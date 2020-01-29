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 Політика України
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Все про:ДБР (817) Венедіктова (32)

 У ДБР заперечують, що чоловік Венедіктової Колесник впливає на роботу Бюро

Державне бюро розслідувань заперечує, що чоловік виконувача обов'язків директора Ірини Венедіктової впливає на роботу ДБР.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що низка ЗМІ 28 січня поширили інформацію про втручання в діяльність ДБР чоловіка в.о. директора Ірини Венедіктової - співробітника департаменту кіберполіції НПУ Дениса Колесника.

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"Державне бюро розслідувань повідомляє, що зазначена інформація підлягає спростуванню, оскільки є недостовірною, не відповідає дійсності, негативно впливає на ділову репутацію Державного бюро розслідувань та честь, гідність і ділову репутацію його посадових осіб. Розцінюємо публікацію такої недостовірної інформації як умисну спробу дискредитації правоохоронного органу", - заявили в Бюро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172411
 
 
 Топ коментарі
 
Это уже не кумовство. Это уже какое-то сплошное бл*тство при власти кукол папы Бени.
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Полностью дискредетировавший себя орган после трубы... смысл держать эту контору которой указывают что делать из офиса президента??!!
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Украина это такая страна, в которой кумовство непобедимо
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Это уже не кумовство. Это уже какое-то сплошное бл*тство при власти кукол папы Бени.
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а кого куда ни выбери - он будет тянуть и ставить своих кумовьев
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Там не кумовья. А бизнес партнеры и друзья, их дети, одноклассники, "массажистки" !!!, смотрящие олигархов, жены и мужья сотрудников, охранники, водители и прочее, прочее, прочее в том-же духе.
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это и есть "кумовство" и "кумовья". не воспринимай слова буквально, есть такое явление
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ДЕПАРТАМЕНТ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ НУ НУ А МЫ ТО ломаем голову и кто бы записывал Гончарука Трубу и онных Аваков шалит ...
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На кого работает эта женщина с баранками на шее ? 😎
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Честно: не знаю. Если бы не баранки, то судя по тексту статьи- на мужа. Но, тогда непонятно: какой муж мог позволить жене такой атрибут???
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Очень удобно, особенно если карманов нет
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Єто не баранки, єто пользованіе презервативі. Судя по размеру такой муж может себе позволить женой руководить.
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судя по всему она антимайдановка как Лукаш
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Сергій Лещенко, призначений головою комітету з питань комплаєнса і антикорупції акціонерного товариства "Укрзалізниця", 15 січня отримав 136 330 гривень зарплати.

коррупция теперь в законе
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Кхм - кхм. В ГБР отрицают, что муж Венедиктовой Колесник влияет на работу Бюро - Цензор.НЕТ 5993 Санитаров, срочно! У Максимца Сирожи по ходу передоз!
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У ГБР есть деловая репутация ???? 😵 😂
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Полностью дискредетировавший себя орган после трубы... смысл держать эту контору которой указывают что делать из офиса президента??!!
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Так уже- не только из офиса! Как выясняется, всё гораздо более запущено!
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Стільки зашкварів як у зеко-манди за перших пів року правління не було ні при одній владі.
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А, ну якщо в ГБР заперечують, то так воно і є, ніхто там не впливає, цілком вірю
(ніт)
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Вона, напевно, стверджує, що в них нема інтиму. Непорочність, карочє
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Або в них захищений секс - і з нього в неї ніщо не впливає...
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интересно, зачем вся эта ********* сначала от коричневого гавна, а теперь от зеленого? кому нужны эти НАБР ФБР ГБР ХЗБР ? посмеяться? уже не смешно давно.
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>негативно влияет на деловую репутацию Государственного бюро расследований и честь, достоинство и деловую репутацию его должностных лиц. Расцениваем публикацию такой недостоверной информации как умышленную попытку дискредитации правоохранительных органов
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чувствуете нотки, скоро зелибобы будут сажать за любой чих в сторону власти
хотя сами поднялись на непрекращающемся зхрадолюбстве... зе-куйло уже близко
Источник: https://censor.net.ua/n3172411
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Якби закон Бородянського уже діяв можна було б розорити газету через суд а журналіста посадити.Якщо суки будуть продавлювати цеи закон потрібно покликати людеи на маидан для попередження а то потім знадобиться набагато більше зусиль.
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"В ГБР отрицают" - я бы удивился если бы они согласились)))
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Зебобики, уй@бки,скажите хоть слово. Вы хоть поняли, кого "вы разом зробили, а поті ще раз"?! Не мовчіть, будь ласка.
P. S. Шоб не мовчали, допоможу.
Порошенко-справній президент України
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