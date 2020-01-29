 "Я вже не бачу перспектив щодо посадок корупціонерів і справедливості. Недостатньо бути хорошою людиною, потрібне управління", - Сакварелідзе

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ексзаступник Генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, передає Цензор.НЕТ.
"Чому досі немає ні посадок, ні повернення награбованого в державну казну?" Таке запитання у різних формулюваннях я щодня отримую від багатьох людей. За останні п'ять років ми з вами чимало віддали і чималим ризикували для того, щоб справедливість нарешті перемогла. Звісно, у великої частини із нас нині виникає почуття протесту і розчарування. Всі знають, що я сам був затятим критиком Порошенка частково через те, що за весь час його президентства за корупцію так і не було засуджено жодного чиновника хоча б середньої ланки. Чому зараз така ж тенденція, з огляду на те, що сам Зеленський на відміну від свого попередника особисто не зацікавлений у "кришуванні" потоків? До того ж, вперше за всю історію у нас некорумпований Генеральний прокурор. Виходить, все-таки бути просто "хорошою людиною" недостатньо. Потрібна швидкість в ухваленні рішень і особлива модель менеджменту. Та й трохи злості на шахраїв, які десятиліттями обкрадали країну, не завадило б. Момент був упущений на початку - у найперші дні. Через це багато ключових фігурантів вже або залишили країну, або вжили заходів з переоформлення награбованого майна", - заявив Сакварелідзе.
"Буду щирим: особисто я вже не бачу перспектив того, що обрана модель дозволить виконати хоча б половину очікувань суспільства щодо торжества справедливості і закону, посадок корупціонерів, включно з вищим ешелоном. З огляду на інтерес моїх підписників до цієї теми і кількість одержуваних мною запитань, днями в міру можливості я запишу кілька відеоблогів про те, чому ми опинилися в такій ситуації і як, на мою думку, варто було б діяти, щоб мати шанс на успіх у реальній боротьбі з корупціонерами і всі ми могли бачити реальні посадки. Я із солідарністю ставлюся до спроб нової влади побудувати нову країну. У своїх відео я постараюся визначити ключові управлінські помилки у сфері кримінальної юстиції та їхні причини. Буду радий, якщо вони будуть виправлені там, де поки ще залишилася така можливість", - додав він.
націоналістів!!!Один мер може замінити СБУ, МВД, ГПУ. Майстер-клас від мера
Конотопа по боротьбі з сепаратизмом в регіонах України. Прошу репост Вподобай
Рідна Україна
https://www.facebook.com/watch/?v=1515576191856899
Ни у кого из этой зелёной команды, приведенной народом к власти, ни того, ни другого нет вообще. Прокурор без образования (потому что Соломонов университет, который он окончил, это была платная шарашкина контора, давно закрытая как несоответствующая стандартам высшего образования и просто за деньги продававшая свои бумажки под названием диплом) и никогда не работавший в системе правосудия, естественно не способен ничего организовать,премьер никогда нигде в реальной экономике или на производстве не работал и не управлял даже городской баней, сидел в грантоедских фондах, президент всю жизнь только кривлялся на сцене и никакого политического или управленческого опыта не имел, ну и далее можно продолжать, там все персоналии примерно с таким же бекграундом.
Так что вы от них хотите, каких результатов? Их нет и не будет, хорошо если всё, что еще по инерции функционируют не развалят окончательно и не приведут страну к полному краху.
І чого скільки уваги до цього нікчемного пустого місця і дармоїда?
Типа Надии Савченко.
Сколько их было, сколько их будет.
Если не можете законно посадить старых - хоть увольте их всех и наберите честных. И через год проблема решится сама собой!
Він що, хоче продемонструвати, що він придурок? На додачу до свого кар'єризму?