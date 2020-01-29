 Путін призначив новим куратором окупованого Криму Хуснулліна замість Козака, який змінив Суркова, - РосЗМІ

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на главу окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, Дмитра Козака, який раніше був віцепрем'єром, нещодавно призначили на посаду заступника глави адміністрації Путіна. Він також став "куратором України", замінивши Владислава Суркова.
Марат Хуснуллін - людина з команди мера Москви Сергія Собяніна. Він також підтримує хороші відносини з нещодавно призначеним прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.
Приведу простой пример - был, когда-то, в Чехии, такой религиозный деятель - Ян Гус. Выступал против Папы римского... Так вот, он своими проповедями сделал для дела Реформации больше, чем сотни его последователей, мазавших нечистотами и разбивавших прекрасные иконы, резные изображения - произведения искусства, в католических храмах... А ведь он не ругался и насилия не совершал... У нас роль мазателей дерьмом и "разбивателей" играют Тягнибоки, Фарион, Корчинские и иже с ними, давая повод "москалям" обвинить украинцев в "дикости" и "необузданности"...