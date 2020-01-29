 Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 132 осіб, заражених - до 5974, - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив держкомітет КНР з питань охорони здоров'я.

Загалом у країні станом на 00:00 годин середи за місцевим часом кількість захворілих становила 5 тис. 974 особи, кількість випадків летального результату - 132, із них 125 випадків припадає на провінцію Хубей, яка є епіцентром поширення хвороби.

З грудня минулого року, коли були виявлені перші хворі в адміністративному центрі Хубей місті Ухань, 103 особи успішно пройшли курс лікування і виписані з лікарень.

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Як зазначила газета "Цзянькан шибао" ("Здоров'я"), станом на середу кількість випадків нової пневмонії перевищила кількість підтверджених випадків атипової пневмонії (SARS) 2003 року.

За офіційними даними, з кінця 2002 року до 16 серпня 2003 року на материковій частині Китаю було зареєстровано 5 тис. 327 випадків атипової пневмонії, вилікувано 4 тис. 959 хворих, зареєстровано 349 випадків летального результату.

Випадки захворювання виявлені також у Гонконзі, Макао, Тайвані, Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Сінгапурі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії та Німеччині.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.