EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном, Здоров'я
  6308  37
Матеріали за темою:
Все про:вірус (95) Китай (265)

 Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 132 осіб, заражених - до 5974, - держкомітет КНР

За минулу добу кількість хворих новим типом пневмонії в Китаї збільшилася на 1 тис. 459 осіб, жертвами коронавірусу стали 26 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив держкомітет КНР з питань охорони здоров'я.

Загалом у країні станом на 00:00 годин середи за місцевим часом кількість захворілих становила 5 тис. 974 особи, кількість випадків летального результату - 132, із них 125 випадків припадає на провінцію Хубей, яка є епіцентром поширення хвороби.

З грудня минулого року, коли були виявлені перші хворі в адміністративному центрі Хубей місті Ухань, 103 особи успішно пройшли курс лікування і виписані з лікарень.

Також дивіться: Пасажирів рейсу з Китаю перевірили в аеропорту Києва, характерних для коронавірусу ознак не виявили. ВIДЕО

Як зазначила газета "Цзянькан шибао" ("Здоров'я"), станом на середу кількість випадків нової пневмонії перевищила кількість підтверджених випадків атипової пневмонії (SARS) 2003 року.

За офіційними даними, з кінця 2002 року до 16 серпня 2003 року на материковій частині Китаю було зареєстровано 5 тис. 327 випадків атипової пневмонії, вилікувано 4 тис. 959 хворих, зареєстровано 349 випадків летального результату.

Випадки захворювання виявлені також у Гонконзі, Макао, Тайвані, Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Сінгапурі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії та Німеччині.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172418
 
 
 Топ коментарі
 
Коронавірус найбільше буде вражати тих хто голосував за зє, він відчуває відсутність інтелекту, та слабкий імунітет.
 показати весь коментар
 
Почему нет контроля в аэропортах украины ? Главное было Супрун убрать ? 😎
 показати весь коментар
 
Ну, как бы у нас сейчас заниженный курс валют, который свящан со спекуляциями с ОВГЗ и не отражает реального положения. Вы забываете, что доллар был по 27, а евро - 29-30 до недавнего времени. Так что, если поднимется до прежнего уровня - ничего страшного в этом нет.
Цены в нашем коррумпированном государстве все равно росли. И теперь выше, чем в Европе и Америке, если в пересчете на валюту
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Кстати Зеленского нада отправить в Хуайбей пусть там ещё денег попросит. Кстати о птичках я думаю что до конца недели доллар будет 25!
 показати весь коментар
 
Связь в том что в Украинской казне денег нет! За неделю доллар вырос на 50 копеек такими темпами к новому году будет 80!
 показати весь коментар
 
 
При чём здесь полторы тысячи зараженных???
 показати весь коментар
 
 
При том что нада Зеленского отравить в Хуайбей. Пусть выразит поддержку заодно и денег попросит! Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 132 человек, количество зараженных - до 5 974, - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 9449
 показати весь коментар
 
 
Ну, как бы у нас сейчас заниженный курс валют, который свящан со спекуляциями с ОВГЗ и не отражает реального положения. Вы забываете, что доллар был по 27, а евро - 29-30 до недавнего времени. Так что, если поднимется до прежнего уровня - ничего страшного в этом нет.
Цены в нашем коррумпированном государстве все равно росли. И теперь выше, чем в Европе и Америке, если в пересчете на валюту
 показати весь коментар
 
 
У меня прогноз что будет 50 до лета! А к осени все 80 Зробимо их разом!
 показати весь коментар
 
 
Нет, гривна откатится до прежнего уровня. К осени будет небольшое подорожание. Это, конечно, если не будет никаких потрясений.
Я считаю, что курс валют должен быть адекватным, а не спекулятивным с выкачиванием валюты у населения и во вред экспорту .
 показати весь коментар
 
 
Откуда он знаает, так в методичке написано
 показати весь коментар
 
 
Оно и видно. Ты хотя бы заголовок статьи прочти, а потом свои высеры кидай. Уже был по 100, проходили
 показати весь коментар
 
 
Ну вот я и говорю что нада Зеленского отправить на отдых! Хуже точно не будет!
 показати весь коментар
 
За сутки полторы тыс, за следующие буде ещё 2-е, потом три...
 показати весь коментар
 
Надо постараться заразу на простор не выпустить. Но я думаю китайцы справятся
 показати весь коментар
 
Он уже на просторах
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%20%20%20#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
 показати весь коментар
 
Почему нет контроля в аэропортах украины ? Главное было Супрун убрать ? 😎
 показати весь коментар
 
 
Да согласен. Если зараза проникнет в Украину то соберет она дохрена смертей. Смертность от этой заразы гдето 5%!
 показати весь коментар
 
 
У нас смертность будет выше, нет опыта и медицина на нуле... Теполовизоры, как во всех аэропортах мира, наши ставить не хотят... 😕
 показати весь коментар
 
 
Какие 5%? Если умерло 132, а выздоровело 103?
 показати весь коментар
 
 
Официально выписанных - 110 человек, при 132 умерших, 5974 больных в Китае (из них 671 критических) и еще до 10 000 контактных - это не о чем... и этом при том что базовый показатель R0 - 4,25, это значить что каждый зараженный заразить еще 4 человек... официально смертность от 3 до 5% ...увы...
 показати весь коментар
 
Коронавірус найбільше буде вражати тих хто голосував за зє, він відчуває відсутність інтелекту, та слабкий імунітет.
 показати весь коментар
 
 
Ерунда короновирус.... Вот вирус Petya образца 2016 года, вырвался из интернета и поразил безтолковки многих, иммунитет от дурости порвало просто в клочья. Так и живут...
 показати весь коментар
 
 
Якщо врахувати, що цей вірус вирвався з лабораторії, де можливо проводилися досліди тільки на китайцях, то ніхто не знає, як він діє на європеоідів? Може для європеоідної раси - це звичайне ГРЗ...
 показати весь коментар
 
вчера немцы заболели что работали с китайцем. посмотрим.
 показати весь коментар
 
Так...будемо дивитися... Але вже очевидно, що в Китаї якась херня незрозуміла відбувається....можливо навіть замовчуються реальні масштаби пандемії.... Враховуючи що Китай це совок, де такі речі любили приховувати...
 показати весь коментар
 
Конечно скрывается. Причем и ВОЗ в сговоре, иначе бы проголосовали за ЧС,вот только толку от ЧС если вакцины нет то только разгонят панику что все еще хуже. Поэтому все следят за ситуацией и гасят панику населения чтобы люди оставались на месте, чтобы в зоне карантина не были нарушена работа базовых служб - медицина, полиция, доставка еды, коммунальные услуги и т.д.. Иначе если эта вся толпа побежит их практически невозможно будет сдержать, вирус будет распространятся еще быстрее, разве что применить оружие, может и массового поражения. А пока "аккуратная" изоляция регионов дает время на разработку вакцины.
 показати весь коментар
 
 
Конечно скрывается. Причем и ВОЗ в сговоре, иначе бы проголосовали за ЧС,вот только толку от ЧС если вакцины нет то только разгонят панику что все еще хуже. Поэтому все следят за ситуацией и гасят панику населения чтобы люди оставались на месте, чтобы в зоне карантина не были нарушена работа базовых служб - медицина, полиция, доставка еды, коммунальные услуги и т.д.. Иначе если эта вся толпа побежит их практически невозможно будет сдержать, вирус будет распространятся еще быстрее, разве что применить оружие, может и массового поражения. А пока "аккуратная" изоляция регионов дает время на разработку вакцины.
 показати весь коментар
 
Кому-то выгодно было разжечь психоз и погреть руки, но, слава Богу, народ оказался не дурак, и не повёлся. Сворачивают потихоньку эту тему. Сегодня заболеваемость ОРЗ в сотни раз больше этого коронавируса. Афера не получилась. Кому было это выгодно, искать не нужно, всё на поверхности: грязные политики и такие же медики, которые начали раздувать "смертельную болезнь, угрожающую миру полным уничтожением цивилизации".
 показати весь коментар
 
История повторяется(с)
"Начало ХХ века подкинуло миру множество неприятных сюрпризов. Главным из них была Первая мировая. Но эпидемия испанского гриппа, унесшая до 100 млн жизней, затмила даже войну. Самый мощный удар болезни пришелся на осень 1918 года."
Подробнее
https://nv.ua/world/countries/epidemiya-ispanskogo-grippa-posledstviya-pandemii-ispanki-1918-1919-gg-40003081.html
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору