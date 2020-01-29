EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  1287  21
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5927) поранення (1620) Донбас (13138)

 Двох українських воїнів поранено внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. За добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб

28 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Чотири обстріли по українських позиціях було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- двічі поблизу Лебединського - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Березового - із гранатометів різних систем;
- поряд з Василівкою - зі стрілецької зброї.

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Оріхове - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- чотири рази поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм противник випустив 26 мін, із 82-мм міномета - 5 мін, також обстріли велися із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поряд із Троїцьким - з автоматичних станкових гранатометів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Луганщині десантники 46-ї ОДШБр відпрацювали дії в обороні. ФОТО

"Учора, 28 січня, унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали бойових поранень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.

Двох українських воїнів поранено внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. За добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172420
 
 
 Топ коментарі
 
В эти дни много погибших и раненых на фронте, украино-российская война в самом разгаре, но на Банковой гробовая тишина, президент и его команда молчит. Об этом в своем блоге пишет блогер и волонтер Наталья Юсупова.

Она отмечает, самое интересное, что люди, которые сегодня оказались у власти, еще не так давно истерили с проклятиями и угрозами, что волонтерам и воинам выгодна война и все патриоты страны хотят продолжения войны.

Хочется спросить, а, что сейчас происходит, кому теперь выгодна война?
«Заткнулись так, что вас не выгнать из-под диванов. Все по ресторанам, курортам, по барам, фоточки, сэлфи с отдыха, хорошо и спокойно жить, когда кто-то за страну жизни отдаёт», - написала Юсупова.

Волонтер добавляет, она лично никогда не простит и не забудет, как те, кто еще недавно критиковал добровольцев и волонтеров, приходил в комментарии тысячами и каждый плевал и гадил в душу.

Теперь все вдруг замолчали, пока хоронят наших парней.

Вопрос: кто сейчас наживается на войне - без ответа.
 показати весь коментар
 
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі ! ! !
 показати весь коментар
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В эти дни много погибших и раненых на фронте, украино-российская война в самом разгаре, но на Банковой гробовая тишина, президент и его команда молчит. Об этом в своем блоге пишет блогер и волонтер Наталья Юсупова.

Она отмечает, самое интересное, что люди, которые сегодня оказались у власти, еще не так давно истерили с проклятиями и угрозами, что волонтерам и воинам выгодна война и все патриоты страны хотят продолжения войны.

Хочется спросить, а, что сейчас происходит, кому теперь выгодна война?
«Заткнулись так, что вас не выгнать из-под диванов. Все по ресторанам, курортам, по барам, фоточки, сэлфи с отдыха, хорошо и спокойно жить, когда кто-то за страну жизни отдаёт», - написала Юсупова.

Волонтер добавляет, она лично никогда не простит и не забудет, как те, кто еще недавно критиковал добровольцев и волонтеров, приходил в комментарии тысячами и каждый плевал и гадил в душу.

Теперь все вдруг замолчали, пока хоронят наших парней.

Вопрос: кто сейчас наживается на войне - без ответа.
 показати весь коментар
 
 
Где нац жены Билецкого, небось Порошенко никак не нажрется на войне, сказали на канале Г+Г и Россия 24, а Зедебильная масса 73% свято поверила в сказанное.
 показати весь коментар
 
 
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі ! ! !
 показати весь коментар
 
 
разом з пропарашинськими холуями при владі!!!
 показати весь коментар
 
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
 показати весь коментар
 
 
По всей видимости Сивоха задержал выплату пенсий сепарам по 14-16 тыс гривен. Ну как с "перемогой", главное не стрелять, как сказал Осел Оманский.
 показати весь коментар
 
 
У бойовій винищувальній бригаді Збройних сил України на Полтавщині, яка повинна прикривати повітряний простір на сході і півночі країни, вирішили скоротити 170 посад.
Про це колишній український військовий, учасник ООС Олександр (Гром) Грамарчук повідомив на своїй сторінці в Facebook. "Готуємо плацдарм для вторгнення російського окупанта?" - обурився він.У коментарях повідомили, що під скорочення також потрапили медики бригади. Зокрема, з трьох лікарів військовим залишать лише одного. Користувачі поскаржилися, що аналогічна ситуація і в інших військових частинах - наприклад, у Краматорську особовий склад скоротили вп'ятеро.
 показати весь коментар
 
 
Надо же как то финансировать премии в команде Осла Оманского и премьера на самокате
 показати весь коментар
 
 
А на ветке все те же рожи!
Под видом патриотов соево-мокшанские упыри разгоняют очередную зраду...

Нашим воинам выздоровления!
 показати весь коментар
 
 
ничиго щас прийдет димитрий с патриотическими картинками и будет тебе счастье Двох українських воїнів поранено внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. За добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 8842
 показати весь коментар
 
 
Вони ще маскуються українською мовою.
 показати весь коментар
 
Штаны постирай. Тебе в них Порошенко нас..л.
 показати весь коментар
 
 
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
 показати весь коментар
 
Надо было добавить пост этой сучки коллаборантки.

Двох українських воїнів поранено внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. За добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 2317
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору