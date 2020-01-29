 Кількість військових США, які постраждали після ракетного удару Ірану по базах в Іраку, зросла до 50 осіб, - Пентагон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Пентагон.
"На сьогодні у 50 військовослужбовців США діагностовано черепно-мозкові травми", - йдеться в заяві прессекретаря міністерства оборони США полковника Томаса Кемпбелла.
Раніше повідомлялося про 34 постраждалих.
Уточнюється, що 31 поранений отримав лікування в Іраку і повернувся на службу. При цьому 18 інших були направлені до Німеччини для додаткового обстеження і лікування.
Пентагон зазначає у своїй заяві, що цифри, як і раніше, можуть змінюватися.
Спочатку відомство повідомило, що в результаті ракетного удару ніхто не загинув і не постраждав.
У ніч на 8 січня Корпус вартових Ісламської революції завдав ракетного удару по авіабазі Аль-Асад і військовому об'єкту поблизу Ербілю в Іраку, де розміщені американські війська.
https://novayagazeta.ru/articles/2018/06/24/76916-oni-tam-byli
Із фоточками, все як кацапчики *******))
. так вот же он..
.
https://www.youtube.com/watch?v=r01ys2QryiQ
. так вот же он..
подумали что Иран сыграл с США договорняк...
Везде ложь...
Значит Трамп действительно оказался слабаком...
Первоначально ведомство сообщило, что в результате ракетного удара никто не погиб и не пострадал Источник: https://censor.net.ua/n3172426
походу, Трамп ещё в раздумьях, отвечать ли иранским корефанам хйла или "само рассосётся"..
АфрикеАмерике "ХАЛЯВА"!
Як би у цієї ситуації відповів на ракетні атаки президент Буш? Ото ж.