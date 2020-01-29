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 Суспільство
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Все про:нацменшини (123) суспільне мовлення (82) НСТУ (108) Чернотицький (2)

 На "Суспільному" виходитиме більше програм про національні меншини, - член правління НСТУ Чернотицький

Суспільний мовник зацікавлений у створенні контенту про національні меншини, тому збільшить бюджет на його виробництво.

Про це повідомив член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький на зустрічі з представниками грецької спільноти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

"Ми хочемо розширити співпрацю з усіма національними спільнотами, що мешкають в Україні, аби глядач "Суспільного" бачив різноманіття нашої країни", – зазначив Чернотицький.

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Як стало відомо виданню з власних джерел, редакції мовлення національних меншин у філіях "Суспільного" після впровадження нової штатної структури збережуть, кількість працівників не зменшать. Навпаки, у компанії планують розшити колектив редакції мовами національних меншин на каналі "UA: Одеса".

Також, за даними джерел, Координаційний центр мовлення національних меншин Національної суспільної телерадіокомпанії України готує до старту перший проєкт про національні меншини. Імовірно, він вийде на екрани у лютому-березні 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172417
 
 
 Топ коментарі
 
У кожному обласному центрі є обласне телебачення, яке і показує програми для нацменшин області. А загальнодержавний канал у всіх країнах мовить державною мовою. Клоуни і до Суспільного добираються, щоб перетворити канал на посміховисько. Його й так крім пенсіонерів мало хто дивився, а коли зранку до вечора будуть віщати різними мовами, аби не українською, то й пенсіонери перестануть. Не важко відгадати мовою якої нацменшини з північного сходу будуть програми у праймтайм.
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Не могу понять ЧЕГО жтим закрытием БОРОДЯНСКИЙ хочет добиться- ХУЛА НЕ ЗЛИТЬ СВОЕЙ ПОЗИЦИЕЙ?
У зеленых лягушек менталитет забитых селян - ДО НИХ НЕ ДОХОДИТ ЧТО ПО ТЕРРИТОРИИ И КОЛИЧЕСТВУ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНА КРУПНЕЙШАЯ СТРАНА В ЕВРОПЕ . И не иметь собственных тв программ , вещающих на мир на английском - это комплекс меньшавартости ( если не сказать ИСПОЛНЕНИЕ ХОТЕЛОК ХУЛА)
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Раша в мире своими программами грузит все спутники. Везде могут смотреть раша-тв
А БОРОДЯНСКИЙ ЗАКРЫЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВ КАНАЛ УКРАИНЫ - 40 млн государство не имеет свои тв каналы ДЛЯ ОТСТАИВАНИЯ СВОИХ ПОЗИЦИЙ.
Позор да и только.
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У кожному обласному центрі є обласне телебачення, яке і показує програми для нацменшин області. А загальнодержавний канал у всіх країнах мовить державною мовою. Клоуни і до Суспільного добираються, щоб перетворити канал на посміховисько. Його й так крім пенсіонерів мало хто дивився, а коли зранку до вечора будуть віщати різними мовами, аби не українською, то й пенсіонери перестануть. Не важко відгадати мовою якої нацменшини з північного сходу будуть програми у праймтайм.
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да, о неграх давайте, актуально. и Ляшка там с дильдой в дупе.
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Не знаю що це за канал - я його не бачив.
А от кілька українських каналів які я залишив в плей-листку сьогодні вночі були закодовані. Так що нині буду дивитись лише російське та білоруське ТВ.
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Только про козлов снимать не нужно. Они хоть и меньшинство в Украине но они как плесень. Не успеешь оглянуться, и там где они есть начинается сепаратизм, и войны.
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Раша в мире своими программами грузит все спутники. Везде могут смотреть раша-тв
А БОРОДЯНСКИЙ ЗАКРЫЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТВ КАНАЛ УКРАИНЫ - 40 млн государство не имеет свои тв каналы ДЛЯ ОТСТАИВАНИЯ СВОИХ ПОЗИЦИЙ.
Позор да и только.
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Не могу понять ЧЕГО жтим закрытием БОРОДЯНСКИЙ хочет добиться- **** НЕ ЗЛИТЬ СВОЕЙ ПОЗИЦИЕЙ?
У зеленых лягушек менталитет забитых селян - ДО НИХ НЕ ДОХОДИТ ЧТО ПО ТЕРРИТОРИИ И КОЛИЧЕСТВУ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНА КРУПНЕЙШАЯ СТРАНА В ЕВРОПЕ . И не иметь собственных тв программ , вещающих на мир на английском - это комплекс меньшавартости ( если не сказать ИСПОЛНЕНИЕ ХОТЕЛОК ****)
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Бородянский аообще своим кретинизмом вредит Украине - это закрытие международного тв и создание закона ПРО ЛЮБИМЧИКРВ ВЛАСТИ В СМИ
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Ты что - думаешь что "они просто ошибаются, нужно по другому..." ?

Зе-гниды - проект кремля, целенаправленно уничтожающий(-ивший) Украину.
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"Также, по данным источников, Координационный центр вещания национальных меньшинств Национальной общественной телерадиокомпании Украины готовит к старту первый проект о национальных меньшинствах. Предположительно, он выйдет на экраны в феврале-марте 2020 года, сразу после процедуры обрезания" %)
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А еще можно концерты 95 квартала переводить на языки НАЦМЕНШИНСТВ 😀😀😀😀 а то в Украине есть люди , которые ТВОЯ МОЯ НЕ ПОНИМА
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"Квартал" и так "на языке" нацменьшинства. Ну разве что добавят еще иврит и будут нам рассказывать как нам "каяться за холокост".
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Парламентської Асамблеї Ради Європи Петро Толстой був обраний віцеспікером ПАРЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За кандидатуру Толстого проголосували 132 парламентарія, проти - 117.

Всього голосували 252 парламентарія, три бюлетені були визнані недійсними.
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Вот КТО из НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ ОТВЕТИТ ЗА ЭТО? Хотели **** ПОПАСТЬ В РУКОВОДСТВО ПАСЕ зебилы выполняли ТЕМ ЧТО ОТСУТСТВОВАЛИ В МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ?
А ведь позиция Украины могла помочь ПОДДЕРЖАВШИМ Украину странам
Поздравляем зебобиков с очередным дном
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рашка повертається.
європейці в деякій мірі орієнтуються на вибір українців - якщо президент, який не здавася і відстоював територіальну цілісність, втратив рейтинг, а шмаркля, який сказав - потрібно припинити пострілювати, переміг на виборах, то чому би європейцям не налагоджувати стосунки з рашкою ?
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Це не перший випадок... Черчіль, будучи прем"єр-міністром, на своєму горбі витягнув шість років війни, а в 1946-му британці йому "віддячили" - "кидонули"... Вибрали лейбориста, та ще й "ганчірку", про що, потім, жаліли... Однак, Черчіль більше не виставляв свою кандидатуру...
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Але британці зуміли виправити свої помилки....
Наша ж хиба завжди призводила до окупації рашкою.
Схоже, зараз в людей формують правильний світогляд, який би дозволив забути війну і відновити столітнє братерство в мирі та злагоді.
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Виставляв, він у 50-х знову став прем'єром...
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Британці все ж усвідомили помилку і проголосували за консерваторів Черчіля...
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Кому треба? Тобі... Щоб ти "щоки не надимав" та не балабанив тут, запевняючи себе і оточуючих, що з вашого "кацапського заду" "фіалками пахне", та не стверджував, що потомки угрофіннів і тюрків, (як вас називали академіки Російської імператорської Академії наук, Прозоровський та Солов"йов), "самые "славянистые" из всех славян...", "светочи славянского мира ..."
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Ото ЯРРЬ защебетав!А завжди собачим їзьєккомь гавкає.Поліглот перевчений.
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Поцілуй мене в сраку! На відміну від тебе, недорікуватого, я вільно розмовляю обома мовами... Та ще кілька розумію... А ти ні української, ні російської, в достатньому обсязі, не знаєш... Зображаєш з себе "народовольця", що "ходить в народ", а з тебе люди сміються...
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Та в тебе,обцілованого в кашарну сраку,і освіт купа,і їзьєккофь знаєш море.Ну просто скарб наче.Але-таке гівно.Манкурт байдужий підлий.
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"На основе украинского"...)) Ох и фантазёр...) А точнее , страдаете Вы батенька , элементарным отсутствием образования.
Как русско-польский диалект Русского Языка (весьма нелепый и смешной надо сказать , поляки и русские угорают с него на своих пабликах) ,возникший после захвата ВКЛ русских земель может являтся "основой" для языка на котором (небольшими изменениями) написаны : "Повесть временных лет" , "Слово о полку Игореве " , "Новгородская летопись" и т.д. ? )
ЗЫ:Есть у О.Бузины очень ёмкая характеристика мове(древнерусское слово моЛва , обкорнанное..) - " Украинский язык был создан для общения холопа со своим паном."
А чувак был в теме , полтавский.😉
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"Русского языка как такового нет , есть изуродованое наречие южно-малоросийского языка " . А.С. Пушкін . А він в цьому розумівся більше ніж сьогоднішні кацапи , які в 2021 році святкуватимуть 300 років Рассіі .До того були немитими московитами . Відносно літописів ,то після роботи комісії шувалова не лишилось жодного оригіналу . Оригінали за наказам катерини знищено , а лишились зроблені західними майстрами т.з."списки"- копії з петрокатерининськими текстами . Історія кацапів крадена петром і катериною суцільна нестиковка .
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Навряд чи суспільне фінансується громадянами.
Хтось лівий туди грошенят кидає..
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новый дерибан денег придумали?
это же на сколько можно увеличить бюджет, то есть украсть.
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Нацменшины это кто,люди с нетрадиционной ориентацией или кацапские программы.Кого он считает нацменшинами почему-то не разясняет.
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P.S.И придумали же такое паскудное слово,,нацменшины,, это всеравно что в Аменике афро-амениканца назвать нигером.В Украине ни цыганского ни еврейского паспорта а есть паспорт Гражданина Украины и есть энтографические группы населения но все они украинцы а не нацменшины.
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Це з совка, де всіх нєрускіх називали нацменами.
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В Мариуполе такая вот меньшина правит городом. От мэра, до последнего клерка в горисполкоме.
А в горсовете их ещё больше. Русские, и украинцы особенно, там уже в Красной книге.
Они же поставлены во главе всех коммунальных предприятий в городе. И не только коммунальных.
И это при том, что греки (так зовётся эта меньшина), составляют 4,3% населения.
Совпадение, или умысел?
Подсказка состоит в вопросе, управляет ли Украиной титульная нация.
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ДБР:Бінідіктивая,Бібікафь,Сакалофь.Хахол на хахлі.
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Національні меншини, кажете...для початку слід було б ці меншини показати українському народу...тобто у ЗМІ поряд з прізвищем обов'язково називати національність. І депутат перед виступом зобов'язаний назвати свою національність.
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