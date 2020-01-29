 У ДБР заперечують, що чоловік Венедіктової Колесник впливає на роботу Бюро

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Бюро, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що низка ЗМІ 28 січня поширили інформацію про втручання в діяльність ДБР чоловіка в.о. директора Ірини Венедіктової - співробітника департаменту кіберполіції НПУ Дениса Колесника.
"Державне бюро розслідувань повідомляє, що зазначена інформація підлягає спростуванню, оскільки є недостовірною, не відповідає дійсності, негативно впливає на ділову репутацію Державного бюро розслідувань та честь, гідність і ділову репутацію його посадових осіб. Розцінюємо публікацію такої недостовірної інформації як умисну спробу дискредитації правоохоронного органу", - заявили в Бюро.
коррупция теперь в законе
(ніт)
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чувствуете нотки, скоро зелибобы будут сажать за любой чих в сторону власти
хотя сами поднялись на непрекращающемся зхрадолюбстве... зе-куйло уже близко
Источник: https://censor.net.ua/n3172411
P. S. Шоб не мовчали, допоможу.
Порошенко-справній президент України