 Від ЄС не було сигналів про можливе зняття санкцій з ексчиновників Януковича, - віцепрем'єр Кулеба

Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Для того щоб обговорювати скасування санкцій з окремих ексчиновників треба бачити відповідний запит з боку ЄС. На наших зустрічах у Брюсселі ми не побачили від них таких запитів, а вся інформація базується лише на повідомленні одного журналіста", - сказав Кулеба.
"Зі свого боку хочу додати, що ми не бачимо сигналів ЄС, які б свідчили про можливість скасування санкцій щодо окремих осіб", - додав він.
Нагадуємо, раніше з'явилася інформація про можливе скасування санкцій ЄС з експрем'єр-міністра України Азарова, ексміністра енергетики Ставицького і сина експрезидента Януковича, Олександра.
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Все нормально..
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погиб только один...
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А как...
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СТОЛЬКО ПРЕКРАСНЫХ НОВОГОДНИХ новын ..
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Погиб...
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НО ОДИН,,,
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А как он там ..
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есть сестра жена дети ..
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А МАМА ---ОДИН ???
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есть новогодние новости ....................
. просто ОДИН ,, ?!!--
с "фашисской" украины-- просто новости....
Зробили це разом!