рекомендації, Вергеї може пояснить? (Цікаво, а у нього, на Батьківщині, ці вимоги імплементовані? Судячи з прізвища, він - мадяр... То хай скаже, що у нього, в Угорщині, екстрені служби володіють румунською, болгарською, словацькою і українською мовою... І пояснить, коли саме починать сміяться... Вони, за останнє століття, насильно "омадьярили" усі національні меншини, що проживали на території колишньої Австро-Угорської імперії, в кордонах теперішньої Угорщини, "колобродять", зі своїми меншинами, у Хорватії, Боснії, Румунії, Словаччині, Україні, і лізуть нас учить "толерантності"!!!)...
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Різні геї ще будуть давати нам вказівки. Комиссар ЕС Варгеи призвал Украину полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в языковой закон - Цензор.НЕТ 5438Комиссар ЕС Варгеи призвал Украину полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в языковой закон - Цензор.НЕТ 12
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Судячи по характерній формі вух, він навіть не угорець... Такий самий "космополіт", як і "Беня" з "Блазнем" ... Цікаво, а він своєю рідною яку мову вважає? "Іврит" він точно не знає...
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***** давайте поради, він їх обов'язково виконає
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Призівать у них все здорові, только сами нихера не делают.
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Чому в Європі дискримінують та не вивчають латинську мову. Не порядок! Комісар ЄС Варгеї закликав Україну повністю імплементувати рекомендації Венеціанської комісії до мовного закону - Цензор.НЕТ 3784
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что значит должна?это рекомендации,а не указания...
****** попробуйте покомандуйте
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Все це вже було, дивись:

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/01/24/7076511/
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Нехай спершу імплементують свої обіцянки Будапештського меморандуму.

Але якщо там балом правлять мокши, то до кого тоді звертатись про імплементацію?
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московитка Татьяна Монахова, предков которой когда то завезли в Украину поддерживает... Комісар ЄС Варгеї закликав Україну повністю імплементувати рекомендації Венеціанської комісії до мовного закону - Цензор.НЕТ 9241

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что Украина воплотит часть рекомендаций "Венецианки" по языковому закону. Она добавила, что сейчас готовится закон о нацменьшинства, где "все пожелания будут приняты к рассмотрению".Источник: https://censor.net.ua/n3172428
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Щоб у нас з Мовним Законом не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Біларусь, вона була припинена антибеларуським референдумом, який провели по рекомендації Венеціанської комісії і з ініціативи такого як у нас ...резидента ЗЕбила капитулянта проросійського диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» біларуси необдумано надали їй, нарівні з своєю рідною біларуською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останім цвяхом в труну біларуської мови яка просто зникла, як і почала зникати Біларуська держава яка поступово перетворюється в безправну колонію у складі жахливої не словянської паРаші. Страшний гіркий досвід біларусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і депутатів і не ясно якого може і антиукраїнського парламенту ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним бесправним колоніям, а Украина не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
І тепер вже майже нема рідної біларуської мови самі знищили її беларуси і перетворилися у бульбашів -недокацапів. А це означає що тепер немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває сувереної держави , а може бути тільки а в даному випадку бесправна кацапська колонія.
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Як можна такі норми вводити в українське законодавство? У нас і так не виконуються закони по мовній квоті, скрізь одна расейська мова, що при спілкуванні, що в сфері обслуговування..., а ці норми, що змушують нас прийняти в закон дасть можливість всім знову стати "меншеством", щоб тільки не вчити українську мову, якої в Україні фактично немає. Невже це не зрозуміло? Чому євреї в примусовому порядку вивчили свою мову, якої не було? Чому чехи вивчили свою мову і не розмовляють в чехії німецькою? Чому таке спотворення мовного закону в Україні? Чи німці розмовляють на расейській? чи французи на расейській? Ні, расейські туди їдуть і там розмовляють на їх мовах, а тут вони "абіженые". Расейську мову нам навязали і знищили українську. Чому малороси знову добивають паростики української?
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а разве кто - то из венецианских ********* розмовляє українською мовою , як мовою корінного народу Європи? якщо ні, тоді пора в Європі відкривати українські школи і вивчати українську мову...
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Вопрос в том . Защита "национальных меньшинств" в вопросе языка. Или "защита" русифицированного населения других национальностей ( украинцев, татар, греков, евреев, армян и т.д. Считаю это разные вещи.
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Москва воює за те, щоб не стало української мови. НЕ БУДЕ МОВИ НЕ БУДЕ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ. А тепер і Європа приєдналась до війни проти України. А найнадійніший для цього спосіб - убити носіїв. Саме так вони зробили в 1933-му - і число носіїв української мови одразу ж зменшилось на мільйони. А ви, ніби українці, ще і допомагаєте їй. Чи ви не українці, це так зебіли!? . НАГАДУЮ недорослям з Земанди, що ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ ВБИВАЮТЬ. Тому потрібний жорсткий закон про захист УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. НІЯКИХ ПОСТУПОК НІЯКИМ КОМІСІЯМ прибічникам Москви. Україна зобов'язана в інтересах власного виживання продемонструвати на своїй території силу закону про мову, щоб кожен "нащадок вертухаїв", якого трясе через звук національної мови, "сто разів вкусив себе за язика" і відкусив або вивчив і спілкувався українською мовою. Всі працівники на державній службі, депутати повинні спілкуватись тільки українською мовою. В побуті хоть на івриті. ГАНЬБА Комісарам ЄС прибічникам Кремля.
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Рекомендації не можуть бути примусово втілені. Це очевидно навіть недоумкуватим. Хіба комісар ще в гіршому психічному стані?
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хм петрики называют европу гейропой... где же это было...
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