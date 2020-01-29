 В окупованому Луганську хлопця посадили на 6 років за "лайки" під проукраїнськими новинами в соціальних мережах, - представник омбудсмена Лисянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Обозреватель.TV" повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський із посиланням на інформацію правозахисників, з якими співпрацює Офіс омбудсмена.

"Незаконні збройні формування на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей постійно затримують людей. Тільки минулого тижня були випадки, коли трьох громадян затримали. Одного вони вже засудили за своїми т. зв. "законами", – розповів Лисянський.

За його словами, "загальний нагляд" в ОРДЛО здійснює ФСБ РФ, тому якщо людину схопили з якихось надуманих причин – цьому ніхто не завадить.

Як приклад Лисянський навів хлопця, якого в окупованому Луганську ув'язнили на 6 років за лайки проукраїнських новин у соцмережах.

"У нас є кейс. До уповноваженої (Людмили Денісової. – Ред.) звернулася мати хлопця з Луганська Сергія Русинова. Він навчався в Луганському технікумі культури і мистецтв і просто "лайкав" проукраїнські новини, вів дискусії у соціальних мережах зі своїми студентами-однокурсниками, підтримував Україну. Все. Шість років", – зазначив він.

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За даними чиновника, Русинов відбував покарання у Слов'яносербській колонії, однак нещодавно був переведений до Краснолуцької виправної колонії №19.

"За інформацією "Східної правозахисної групи", яка є партнером Офісу омбудсмена, його нещодавно перевели до 19-ї колонії в селі Вахрушеве Луганської області. Там із ним перебувають ще троє людей молодого віку – 18-20 років – які теж засуджені за політичними статтями", – уточнив Лисянський.