 Внаслідок повзучої окупації Росія вже за 30 кілометрів від Тбілісі, - президент Грузії Зурабішвілі

Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі у своєму виступі на Парламентській асамблеї Ради Європи в Страсбурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія онлайн.
"Лінія окупації - це трагедія нашого суспільства. Повзучою окупацією Росія наблизилася до Тбілісі вже на відстань 30 кілометрів. Відбувається посилена мілітаризація окупованих регіонів", - сказала Зурабішвілі.
Президент Грузії зазначила, що існуючі міжнародні переговорні формати з урегулювання конфлікту неефективні через позицію РФ.
"Женевські міжнародні дискусії заморожено. Механізми запобігання інцидентів рідко призводять до досягнення врегулювання технічних проблем. Як тільки виникає важливе питання, російська сторона залишає стіл переговорів. На сьогодні жоден формат не є обнадійливим. Обидва діалоги мають бути жвавими, підвищено політичний рівень, щоб вони стали механізмом врегулювання конфлікту, а не механізмом управління ним", - заявила президент Грузії в ПАРЄ.
За пол-года его правления сколько мы километров потеряли?? А что будет через 5 лет?
за рынок земли и подумать страшно.
Але 73/43%зебіли замість справжнього опору агресору обрали "миртолькопрекратитьстрелять".
Рекомендую: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/28/7105674/
Там и вопросик от Лёшика прозвучал. Она и его проигнорила... Так что... не всё очень просто.
Чи ви думаєте, що ***** своєю гібридною війною (в т.ч. в інформпросторі) лише з Україною воює? А в Грузії також свої 73/43%зебіли є.
При норм. функцонуючому гугглі завжди можна зрозуміти невеличкий лозунг
Глава МИД Грузии и действующий председательствующий в Комитете министров Совета Европы Давид Залкалиани, выступавший в ПАСЕ в понедельник, также избегал упоминаний о наказании России за агрессию против Грузии и Украины.
Так Саломе Зурабішвілі заявила, що у російсько-грузинській війні 2008 року першою почала не Росія, а саме Грузія, а це важливий індикатор для грузинського суспільства, як для українців питання «Чий Крим?»[4].
Полагаю, не думала: дипломат..., опять же француженка..... Дальше, чем 15 см во рту (или в роте ?) это же космические величины.... Предсказать-то нельзя....
От така-то муйня, малята..
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Все нормально..
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погиб только один...
..
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А как...
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СТОЛЬКО ПРЕКРАСНЫХ НОВОГОДНИХ новын ..
.
Погиб...
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НО ОДИН,,,
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А как он там ..
.
есть сестра жена дети ..
.
А МАМА ---ОДИН ???
.
есть новогодние новости ....................
. просто ОДИН ,, ?!!
По хорошему можно только застрелить, как исключение.