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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (4292) допомога (981) США (6000) Данилюк Олександр (361) Болтон (82)

 У команді Зеленського виникла паніка, а сам Президент був упевнений, що це якась помилка, - Данилюк про затримку військової допомоги США

Команда Зеленського, від початку налаштована на поглиблення відносин зі США, була шокована рішенням Білого дому припинити оборонну допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в інтерв'ю американському виданню The Daily Beast розповів екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

"Коли я розробляв і оформлював дорожню карту взаємодії США й України, я обговорював це із Зеленським. Ми пройшлися ретельно по всіх пунктах. Він (Зеленський. – Ред.) сказав: "Так, я цілком підтримую це... Це має стати основою наших відносин", - цитує видання Данилюка.

За його словами, цей план був всеосяжним і охоплював, зокрема, пропозиції щодо експорту газу зі США.

"Але по суті в ньому йшлося про національну безпеку", - зазначив Данилюк, підкресливши, що цілком покладався на радника американського президента з питань нацбезпеки Джона Болтона.

Колишній посадовець також розповів про ключову зустріч минулого літа у Вашингтоні, на якій були присутні, зокрема, Джон Болтон, а також посол США при ЄС Гордон Сондленд.

"Сондленд у певний момент перервав розмову, озвучивши вимоги Трампа, щоб Зеленський погодився на розслідування проти Байденів. Невдовзі після цього Болтон залишив офіційну зустріч", - йдеться в публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп спростував заяву Болтона про затримку допомоги Україні через справу Байдена

Згодом, передає The Daily Beast, у Білому домі Данилюку і помічнику Президента України Єрмаку сказали, що розслідування - це єдиний шлях для розвитку подальших відносин між двома країнами, хоча це було схоже на порушення американського законодавства.

За словами Данилюка, про те, що Білий дім заморозив допомогу Україні, він дізнався з американських ЗМІ.

"Я був дуже здивований і шокований. Бо лише за кілька днів до цього я мав зустріч з Болтоном. Власне, у мене було кілька зустрічей з ним. І ми вели широкі дискусії. Останнє, що я очікував прочитати, - це статтю про замороження військової допомоги", - зазначив ексочільник РНБО.

Він також додав, що через це "виникла паніка" в команді Зеленського, а сам Президент був упевнений, що сталася якась помилка.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.

Експомічник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що глава Білого дому особисто пов’язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти Байдена. Про це повідомило видання The New York Times на підставі рукопису ще не опублікованої книги спогадів Болтона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172421
 
 
 Топ коментарі
 
Когда США заморозили военную помощь, Зеля подумал, что это интриги самого страшного человека на земле - криворожского военкома. И его снова охватила паника.
В команде Зеленского возникла паника, а сам Президент был уверен, что это какая-то ошибка, - Данилюк о задержке военной помощи США - Цензор.НЕТ 8684
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вот он уровень приЗедента....
Киев начнут бомбить, а у Клоуна будут думать что это какая то ошибка...
Вчера же Зеля с путиным разговаривал..! - все было ОК" В команде Зеленского возникла паника, а сам Президент был уверен, что это какая-то ошибка, - Данилюк о задержке военной помощи США - Цензор.НЕТ 2881

Он также добавил, что из-за этого "возникла паника" в команде Зеленского, а сам Президент был уверен, что произошла какая-то ошибка.Источник: https://censor.net.ua/n3172421

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Если у зели были какие-то иллюзии насчет политики и веры в человечество, то ему пришлось очень тяжело.
Дерьмище кругом
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Не думаю , что он настолько наивно воспринимает действительность . Скорее всего он склонен желаемое выдавать за действительное.
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если у человека в 42 года "иллюзии насчет веры в человечество", то, может, надо сидеть на диванчике, смотреть своих сватов и не отсвечивать?
а не лезть туда, где серьезные дяди мило улыбаются и сразу бьют по яйцам сапогами?

ибо его "иллюзии" приходится оплачивать другим.
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Нет, это жизненное кредо, что "кто, если не я".
Если бы не волонтеры и добровольцы, активисты где бы вы все были?!
Профессиональные политики уже во всем мире надоели людям. Поэтому часто приходят к власти люди других профессий.
Это нужно быть очень смелым человеком, чтобы взять на себя такую ответственность, когда страна в ращрузе и войне
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если смелость заключается в том, чтоб полезть в воду, не зная броду, утонуть самому и утопить еще кучу народу - то это не смелость, а дикая дурость и преступление.

хочешь тонуть? - тони сам.
а не лезь за руль авиалайнера, будучи клоуном - с тобой-то хрен, но еще ж люди погибнут.
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Не передергивайте.
Волонтеры, добровольцы, активисты - не профессионалы. Но они спасли страну
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чепуха.
Размер волонтерской помощи армии в 14 г. (на пИке) - порядка 1 % от общих затрат.
Да даже если б и 10% - это ПОДДЕРЖКА, а не ОСНОВА.
Никто не говорит, разумеется, что это плохо и т.п. - это реальная помощь и честь и слава за нее.
Но без госаппарата (хоть 100 раз "коррумпированного") - не бывает ничего.

Пример: теже "активисты и волонтеры" в Крыму и Донбассе 14 г.
Они были, бесспорно! - но без подпорки госаппарата были передушены практически молниеносно.
А вот когда подвалили полуживые (да-да) танки и поломанные (да-да) бехи ВСУ - тогда ситуация стала меняться...
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Когда США заморозили военную помощь, Зеля подумал, что это интриги самого страшного человека на земле - криворожского военкома. И его снова охватила паника.

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пропагандист никак не налюбуется результатом своей работы-пяти лет перепечаток картинок из сайтов ДНР и РФ. /Зеленский для меня как племянник! Жириновский о паспортах для Донбасса, Украину и нового президента.
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вот он уровень приЗедента....
Киев начнут бомбить, а у Клоуна будут думать что это какая то ошибка...
Вчера же Зеля с путиным разговаривал..! - все было ОК"

Он также добавил, что из-за этого "возникла паника" в команде Зеленского, а сам Президент был уверен, что произошла какая-то ошибка.Источник: https://censor.net.ua/n3172421

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ой ли в это верить как верить в Богдана в Песках В команде Зеленского возникла паника, а сам Президент был уверен, что это какая-то ошибка, - Данилюк о задержке военной помощи США - Цензор.НЕТ 4477
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Посмотрим когда какая паника начнется у Пети и его окружения когда американцы начнут расследование куда подевалась ранее выданная военная помощь.Куда они с Пашинским будут тогда бежать?
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чёто не видел расследований из США против Пети зато против бабушки Бени таки есть В команде Зеленского возникла паника, а сам Президент был уверен, что это какая-то ошибка, - Данилюк о задержке военной помощи США - Цензор.НЕТ 9659
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Нехай починають з Зека єнакуєвського.
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мля тупий висер, мабуть твій пророгатий рівень, поміркуй місками та спитай у себе, а що, Американці тупі і не відслідковують рух своїх грошей!?!?
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зебилы мрияли про з/п 4000 баксов в месяц...
зебилы мрияли про снижение тарифов...
зебилы мрияли, как посадят "свынарчуков"...
...
теперь зебилы мриют, как США начнет расследовать дела против Пороха...

Ну, а пока что США расследуют дела против коломойши, а англичане поймали Ишака на отмывании 47,5 млн. баксов
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На сайте ДНР Последний рубеж, с которого пропагандист радостно перепечатывал картинки , изображен знак почётного нквдиста. А также приведены разъяснения : Все бандеровцы и прочая шелупонь будет безжалостно отстреливаться уполномоченными органами.Это красный ресурс .
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одно хорошо.что єто таки последний рубеж
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Що доцарювались, зебіли? Але це тільки початок кінця вашого безглуздого керування
В команде Зеленского возникла паника, а сам Президент был уверен, что это какая-то ошибка, - Данилюк о задержке военной помощи США - Цензор.НЕТ 1472
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и по поводу паники ,а у зелени хоть знали что и на что выделяется из США и что идёт к нам В команде Зеленского возникла паника, а сам Президент был уверен, что это какая-то ошибка, - Данилюк о задержке военной помощи США - Цензор.НЕТ 3286
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Их послушать, так это был ленд-лиз.
Или теперь, без американской помощи, минские договорённости под угрозой срыва.
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шмаркля и его тима в панике и реакция на это ВСУ У команді Зеленського виникла паніка, а сам Президент був упевнений, що це якась помилка, - Данилюк про затримку військової допомоги США - Цензор.НЕТ 4320 У команді Зеленського виникла паніка, а сам Президент був упевнений, що це якась помилка, - Данилюк про затримку військової допомоги США - Цензор.НЕТ 331
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Мені в другу зміну, а до цього сидітимеш в спамі.
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"В ОП вошел, путаясь в соплях, мленький мальчик"
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Тот случай,когда Президент-какая-то ошибка
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Да какая там паника, никакой паники. Данилюка отодвинули, он обидывcя и байки плетёт.
Всё нормально, помощь получили.
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Це тобі за лайк. У команді Зеленського виникла паніка, а сам Президент був упевнений, що це якась помилка, - Данилюк про затримку військової допомоги США - Цензор.НЕТ 9886
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Комментарии порохоботов - заезженная методичка о некомпетентности Президента Зеленского. На самом деле говорить нужно о другом. От том "наследии", которое оставили барыги и коррупционеры его команде. И он это выгребает. И выгребает достойно и компетентно.
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кончается уже наследие,кацапа.дыра в бюджете за половинку зеленого года.7%:падения производства.
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Цікаво, на якому році президентства Зеленського грантоїдсько-журнашлюшна тусовка і прімкнувшіє к нім білі пальта припинять воювати з Петром Порошенком?
Ніхто ж не оспорював результати виборів.
Тотально на всіх вертикалях "новиє ліца" - від монобільшості до Мілованова, від лейтенанта Баканова до "стовідсоткового" Генпрокурора, і так далі аж до юзіков з бужанськими.
Здавалося б, показуй досягнення, реалізуй обіцяне, роби різницю та втри носа "парахаботікам", але ні, "розслідування" та "сенсації" тривають, а добра частина "правоохоронців" заточена на тиск і дискредитацію п'ятого президента.
І, зауважте, за 9 місяців без жодного факту.
Дитину народити було б можна, а досі жодного неспростовного доказу, який був би підтвердженням всього того, про що так довго розповідали наші та фсбшні "лідєри мненій" і Шабунін з Білєцькім.
Мабуть, за це все ще платять набагато більше ніж за досягнення в народному господарстві - тим більше за жодним напрямком не вдалося не то що показати позитивну динаміку, але хоча б втриматись на позиціях "попередників".
Економіка барахлить, корупція збільшується (а мама любіт скорость), безробіття зростає, з тарифами цирк, війна ніяк "не закінчується", союзники за спиною домовляються з Москвою, - а цим все Порох заважає город-сад побудувати.
Але найгірше, що до цього сумнівного двіжу час від часу приєднуються нормальні свідомі люди. І починається - "урокі нє виучілі!", "опять всє просрєтє!", "надо било по-другому!", "Порошенко наступаєт на граблі!", "зачєм он того-то і того-то продвігаєт?" і купа іншої маячні.
Ну раз знаєте що, як і кого, - є повно методів запропонувати свої послуги та рішення без істерик в ефірі.
Ви вже докритикувались до зелених віників, досить.
Тим більше Порох і без вас визнавав помилки, просто їх повз вуха пропускали, бо кричати заради крику завжди простіше.
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А й дійсно, подивіться на цю пику, як можна було вірити хоч одному слову ним сказаному?
У команді Зеленського виникла паніка, а сам Президент був упевнений, що це якась помилка, - Данилюк про затримку військової допомоги США - Цензор.НЕТ 6416
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Не "валнавайся", Данилюк... Це не "паніка"... Це так, "маленьке недорозуміння"... І на "троні", і у вашій "роботі... Паніка - це коли у вас не стане грошей на виплати песій і зарплат людям, і вони вийдуть на Майдан... Ждіть... Вже скоро... І буде вам "пожежа в борделі, під час повені, викликаної землетрусом...".
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Паника и Ошибка - это когда Клоуны у власти.
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продолжают закапывать трампа.....
"паника" у них бл была.... потому что вы лохи! почему то у пороха паники небыло даже в самые трудные моменты 2014-2019 годов а у этим пионеров сразу паника.... бараны зеленые
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Ах вот почему ОПа не отвечала Чалому, который узнал о задержке по своим каналам и сообщил в ОПу, но она настолько глубока, что даже слабого эха не было и Чалому пришлось спасать ситуацию по собственному усмотрению...
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данилюк решил подлить масло в огонь по просьбе демократов... вот победит трамп опять и куда этот ур@дец денется? не забываем, что данилюк слил налоговый майдан при янике... продажный тип
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да у нас сам презедент - это и есть ошибка..
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Данилюк что, серьезно думает, что Фортепианный Писюнист понял хоть одно слово из того доклада ?

А в завершение "Дякую, дуже дякую" Данилюку не сказал?
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Никакой военной помощи зеленожопым воровитые хохлы, уставшие от войны не получат. Помогать нужно только патриатично настроенным украинцам, готовым защищать свою землю с оружием в руках
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