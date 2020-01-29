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Все про:розслідування (1628) прокурор (407) Шеремет (347)

 Термін досудового розслідування справи про вбивство Шеремета хочуть продовжити ще на чотири місяці, - прокурор Зузак

Слідчі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета проситимуть Офіс Генерального прокурора продовжити терміни досудового слідства ще на чотири місяці - до червня 2020 року.

Про це в коментарі hromadske розповів прокурор у справі Сергій Зузак, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний документ для ознайомлення вручили трьом підозрюваним у справі та їхнім захисникам. За словами прокурора, сторона захисту може подати заперечення.

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"Вони можуть подати заперечення впродовж 5 днів, які разом з клопотанням подаються першому заступнику генерального прокурора. Він розглядає клопотання і заперечення та ухвалює рішення, чи продовжувати строк слідства, чи ні. У нього на це є три дні, але не пізніше закінчення строку слідства", - зазначив Сергій Зузак.

Він додав, що строк досудового розслідування у справі спливає 12 лютого. Необхідність продовження строків досудового розслідування, за словами прокурора, зумовлена тим, що рішення про направлення обвинувального акта в суд чи закриття провадження ухвалювати рано.

"Для встановлення істини у справі ще потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, у тому числі - експерименти, допити тощо", - сказав Зузак.

Водночас у коментарі hromadske адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Владислав Добош зазначив, що вже подав заперечення на клопотання слідчого.

Також дивіться: Апеляційний суд відправив фігурантку справи про вбивство Шеремета Інну Грищенко (Пуму) під домашній арешт, - адвокат. ФОТО

"Продовження до 6 місяців незаконне, суперечить КПК. Слідчим необґрунтована необхідність такого продовження. Те, що вони зазначають, можна було вже за 3,5 року зробити без необхідності продовження зараз строку досудового розслідування. Тим більше, що вони тягнуть навмисне з проведенням слідчих дій", - сказав Добош.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172414
 
 
 Топ коментарі
 
Дійсно, що 3,5 роки для проведення слідства було достатньо. Такі дії слідчих нагадують намагання врятуватися від того, що стане відомо як вони фальшували цю справу.
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Duda Dzen це цілком свідома описка: люди, які знаються на тонкощах судочинства, посміхаються собі в бороду. Не маєш стратегії - просто тягни час..

Срок досудебного расследования дела об убийстве Шеремета хотят продлить еще на четыре месяца, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 4719 Дмитро Корчинський
1 год ·

Слідчі у справі Шеремета вважають себе міліцією. Країну переплутали ,краще царською охранкою відразу називатися!
Срок досудебного расследования дела об убийстве Шеремета хотят продлить еще на четыре месяца, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 9229
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"А десь глибоко у бункері Гітлєр відтягував свій кінець..."- хоже на це. Так якого хрена на прес-конференції на всю країну було заявлено про "100відсоткове розкриття справи Шеремета", про "купу неспростовних доказів і експертиз", а в суд іти з нічим? А як права людини? Як ще 6 місяців можна фактично утримувати в ув'язненні людей за злочин, який вони швидше за все не вчиняли? Чому за промахи мсідчих мають відповідати підозрювані? Ось купа таких "Як, чому, навіщо" і т.п. Хочеться почути аргументи зеботів, які розпиналися про встановлених зло, инці, які "будуть сидіти". Якщо вони мали на увазі таке "сидіння" без вироку суду, то зо, у побажати таке ж і всім їм.
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Дійсно, що 3,5 роки для проведення слідства було достатньо. Такі дії слідчих нагадують намагання врятуватися від того, що стане відомо як вони фальшували цю справу.
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Просто спасают авакова зеленского и рябошапку от все народного гнева..
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Зеленский вернул милицию... Срок досудебного расследования дела об убийстве Шеремета хотят продлить еще на четыре месяца, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 8771
не верю в опечатку...
это намек на то, что мы возвращаемся в СССР...- к Московии...

Gennadiy Druzenko
14 год ·

ВОСКРЕСІННЯ МІЛІЦІЇ або РЕВАНШ ПО ФРЕЙДУ
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі Шеремета підписав "полковник міліції", він же "старший слідчий ГСУ МВС України" Василь Бирко. Нацполіція? - Ні, не чули...
Фройд посміхається в гробу. Прощавай "нова поліція" - віват воскресла міліція з усіма її радянськими звичками!!! Для репресій знову потрібна спадкоємиця ГПУ-ЧК-НКВС...

Вітаю всіх, хто витрачав мільйони доларів/євро платників податків своїх країн на реформування найбільшого правоохоронного відомства! Ви злили ці гроші в унітаз...
Судячи з тексту клопотання "полковника міліції", вже невдовзі "ГСУ МВС" (Нацполіція? - Ні, не чули!) клопотатиме про продовження тримання під вартою Андрій Антоненко та Юлия Кузьменко, а також нічного арешту для Яна Дугарь ще на півроку.
Реванш вже навіть не маскується...
Прошу максимально поширити, затегавши послів, міжнародних донорів та інших "реформаторів".
Hanna Hopko Svitlana Matvienko Oleksandr Sushko Oleksiy Honcharuk Віктор Чумак Marius Janukonis Sonya Koshkina Oleg Bazar Іван Капсамун Юрий Бутусов Олександр Гагаєв Івшина Лариса Svetlana Sheremetyeva-Turchyn Василь Філіпчук Yuriy Romanenko Inna Kuznetsova Оксана Коляда Volodymyr Viatrovych Myroslav Marynovych Юрій Бублик Олена Кондратюк Дмитро Разумков Podgorna Viktoriya Alexander Merezhko Евгений Солодко Валерия Лутковская Ігор Мазур Инна Ведерникова Сергій Рахманін Evgen Zaharov

Срок досудебного расследования дела об убийстве Шеремета хотят продлить еще на четыре месяца, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 4989
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А если милиции,то клопотання какбэ нэзаконное
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Duda Dzen це цілком свідома описка: люди, які знаються на тонкощах судочинства, посміхаються собі в бороду. Не маєш стратегії - просто тягни час..

Срок досудебного расследования дела об убийстве Шеремета хотят продлить еще на четыре месяца, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 4719 Дмитро Корчинський
1 год ·

Слідчі у справі Шеремета вважають себе міліцією. Країну переплутали ,краще царською охранкою відразу називатися!
Срок досудебного расследования дела об убийстве Шеремета хотят продлить еще на четыре месяца, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 9229
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"А десь глибоко у бункері Гітлєр відтягував свій кінець..."- хоже на це. Так якого хрена на прес-конференції на всю країну було заявлено про "100відсоткове розкриття справи Шеремета", про "купу неспростовних доказів і експертиз", а в суд іти з нічим? А як права людини? Як ще 6 місяців можна фактично утримувати в ув'язненні людей за злочин, який вони швидше за все не вчиняли? Чому за промахи мсідчих мають відповідати підозрювані? Ось купа таких "Як, чому, навіщо" і т.п. Хочеться почути аргументи зеботів, які розпиналися про встановлених зло, инці, які "будуть сидіти". Якщо вони мали на увазі таке "сидіння" без вироку суду, то зо, у побажати таке ж і всім їм.
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явний фальсифікат. Які ще експертизи потрібні? які лабораторні аналізи?
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Зеля с Авакяном должны пасссать , в клинике Пальчевского...
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А з-за попередньої коаліції в ВР ("з-за Петра") оці фальсифікатори подібної лажі не ліпили, нііііі... Бо отримали би по рукам так, що яйцям стало би мокро, і жопа була би синьою...
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Під якоюсь темою я запропонував термін "дзюристи", а зважаючи на Вашу пропозицію, цілком буде звучати так: "дзюрист зєлєспруденції"... Термін досудового розслідування справи про вбивство Шеремета хочуть продовжити ще на чотири місяці, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 4484 Бубочка з самокатчиком та Богданом відразу стануть "заслуженими дзюристами зєлєспруденції" Термін досудового розслідування справи про вбивство Шеремета хочуть продовжити ще на чотири місяці, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 4484
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Зрозуміло, діспєччер Карлос захворів, нікому проводити ікспєртізи...
Мудозвони у погонах вперто свердлять дно...
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Так говорили же что дело раскрыто? А если нет, то какого людей держат в СИЗО???
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Термін "дело раскрыто", означає що якийсь дзюрист милі-піліції відкрив у себе на столі папку по справі Шеремета!..

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Человек живет каких-то 70 лет. Из них лет 20 он ребенок и под опекой старших. Получается что шесть месяцев это один процент жизни человека и эти ребята считают что можно украсть у него кусок жизни просто так.
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Что дебилы 73%, как говорил Портнов некоторых уберут, а некоторых посадят по надуманным обвинениям. Сейчас еще на 4 месяца продлят сидение нив чем не винных патриотов,для того чтобы другим был урок как на Осла Оманского рот открывать, потому что три года было маловато, а там и на пенсию за счет дебилоидов Украины следователь уйдет, а потом будет другая история
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С самого начала это была подстава. Чем только в окружении президента думали?!
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Ну, не совсем же они дураки, раз чего-то в этой жизни добились?!
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Так на брифинге уже все доказали, сам президент подтвердит.Разве только не проведены экспертизы трусов и другого нижнего белья.
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Очередной пук,в воду.ЗЕ-себя дураком выставил.
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Для установления истины по делу еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе - эксперименты, допросы и т.д. Источник: https://censor.net.ua/n3172414

Тобто троє лоюдей звинувачені фактично по вигаданих даних "тяп-ляп" слідства? І шо, хто з прокурорських чи рюкзаковських понесе за це покарання?
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В Гетьманщене все то что присудил судья, а потом скасовувалась апеляцией(генеральный суд) приговариволось судье и он нес наказание вместо обвиняемого,18-век. До уничтожения Гетьманщины Екатериной -//.
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Це означає одне-жодних фактів по тих фігурантах, які зараз арештовані скомпілюватися не вдалося а тому пішов процес "Включити дурочку".
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Могут продлять - они власть.
Патриоты же должны помнить что власть попыталась открыто атаковать важнейший государственный институт: армию. Причина в том что армия имеет в Украине самостоятельное политическое влияние; это было показано в День Независимости.
Атака на армию - это статья 111-я, безо всяких оговорок. Население, в подавляющем большинстве, безмозгло; но патриоты, которых и так мало, должны помнить об этом всегда, и ни на минуту не забывать что с середины прошлого года государство балансирует на грани разрушения предателями, прорвавшимися во власть.
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Власть не попыталась,она атаковала и очень успешно.А кто им помешает?Армия терпил,в большинстве голосовавшая за ЗЕлёную плесень?Они сами помогли слить Главнокомандующего и получили гавнокомандующего.
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Беспредел по понятиям набирает скорость при осле оманском..
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В суд с говном, которое они сочинили, боятся соваться - это не пресуху в зомбоящике крутить с мультиками!
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