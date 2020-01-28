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Все про:Азаров (587) санкції (2468) Ставицький (33) Янукович Олександр (36) Кулеба Дмитро (210)

 Від ЄС не було сигналів про можливе зняття санкцій з ексчиновників Януковича, - віцепрем'єр Кулеба

На зустрічах у Брюсселі українська делегація не отримувала сигналів з боку ЄС про можливість зняття санкцій із декількох колишніх чиновників режиму Януковича.

Про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Для того щоб обговорювати скасування санкцій з окремих ексчиновників треба бачити відповідний запит з боку ЄС. На наших зустрічах у Брюсселі ми не побачили від них таких запитів, а вся інформація базується лише на повідомленні одного журналіста", - сказав Кулеба.

"Зі свого боку хочу додати, що ми не бачимо сигналів ЄС, які б свідчили про можливість скасування санкцій щодо окремих осіб", - додав він.

Нагадуємо, раніше з'явилася інформація про можливе скасування санкцій ЄС з експрем'єр-міністра України Азарова, ексміністра енергетики Ставицького і сина експрезидента Януковича, Олександра.

Також читайте: "Без ефективного механізму санкцій Рада Європи перетвориться на "клуб за інтересами"", - Гончаренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172410
 
 
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Ох и дурак! Вот что значит, когда у стада нет пастуха, и вместо него осел.
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Сегодня в новостях..
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Все нормально..
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погиб только один...
..
.
А как...
.
СТОЛЬКО ПРЕКРАСНЫХ НОВОГОДНИХ новын ..
.
Погиб...
.
НО ОДИН,,,
,
А как он там ..
.
есть сестра жена дети ..
.
А МАМА ---ОДИН ???
.
есть новогодние новости ....................
. просто ОДИН ,, ?!!--
с "фашисской" украины-- просто новости....
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Сигналов, значит- не было. В последнее время, надо признать, сигналы всё более напоминают какой-то троллинг, от европейских партнеров. Даже не стану перечислять, все и так понимают- о чем я.
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Уже прямым текстом говорят, а Бенины слуги типа не слышат. Временная глухота.
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тебе дадут сигнал последнему) узнаешь из новостей. с кем в ЕС ты лично общаешься, с секретарем десятого помощника? уровень осведомленности зашкаливает....
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Смотря что для Кулебы сигнал ! Может это удар в ухо ? 😂
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Зато от Украины было 3 сигнала подряд: 31 марта 2019, 21 апреля 2019 и 21 июля 2019

Зробили це разом!
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Очередной дебил( Ясно сказано, что если не будет желания и действий Украины - санкции снимут.(
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