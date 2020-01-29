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 Політика України, За кордоном
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 Путін призначив новим куратором окупованого Криму Хуснулліна замість Козака, який змінив Суркова, - РосЗМІ

Раніше питання соціально-економічного розвитку окупованого РФ Криму в уряді Росії курирував Дмитро Козак, його змінив віцепрем'єр Марат Хуснуллін.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на главу окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Дмитра Козака, який раніше був віцепрем'єром, нещодавно призначили на посаду заступника глави адміністрації Путіна. Він також став "куратором України", замінивши Владислава Суркова.

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Марат Хуснуллін - людина з команди мера Москви Сергія Собяніна. Він також підтримує хороші відносини з нещодавно призначеним прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172416
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто куратором над Кримом поставили казанского татарина. Це ще один плювок у бік кримських татар.
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ЦН на рфии забанен же, можно нормально в заголовке писть "Хуйло" не стесняясь. журналистская этика? что мешает? дети покраснеют? сопли.
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Тобто куратором над Кримом поставили казанского татарина. Це ще один плювок у бік кримських татар.
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этот соснулин видать чисто рузькэ чилавек.
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А кацап - это и есть казанский татарин или мокша или их помесь, но только говорящая н московском языке и ходящая в храмы РПЦ
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ЦН на рфии забанен же, можно нормально в заголовке писть "*****" не стесняясь. журналистская этика? что мешает? дети покраснеют? сопли.
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По-моему это нормально - всё-таки имя собственное !
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оценил иронию, но смысл был в том, что толеранетность отношения к врагу не имеет смысла. изначально мысль была такая. пусть не "*****", но враг №1 , но не Вашингтон пост же ресурс. ладно, каноничные журналисты, ваш ресурс - рулите сами.
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Знаешь, от того, что ты президента России обзовёшь ругательным словом, ему "ни холодно, ни жарко...". Даже наоборот - психология человека так устроена, что, если оскорбляют ту личность или событие, которому он лично, когда-то, выразил симпатию, то не только голословное оскорбление, но и конструктивная критика, вызывают в нём внутреннее неприятие - умом понимая, что критикующий прав, он, тем не менее, будет этой критике противостоять, чтобы защитить ранее выбранную им позицию... Нужно, чтобы человек САМ дошёл до понимания того, что именно эта личность привела к тем негативным последствиям, которые он испытывает на себе. А мы, своими комментариями, должны его к этому, подтолкнуть... И подталкивать мы должны не "москалей" - мне, лично, на них "насрать" - пусть сходят с ума, как хотят... Тем более, что они нас не читают(ЦН" заблокирован в России) - тут "пасутся" и гундят против Украины, только "лахтинские батраки" да те придурки, которые, начитавшись книжек, мечтают о "большевистском рае"... Первых не переубедишь - они на зарплате... Дело во вторых...Вот о них я речь и веду...
Приведу простой пример - был, когда-то, в Чехии, такой религиозный деятель - Ян Гус. Выступал против Папы римского... Так вот, он своими проповедями сделал для дела Реформации больше, чем сотни его последователей, мазавших нечистотами и разбивавших прекрасные иконы, резные изображения - произведения искусства, в католических храмах... А ведь он не ругался и насилия не совершал... У нас роль мазателей дерьмом и "разбивателей" играют Тягнибоки, Фарион, Корчинские и иже с ними, давая повод "москалям" обвинить украинцев в "дикости" и "необузданности"...
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краще б путін-***** відповідальним призначив на свої похорони, падло гебняве!!!!
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Это что-то меняет? Путин назначил новым куратором оккупированного Крыма Хуснуллина вместо Козака, сменившего Суркова, - росСМИ - Цензор.НЕТ 8657 Засорять мозги всякой х*ней.
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