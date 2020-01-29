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Все про:Ірак (84) Іран (476) Пентагон (259) США (6000)

 Кількість військових США, які постраждали після ракетного удару Ірану по базах в Іраку, зросла до 50 осіб, - Пентагон

Щонайменше у 50 військовослужбовців США були діагностовані черепно-мозкові травми після ракетного удару Ірану по авіабазі в Іраку, де розміщені війська США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Пентагон.

"На сьогодні у 50 військовослужбовців США діагностовано черепно-мозкові травми", - йдеться в заяві прессекретаря міністерства оборони США полковника Томаса Кемпбелла.

Раніше повідомлялося про 34 постраждалих.

Уточнюється, що 31 поранений отримав лікування в Іраку і повернувся на службу. При цьому 18 інших були направлені до Німеччини для додаткового обстеження і лікування.

Пентагон зазначає у своїй заяві, що цифри, як і раніше, можуть змінюватися.

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Спочатку відомство повідомило, що в результаті ракетного удару ніхто не загинув і не постраждав.

У ніч на 8 січня Корпус вартових Ісламської революції завдав ракетного удару по авіабазі Аль-Асад і військовому об'єкту поблизу Ербілю в Іраку, де розміщені американські війська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172426
 
 
 Топ коментарі
 
А Трампченко говорил, что потерь нет))) Количество военных США, пострадавших после ракетного удара Ирана по базам в Ираке, выросло до 50 человек, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4584
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главное - "перестать стрелять" в ответ на нападение.. Вошьдь зебилов "ставит лайк"
походу, Трамп ещё в раздумьях, отвечать ли иранским корефанам хйла или "само рассосётся"..
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Рудий блазень трумп потрохи робить з США всесвітне посміховисько.
Як би у цієї ситуації відповів на ракетні атаки президент Буш? Ото ж.
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Такое же трындло, как и хло. А там целые кладбища псковских ихтамнетов.
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Кацапчик, на читай)))

https://novayagazeta.ru/articles/2018/06/24/76916-oni-tam-byli

Із фоточками, все як кацапчики *******))
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А что там с самолётом разведчиком который потерпел крушение в Авганистане?
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А що там з літаком розвідником, що упав в Сирії?
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а мы сначала поверили....
подумали что Иран сыграл с США договорняк...
Везде ложь...
Значит Трамп действительно оказался слабаком...

Первоначально ведомство сообщило, что в результате ракетного удара никто не погиб и не пострадал Источник: https://censor.net.ua/n3172426
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А когда хоть что-нибудь из его слов или обещаний было правдой?? Ну, на какой договорняк пойдет Иран с США?
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главное - "перестать стрелять" в ответ на нападение.. Вошьдь зебилов "ставит лайк"
походу, Трамп ещё в раздумьях, отвечать ли иранским корефанам хйла или "само рассосётся"..
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А в расєйкє є такий закон? Чи ти абсолютно довіряєш *****?)) Кацапчик, ти занадто грубо працюєш, куратор налисників надає)
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Ну Трамп-нашу до Фуйла ще далекувато.Але потроху вчиться "ліпити горбатого"))
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"Пострадавшим" хочется получить компенсацию "за причиненый ушерб здоровью" из бюждета пентагона на деньги налогоплательщиков, поэтому их количество прогнозируемо "увеличивается"! Халява - она и в Африке Америке "ХАЛЯВА"!
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Трамп с Пуйлом заодно - к бабке не ходи.
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Рудий блазень трумп потрохи робить з США всесвітне посміховисько.
Як би у цієї ситуації відповів на ракетні атаки президент Буш? Ото ж.
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И как всегда, у срампа рузкие тролли-защитники
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по ходу лише Ізраїль цінить своїх солдатів...
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Лохмато Чмо делает то что ему уйло пишет на электронную почту. Он и не надувался.
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