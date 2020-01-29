 На "Суспільному" виходитиме більше програм про національні меншини, - член правління НСТУ Чернотицький

Про це повідомив член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький на зустрічі з представниками грецької спільноти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".
"Ми хочемо розширити співпрацю з усіма національними спільнотами, що мешкають в Україні, аби глядач "Суспільного" бачив різноманіття нашої країни", – зазначив Чернотицький.
Як стало відомо виданню з власних джерел, редакції мовлення національних меншин у філіях "Суспільного" після впровадження нової штатної структури збережуть, кількість працівників не зменшать. Навпаки, у компанії планують розшити колектив редакції мовами національних меншин на каналі "UA: Одеса".
Також, за даними джерел, Координаційний центр мовлення національних меншин Національної суспільної телерадіокомпанії України готує до старту перший проєкт про національні меншини. Імовірно, він вийде на екрани у лютому-березні 2020 року.
А от кілька українських каналів які я залишив в плей-листку сьогодні вночі були закодовані. Так що нині буду дивитись лише російське та білоруське ТВ.
А БОРОДЯНСКИЙ ЗАКРЫЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВ КАНАЛ УКРАИНЫ - 40 млн государство не имеет свои тв каналы ДЛЯ ОТСТАИВАНИЯ СВОИХ ПОЗИЦИЙ.
Позор да и только.
У зеленых лягушек менталитет забитых селян - ДО НИХ НЕ ДОХОДИТ ЧТО ПО ТЕРРИТОРИИ И КОЛИЧЕСТВУ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНА КРУПНЕЙШАЯ СТРАНА В ЕВРОПЕ . И не иметь собственных тв программ , вещающих на мир на английском - это комплекс меньшавартости ( если не сказать ИСПОЛНЕНИЕ ХОТЕЛОК ****)
Зе-гниды - проект кремля, целенаправленно уничтожающий(-ивший) Украину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
За кандидатуру Толстого проголосували 132 парламентарія, проти - 117.
Всього голосували 252 парламентарія, три бюлетені були визнані недійсними.
А ведь позиция Украины могла помочь ПОДДЕРЖАВШИМ Украину странам
Поздравляем зебобиков с очередным дном
європейці в деякій мірі орієнтуються на вибір українців - якщо президент, який не здавася і відстоював територіальну цілісність, втратив рейтинг, а шмаркля, який сказав - потрібно припинити пострілювати, переміг на виборах, то чому би європейцям не налагоджувати стосунки з рашкою ?
Наша ж хиба завжди призводила до окупації рашкою.
Схоже, зараз в людей формують правильний світогляд, який би дозволив забути війну і відновити столітнє братерство в мирі та злагоді.
Как русско-польский диалект Русского Языка (весьма нелепый и смешной надо сказать , поляки и русские угорают с него на своих пабликах) ,возникший после захвата ВКЛ русских земель может являтся "основой" для языка на котором (небольшими изменениями) написаны : "Повесть временных лет" , "Слово о полку Игореве " , "Новгородская летопись" и т.д. ? )
ЗЫ:Есть у О.Бузины очень ёмкая характеристика мове(древнерусское слово моЛва , обкорнанное..) - " Украинский язык был создан для общения холопа со своим паном."
А чувак был в теме , полтавский.😉
Хтось лівий туди грошенят кидає..
это же на сколько можно увеличить бюджет, то есть украсть.
А в горсовете их ещё больше. Русские, и украинцы особенно, там уже в Красной книге.
Они же поставлены во главе всех коммунальных предприятий в городе. И не только коммунальных.
И это при том, что греки (так зовётся эта меньшина), составляют 4,3% населения.
Совпадение, или умысел?
Подсказка состоит в вопросе, управляет ли Украиной титульная нация.
Опять засрали всю ветку