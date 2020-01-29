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 Політика України
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Все про:ГПУ (3295) Зеленський (4292) корупція (2121) Сакварелідзе (146)

 "Я вже не бачу перспектив щодо посадок корупціонерів і справедливості. Недостатньо бути хорошою людиною, потрібне управління", - Сакварелідзе

Момент для притягнення корупціонерів до відповідальності було втрачено на початку - у найперші дні. Через це багато ключових фігурантів вже або залишили країну, або вжили заходів з переоформлення награбованого майна.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексзаступник Генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, передає Цензор.НЕТ.

"Чому досі немає ні посадок, ні повернення награбованого в державну казну?" Таке запитання у різних формулюваннях я щодня отримую від багатьох людей. За останні п'ять років ми з вами чимало віддали і чималим ризикували для того, щоб справедливість нарешті перемогла. Звісно, у великої частини із нас нині виникає почуття протесту і розчарування. Всі знають, що я сам був затятим критиком Порошенка частково через те, що за весь час його президентства за корупцію так і не було засуджено жодного чиновника хоча б середньої ланки. Чому зараз така ж тенденція, з огляду на те, що сам Зеленський на відміну від свого попередника особисто не зацікавлений у "кришуванні" потоків? До того ж, вперше за всю історію у нас некорумпований Генеральний прокурор. Виходить, все-таки бути просто "хорошою людиною" недостатньо. Потрібна швидкість в ухваленні рішень і особлива модель менеджменту. Та й трохи злості на шахраїв, які десятиліттями обкрадали країну, не завадило б. Момент був упущений на початку - у найперші дні. Через це багато ключових фігурантів вже або залишили країну, або вжили заходів з переоформлення награбованого майна", - заявив Сакварелідзе.

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"Буду щирим: особисто я вже не бачу перспектив того, що обрана модель дозволить виконати хоча б половину очікувань суспільства щодо торжества справедливості і закону, посадок корупціонерів, включно з вищим ешелоном. З огляду на інтерес моїх підписників до цієї теми і кількість одержуваних мною запитань, днями в міру можливості я запишу кілька відеоблогів про те, чому ми опинилися в такій ситуації і як, на мою думку, варто було б діяти, щоб мати шанс на успіх у реальній боротьбі з корупціонерами і всі ми могли бачити реальні посадки. Я із солідарністю ставлюся до спроб нової влади побудувати нову країну. У своїх відео я постараюся визначити ключові управлінські помилки у сфері кримінальної юстиції та їхні причини. Буду радий, якщо вони будуть виправлені там, де поки ще залишилася така можливість", - додав він.

Я вже не бачу перспектив щодо посадок корупціонерів і справедливості. Недостатньо бути хорошою людиною, потрібне управління, - Сакварелідзе 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172427
 
   
 Топ коментарі
 
"Весна прийде - саджати будемо" не має опції турборежиму. Це були понти для зебілів.
"Я уже не вижу перспектив по посадкам коррупционеров и справедливости. Недостаточно быть хорошим человеком, нужно управление", - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 2566
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О, и это чучело стало что то подозревать...
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Заметьте, на какую сумму суды прощают Бене долги, на такую же, кто то покупает ОВЗГ...
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За фразу "многие фигуранты выехали,многие переоформили" у Сакверелидзы надо отобрать удостоверение прокурора.
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У него нет такого удостоверения. Уже давно соевые рехформаторы постарались.
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Я ще раз переконуюсь, що зробив правильно, коли голосував за
націоналістів!!!Один мер може замінити СБУ, МВД, ГПУ. Майстер-клас від мера
Конотопа по боротьбі з сепаратизмом в регіонах України. Прошу репост Вподобай
Рідна Україна

https://www.facebook.com/watch/?v=1515576191856899
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За Тягнибакса и Пупса голосовал? Ну молодец, путин будет доволен.
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Комментаторы, чего вы тут рассуждаете о высоких материях? Все предельно ясно. Чтобы осуществлять правосудие, нужно быть не только хорошим человеком или на 100% своим прокурором у президента, нужно еще иметь профессиональные знания и опыт работы по своему профилю.
Ни у кого из этой зелёной команды, приведенной народом к власти, ни того, ни другого нет вообще. Прокурор без образования (потому что Соломонов университет, который он окончил, это была платная шарашкина контора, давно закрытая как несоответствующая стандартам высшего образования и просто за деньги продававшая свои бумажки под названием диплом) и никогда не работавший в системе правосудия, естественно не способен ничего организовать,премьер никогда нигде в реальной экономике или на производстве не работал и не управлял даже городской баней, сидел в грантоедских фондах, президент всю жизнь только кривлялся на сцене и никакого политического или управленческого опыта не имел, ну и далее можно продолжать, там все персоналии примерно с таким же бекграундом.
Так что вы от них хотите, каких результатов? Их нет и не будет, хорошо если всё, что еще по инерции функционируют не развалят окончательно и не приведут страну к полному краху.
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Сакварелидзе как всегда прав...ещё месяц у Зеленского есть. Если не начнутся посадки соевого говна на реальные сроки с конфискацией, то порохоботы начнут просто црать под офис президента, а такой през и нахер никому не нужен, Вове надо думать!!
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А хто це?
І чого скільки уваги до цього нікчемного пустого місця і дармоїда?
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Про які посадки може йти мова! Думається,Портнов з Богданом визначають кандидатури чільників правоохоронних органів, потім Богдан нашіптує ці призвіща в вухо президенту, а той призначає різних бакланів,ослиць,баранів,бобиків....!
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Очередной пророк...
Типа Надии Савченко.
Сколько их было, сколько их будет.
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Млять!
Если не можете законно посадить старых - хоть увольте их всех и наберите честных. И через год проблема решится сама собой!
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Какой менеджмент,какая злость,не прикидывайся,ты же знаешь что бенька договорился со всеми фигурантами и всех их обилетил приказав якобы некоррумпированному рябокепке их не трогать,это же очевидно.
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"Почему сейчас такая же тенденция, учитывая то, что сам Зеленский в отличии от своего предшественника лично не заинтересован в "крышевании" потоков? К тому же, в первый раз за всю историю у нас некоррумпированный Генеральный прокурор" - ???

Він що, хоче продемонструвати, що він придурок? На додачу до свого кар'єризму?
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Зеленский все больше превращается в Ющенко. Скоро будет универсал с порошенко подписывать.....
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