 Двох українських воїнів поранено внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. За добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Чотири обстріли по українських позиціях було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- двічі поблизу Лебединського - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Березового - із гранатометів різних систем;
- поряд з Василівкою - зі стрілецької зброї.
Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- двічі неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Оріхове - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- чотири рази поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм противник випустив 26 мін, із 82-мм міномета - 5 мін, також обстріли велися із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поряд із Троїцьким - з автоматичних станкових гранатометів.
"Учора, 28 січня, унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали бойових поранень", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.
Она отмечает, самое интересное, что люди, которые сегодня оказались у власти, еще не так давно истерили с проклятиями и угрозами, что волонтерам и воинам выгодна война и все патриоты страны хотят продолжения войны.
Хочется спросить, а, что сейчас происходит, кому теперь выгодна война?
«Заткнулись так, что вас не выгнать из-под диванов. Все по ресторанам, курортам, по барам, фоточки, сэлфи с отдыха, хорошо и спокойно жить, когда кто-то за страну жизни отдаёт», - написала Юсупова.
Волонтер добавляет, она лично никогда не простит и не забудет, как те, кто еще недавно критиковал добровольцев и волонтеров, приходил в комментарии тысячами и каждый плевал и гадил в душу.
Теперь все вдруг замолчали, пока хоронят наших парней.
Вопрос: кто сейчас наживается на войне - без ответа.
Горіть у пеклі москалі ! ! !
Про це колишній український військовий, учасник ООС Олександр (Гром) Грамарчук повідомив на своїй сторінці в Facebook. "Готуємо плацдарм для вторгнення російського окупанта?" - обурився він.У коментарях повідомили, що під скорочення також потрапили медики бригади. Зокрема, з трьох лікарів військовим залишать лише одного. Користувачі поскаржилися, що аналогічна ситуація і в інших військових частинах - наприклад, у Краматорську особовий склад скоротили вп'ятеро.
Под видом патриотов соево-мокшанские упыри разгоняют очередную зраду...
Нашим воинам выздоровления!