 У команді Зеленського виникла паніка, а сам Президент був упевнений, що це якась помилка, - Данилюк про затримку військової допомоги США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в інтерв'ю американському виданню The Daily Beast розповів екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

"Коли я розробляв і оформлював дорожню карту взаємодії США й України, я обговорював це із Зеленським. Ми пройшлися ретельно по всіх пунктах. Він (Зеленський. – Ред.) сказав: "Так, я цілком підтримую це... Це має стати основою наших відносин", - цитує видання Данилюка.

За його словами, цей план був всеосяжним і охоплював, зокрема, пропозиції щодо експорту газу зі США.

"Але по суті в ньому йшлося про національну безпеку", - зазначив Данилюк, підкресливши, що цілком покладався на радника американського президента з питань нацбезпеки Джона Болтона.

Колишній посадовець також розповів про ключову зустріч минулого літа у Вашингтоні, на якій були присутні, зокрема, Джон Болтон, а також посол США при ЄС Гордон Сондленд.

"Сондленд у певний момент перервав розмову, озвучивши вимоги Трампа, щоб Зеленський погодився на розслідування проти Байденів. Невдовзі після цього Болтон залишив офіційну зустріч", - йдеться в публікації.

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Згодом, передає The Daily Beast, у Білому домі Данилюку і помічнику Президента України Єрмаку сказали, що розслідування - це єдиний шлях для розвитку подальших відносин між двома країнами, хоча це було схоже на порушення американського законодавства.

За словами Данилюка, про те, що Білий дім заморозив допомогу Україні, він дізнався з американських ЗМІ.

"Я був дуже здивований і шокований. Бо лише за кілька днів до цього я мав зустріч з Болтоном. Власне, у мене було кілька зустрічей з ним. І ми вели широкі дискусії. Останнє, що я очікував прочитати, - це статтю про замороження військової допомоги", - зазначив ексочільник РНБО.

Він також додав, що через це "виникла паніка" в команді Зеленського, а сам Президент був упевнений, що сталася якась помилка.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.

Експомічник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що глава Білого дому особисто пов’язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти Байдена. Про це повідомило видання The New York Times на підставі рукопису ще не опублікованої книги спогадів Болтона.