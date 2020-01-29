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Все про:Луганськ (290) в'язниця (218) Лисянський Павло (30)

 В окупованому Луганську хлопця посадили на 6 років за "лайки" під проукраїнськими новинами в соціальних мережах, - представник омбудсмена Лисянський

Терористи на тимчасово окупованих територіях Донбасу постійно збільшують "обмінний фонд", затримуючи людей з надуманих і політичних причин - навіть за "лайки" в соцмережах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Обозреватель.TV" повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський із посиланням на інформацію правозахисників, з якими співпрацює Офіс омбудсмена.

"Незаконні збройні формування на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей постійно затримують людей. Тільки минулого тижня були випадки, коли трьох громадян затримали. Одного вони вже засудили за своїми т. зв. "законами", – розповів Лисянський.

За його словами, "загальний нагляд" в ОРДЛО здійснює ФСБ РФ, тому якщо людину схопили з якихось надуманих причин – цьому ніхто не завадить.

Як приклад Лисянський навів хлопця, якого в окупованому Луганську ув'язнили на 6 років за лайки проукраїнських новин у соцмережах.

"У нас є кейс. До уповноваженої (Людмили Денісової. – Ред.) звернулася мати хлопця з Луганська Сергія Русинова. Він навчався в Луганському технікумі культури і мистецтв і просто "лайкав" проукраїнські новини, вів дискусії у соціальних мережах зі своїми студентами-однокурсниками, підтримував Україну. Все. Шість років", – зазначив він.

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За даними чиновника, Русинов відбував покарання у Слов'яносербській колонії, однак нещодавно був переведений до Краснолуцької виправної колонії №19.

"За інформацією "Східної правозахисної групи", яка є партнером Офісу омбудсмена, його нещодавно перевели до 19-ї колонії в селі Вахрушеве Луганської області. Там із ним перебувають ще троє людей молодого віку – 18-20 років – які теж засуджені за політичними статтями", – уточнив Лисянський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172423
 
 
 Топ коментарі
 
Так уже суд над Поярковым сегодня начнется, а дитя Дугарь под домашним арестом уже сидит.
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У Дугар - величезна татуха на стегні, у тої баришні, що фоткала, татухи НЕМА! Це при тому, що та баршня в коротких шортах...
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Все это еще впереди, Вове досталось население 73% без мозгов, все что приидумает пройдет на Ура в монобольшинства.
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Так уже суд над Поярковым сегодня начнется, а дитя Дугарь под домашним арестом уже сидит.
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а зачем дитя Дугарь видеокамеры возле дома Шеремета фотографировала?
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А ты свечку держал или тебе Россия 24 сказала
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Видеозаписи смотрела .
а свечку ты держал и тебе Россия 24 сказала.
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что режимний об'єкт?
дурочку не валяй.
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А возле камеры нет чего-нибудь заметного, чтобы на это обратить внимание?
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нет там ничего заметного.
и так на бегу не обращают внимание, не делают мгновенный снимок.
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Это всё догадки на пользу Зелемойскому (его стремление выполнить хоть какие-то предвыборные мантры для лохов любой ценой, даже позволив Х**** не выполнять решение трибунала и отдать Цемаха как бонус для Х***), а у меня сомнения в пользу подозреваемых...
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молодец, всё ты победил. ура.
бегом на другую ветку.
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нет, теперь ты не победил.
а я анти-малороска, я победила.
а ты, лузер, оставайся на этой ветке, малороска
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Естественно, ведь тебе же необходимо оставить за собой последнее слово, какой бы бред ты не писала, малоросска.
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нет. я анти малороска.
это тебе необходимо оставить за собой последнее слово, какой бы бред ты не писала, малоросска.

снова моя победа.
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У Дугар - величезна татуха на стегні, у тої баришні, що фоткала, татухи НЕМА! Це при тому, що та баршня в коротких шортах...
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африкан ты ребёнок что ли? Татуху закрасить можно.Бороду - заклеить.
https://www.youtube.com/watch?v=qBEl0sX6oOk
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Ты просто дорого берешь, проще сбрить бороду - бесплатно
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ладно, раз ты бедный студент, первый заказ бесплатно:

Профессиональное прикрытие бород, татуировок для обеспечения алиби. Салон красоты "Лицедеи", ул. Льва Толстого 9, С.Петербург.


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Я сразу понял шо это рева, и смотрел кстати без звука. Топорно и халтурно, не похож на михайлова)
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для алиби с украинских камер наблюдения более чем достаточно, учитывая их уровень разрешения.
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согласен. но в таком случае для стороны обвинения нужны неоспоримые доказательства, чего в деле Шеремета нету...
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Для содержания в следственном изоляторе по закону никто не обязан предъявлять доказательтства уголовного дела.
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Топорно и халтурно

==
На этой "халтуре" владельцы фильма зарабюотали в прокате 5 миллионов долларов. Это тебе не на диване фыркать..
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касапский кинематограф говношлак можно смотреть только в обзорах бедкомедиана))
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Можно и не смотреть. Хочешь, копай, сейчас морозов нет. Хочешь- не копай.
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И сразу отвечу, с момента якобы "преступления" до момента задержания прошли годы, и борода бы отросла В окупованому Луганську хлопця посадили на 6 років за "лайки" під проукраїнськими новинами в соціальних мережах, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 2200
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заклеим бороду, не переживай.Главное чтобы ты на дело согласился, куратор всё оплатит.
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это точно её лицо на видео.

и тату не на стегни, а на маленькое на руке и на щиколотке
а при таком разрешении видео маленькое тату не увидеть никак.
может позже татуху сделала.
а свидетели брешут что раньше.
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А тепер це саме - українською! Інакше - паскуда кацапська...
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ага. тебе сказать нечего по теме. ты перешло на личности в истерике.
хорошо, что ты, паскуда кацапська, гугл-тразлэйтом овладело.
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О, кацапа обідили і в нього почалися страшні борошна)) Ну скажи чесно, що твоє утворення не дозволяє писати українською навіть з гугл-перекладачем! В окупованому Луганську хлопця посадили на 6 років за "лайки" під проукраїнськими новинами в соціальних мережах, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 6444
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точно. вы,олигофрены пишете одни и те же слова про борошно и утворення.
да. ты обиженный кацап с гугл- перекладачем.
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А оце попробуй переклади: най тя шляк трафить, най тя швидкою Настею змиє!
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кацап, ты мне ополяченные западные диалекты из гугла не цитируй.
ты всё одно кацап с гуглом.
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Ополячені?))) Ха-ха, москалик сказав, як у воду перднув)))
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снова ты сам себе исключительно о себе.
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І да, кацапи - це ті, хто сліпо вірять мєнтам рюкзакова, а не ветеранам, які Україну захищали!
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ясно, ты и нед старк - одно личико. беги админу жаловаться, стукачок ты кацапский.
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Я зрозумів: усі, хто мене лайкає, - це мої альтер его!

І ще: українці не вживають "стукачок", блатна фєня нам чужа))) По секрету, тут немає кнопки "поскаржитися на коментар", адміни самі вирішують, кого видалити...

А взагалі це сюр: кацап кацапською називає мене кацапом... І де вас таких тупих знаходять???
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не свисти, стукачо кацапский, у тебя с нед старком одни словечки про борошна и т.д.
ты и есть оно, многоликое тупенькое.
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Все это еще впереди, Вове досталось население 73% без мозгов, все что приидумает пройдет на Ура в монобольшинства.
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Придётся закрыть половину телеканалов, начиная с zik, и кончая г+г...
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Нельзя с гопником-беспредельщиком, который нарушает законы поступать в рамках закона, при полном бездействии беззубой полиции. Нужно еще было при Порохе обьявить в не закона , всю прокацапскую шваль, и поступать с ними как с предателями угрожающими национальной безопасности нашей страны. Но прошлый президент оказался слишком осторожным и мягким, поэтому прокацапская шваль мало битая и не стреляная повылазила из своих нор при ЗЕднеприводном Хриплокрысе.
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Эта шваль повылазила бы при Порошенко, а под боком уже наготове славянские православные буряты, а за сколько бы она повылазила "патриот" Беня озвучил сумму.
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минимум пол страны придётся пересажать ..
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Не пришлось, хватило бы самых рьяных предателей наказать, остальные бы поменяли свою точку зрения, ведь основная масса людей, это аморфное стадо уважающее позицию силы.
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Володимир Олександрович Мамін-Йурист також намагається збільшити "обмінний фонд" з патріотів України.. підхйловники, вони всі такі..
зебіли, не морозьтеся, ви зробили і робите це разом з Вошьдьом та хйлом, зелені-ви жертви аборту телеканалізації імені "Г+Г"..(
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хорошая перспектива да зеленоросы В окупованому Луганську хлопця посадили на 6 років за "лайки" під проукраїнськими новинами в соціальних мережах, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 2356 ведь к этому все идет
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Саме тому у нормальних країнах з терористами переговорів не ведуть, бо це їх лише заохочує.
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"Такієжеукраінци", тільки українофоби. Треба їм грошей дати
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Ну шо, Зе-команда? Завидно? Вы ж тоже хотите сажать за критику и лайки?
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Я бы педролюбам просто надавал подсрачников за то зрадное дерьмо, которое они беспрерывно тут льют.
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