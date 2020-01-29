 У команді Зеленського виникла паніка, а сам Президент був упевнений, що це якась помилка, - Данилюк про затримку військової допомоги США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в інтерв'ю американському виданню The Daily Beast розповів екссекретар РНБО Олександр Данилюк.
"Коли я розробляв і оформлював дорожню карту взаємодії США й України, я обговорював це із Зеленським. Ми пройшлися ретельно по всіх пунктах. Він (Зеленський. – Ред.) сказав: "Так, я цілком підтримую це... Це має стати основою наших відносин", - цитує видання Данилюка.
За його словами, цей план був всеосяжним і охоплював, зокрема, пропозиції щодо експорту газу зі США.
"Але по суті в ньому йшлося про національну безпеку", - зазначив Данилюк, підкресливши, що цілком покладався на радника американського президента з питань нацбезпеки Джона Болтона.
Колишній посадовець також розповів про ключову зустріч минулого літа у Вашингтоні, на якій були присутні, зокрема, Джон Болтон, а також посол США при ЄС Гордон Сондленд.
"Сондленд у певний момент перервав розмову, озвучивши вимоги Трампа, щоб Зеленський погодився на розслідування проти Байденів. Невдовзі після цього Болтон залишив офіційну зустріч", - йдеться в публікації.
Згодом, передає The Daily Beast, у Білому домі Данилюку і помічнику Президента України Єрмаку сказали, що розслідування - це єдиний шлях для розвитку подальших відносин між двома країнами, хоча це було схоже на порушення американського законодавства.
За словами Данилюка, про те, що Білий дім заморозив допомогу Україні, він дізнався з американських ЗМІ.
"Я був дуже здивований і шокований. Бо лише за кілька днів до цього я мав зустріч з Болтоном. Власне, у мене було кілька зустрічей з ним. І ми вели широкі дискусії. Останнє, що я очікував прочитати, - це статтю про замороження військової допомоги", - зазначив ексочільник РНБО.
Він також додав, що через це "виникла паніка" в команді Зеленського, а сам Президент був упевнений, що сталася якась помилка.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.
За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.
Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.
Експомічник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що глава Білого дому особисто пов’язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти Байдена. Про це повідомило видання The New York Times на підставі рукопису ще не опублікованої книги спогадів Болтона.
Дерьмище кругом
а не лезть туда, где серьезные дяди мило улыбаются и сразу бьют по яйцам сапогами?
ибо его "иллюзии" приходится оплачивать другим.
Если бы не волонтеры и добровольцы, активисты где бы вы все были?!
Профессиональные политики уже во всем мире надоели людям. Поэтому часто приходят к власти люди других профессий.
Это нужно быть очень смелым человеком, чтобы взять на себя такую ответственность, когда страна в ращрузе и войне
хочешь тонуть? - тони сам.
а не лезь за руль авиалайнера, будучи клоуном - с тобой-то хрен, но еще ж люди погибнут.
Волонтеры, добровольцы, активисты - не профессионалы. Но они спасли страну
Размер волонтерской помощи армии в 14 г. (на пИке) - порядка 1 % от общих затрат.
Да даже если б и 10% - это ПОДДЕРЖКА, а не ОСНОВА.
Никто не говорит, разумеется, что это плохо и т.п. - это реальная помощь и честь и слава за нее.
Но без госаппарата (хоть 100 раз "коррумпированного") - не бывает ничего.
Пример: теже "активисты и волонтеры" в Крыму и Донбассе 14 г.
Они были, бесспорно! - но без подпорки госаппарата были передушены практически молниеносно.
А вот когда подвалили полуживые (да-да) танки и поломанные (да-да) бехи ВСУ - тогда ситуация стала меняться...
Киев начнут бомбить, а у Клоуна будут думать что это какая то ошибка...
Вчера же Зеля с путиным разговаривал..! - все было ОК"
Он также добавил, что из-за этого "возникла паника" в команде Зеленского, а сам Президент был уверен, что произошла какая-то ошибка.Источник: https://censor.net.ua/n3172421
зебилы мрияли про снижение тарифов...
зебилы мрияли, как посадят "свынарчуков"...
...
теперь зебилы мриют, как США начнет расследовать дела против Пороха...
Ну, а пока что США расследуют дела против коломойши, а англичане поймали Ишака на отмывании 47,5 млн. баксов
Или теперь, без американской помощи, минские договорённости под угрозой срыва.
https://www.youtube.com/watch?v=JTMzK306-j4
Всё нормально, помощь получили.
Ніхто ж не оспорював результати виборів.
Тотально на всіх вертикалях "новиє ліца" - від монобільшості до Мілованова, від лейтенанта Баканова до "стовідсоткового" Генпрокурора, і так далі аж до юзіков з бужанськими.
Здавалося б, показуй досягнення, реалізуй обіцяне, роби різницю та втри носа "парахаботікам", але ні, "розслідування" та "сенсації" тривають, а добра частина "правоохоронців" заточена на тиск і дискредитацію п'ятого президента.
І, зауважте, за 9 місяців без жодного факту.
Дитину народити було б можна, а досі жодного неспростовного доказу, який був би підтвердженням всього того, про що так довго розповідали наші та фсбшні "лідєри мненій" і Шабунін з Білєцькім.
Мабуть, за це все ще платять набагато більше ніж за досягнення в народному господарстві - тим більше за жодним напрямком не вдалося не то що показати позитивну динаміку, але хоча б втриматись на позиціях "попередників".
Економіка барахлить, корупція збільшується (а мама любіт скорость), безробіття зростає, з тарифами цирк, війна ніяк "не закінчується", союзники за спиною домовляються з Москвою, - а цим все Порох заважає город-сад побудувати.
Але найгірше, що до цього сумнівного двіжу час від часу приєднуються нормальні свідомі люди. І починається - "урокі нє виучілі!", "опять всє просрєтє!", "надо било по-другому!", "Порошенко наступаєт на граблі!", "зачєм он того-то і того-то продвігаєт?" і купа іншої маячні.
Ну раз знаєте що, як і кого, - є повно методів запропонувати свої послуги та рішення без істерик в ефірі.
Ви вже докритикувались до зелених віників, досить.
Тим більше Порох і без вас визнавав помилки, просто їх повз вуха пропускали, бо кричати заради крику завжди простіше.
"паника" у них бл была.... потому что вы лохи! почему то у пороха паники небыло даже в самые трудные моменты 2014-2019 годов а у этим пионеров сразу паника.... бараны зеленые
А в завершение "Дякую, дуже дякую" Данилюку не сказал?