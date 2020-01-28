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Все про:Грузія (626) Зурабішвілі (24) Росія (15258)

 Внаслідок повзучої окупації Росія вже за 30 кілометрів від Тбілісі, - президент Грузії Зурабішвілі

Ситуація з правами людини на окупованих РФ територіях Грузії перебуває в жалюгідному стані і постійно погіршується.

Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі у своєму виступі на Парламентській асамблеї Ради Європи в Страсбурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія онлайн.

"Лінія окупації - це трагедія нашого суспільства. Повзучою окупацією Росія наблизилася до Тбілісі вже на відстань 30 кілометрів. Відбувається посилена мілітаризація окупованих регіонів", - сказала Зурабішвілі.

Президент Грузії зазначила, що існуючі міжнародні переговорні формати з урегулювання конфлікту неефективні через позицію РФ.

"Женевські міжнародні дискусії заморожено. Механізми запобігання інцидентів рідко призводять до досягнення врегулювання технічних проблем. Як тільки виникає важливе питання, російська сторона залишає стіл переговорів. На сьогодні жоден формат не є обнадійливим. Обидва діалоги мають бути жвавими, підвищено політичний рівень, щоб вони стали механізмом врегулювання конфлікту, а не механізмом управління ним", - заявила президент Грузії в ПАРЄ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172408
 
 
 Топ коментарі
 
а наш янелох только войска отводит. Голубь мира, б*
За пол-года его правления сколько мы километров потеряли?? А что будет через 5 лет?

за рынок земли и подумать страшно.
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На прикладі Грузії і Україна має побачити, що її очікує.
Але 73/43%зебіли замість справжнього опору агресору обрали "миртолькопрекратитьстрелять".
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Ну так беритесь за оружие по другому никак будем вместе кацапню в землю отправлять
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Сынок, ты уже взялся за свой штык ? 😉
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Ты так быстро меняешь страну обитания или просто vpn тычешь каждый час на новую локацию
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У тебя чисто русская фамилия. Ты из ФСБ или КГБ ? 😎
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А де ж Гєніаллісімус Міхєїл Ніколозовіч?
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а наш янелох только войска отводит. Голубь мира, б*
За пол-года его правления сколько мы километров потеряли?? А что будет через 5 лет?

за рынок земли и подумать страшно.
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Эт точно. Пока не поздно, всем петикам надо свалить, чтобы когда-нибудь их потомки здесь построили новую Русь.
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ქართველები ჩვენი ძმები არიან, მადლობა! დიდება საქართველოს! დიდება უკრაინას! საქართველოს გაუმარჯოს პუტინ ხუილო!
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На прикладі Грузії і Україна має побачити, що її очікує.
Але 73/43%зебіли замість справжнього опору агресору обрали "миртолькопрекратитьстрелять".
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А я сегодня, на Европейской правде вот такое нашел: "Президентка Грузії не зважилася на підтримку нових санкцій проти РФ"(с)
Рекомендую: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/28/7105674/
Там и вопросик от Лёшика прозвучал. Она и его проигнорила... Так что... не всё очень просто.
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вона також ватнута, нехай не повністю, але на половину черепка.
Чи ви думаєте, що ***** своєю гібридною війною (в т.ч. в інформпросторі) лише з Україною воює? А в Грузії також свої 73/43%зебіли є.
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Да верю я. Это там, выше, вы именно с этим утверждением согласились? И поддержали. Вот с этим: ქართველები ჩვენი ძმები არიან, მადლობა! დიდება საქართველოს! დიდება უკრაინას! საქართველოს გაუმარჯოს პუტინ ხუილო!(с)
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я.
При норм. функцонуючому гугглі завжди можна зрозуміти невеличкий лозунг
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Ну, да. Только мне аж страшно пробовать, иной раз.
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а почему грузины не минируют границы тогда, если боятся стрелять?...
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но ты ведь ты же сама, Саломе французская, говорила, что главное это "не раздражать ХЛО" - вот и сиди теперь тихо, хавай))
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а в Грузії, окрім неї, є свої 25% партіотів... Вони також здатні вийти на площу Республіки...
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Во время визита в Парламентскую ассамблею Совета Европы президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос о новых санкциях против России.

Глава МИД Грузии и действующий председательствующий в Комитете министров Совета Европы Давид Залкалиани, выступавший в ПАСЕ в понедельник, также избегал упоминаний о наказании России за агрессию против Грузии и Украины.
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Нужнопростоперестатьстрелять! Правда, зебилы?
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але підтримати нові санкції, проти фєдєрашки відмовилась...
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Як іде повзуча окупацію розказували грузини. Кордон з окупованою Осетією розділяють дерев'яні стовпчики і натягнутий дріт, кругом виноградники. Вранці виходить грузин і бачить, що стовпчики кордону переставлені на пів метра у глиб його виноградника, у бік Грузії. Викликав поліцію, завив у сільську раду, прийшла комісія зафіксувала, а переставити стовпчики назад ніхто не ризикує, бо по той бік російські прикордонники з автоматами. Щось подібне у нас почалось з відведенням на Донбасі, як тільки наші відійшли, терористи зразу увійшли в сіру зону.
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А она ж так путлеру зад лизала... Кого это напоминает?

Так Саломе Зурабішвілі заявила, що у російсько-грузинській війні 2008 року першою почала не Росія, а саме Грузія, а це важливий індикатор для грузинського суспільства, як для українців питання «Чий Крим?»[4].
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Стрелять то вы перестали..да? Так чему теперь удивляетесь..и чему возмущаетесь?
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Тю ! Це ж план Штайнмайєра від супєррєформатора Саака ! В дєйствії !
Внаслідок повзучої окупації Росія вже за 30 кілометрів від Тбілісі, - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 3403

Внаслідок повзучої окупації Росія вже за 30 кілометрів від Тбілісі, - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 8170
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Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе

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По-моему с подачи ЗЕ этот же фокус пытаюся провернуть в Украине.
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Ух, хрюшечка, ты грузинская. А когда ты подхрюкивала партии "Грузинская мента", паслась, свинья тупорылая, на их свиноферме, и российский комбикорм жрала, ты об этой вот лабуде не думала?
Полагаю, не думала: дипломат..., опять же француженка..... Дальше, чем 15 см во рту (или в роте ?) это же космические величины.... Предсказать-то нельзя....
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Читаю и тихо фигею.Диванное воинство,а что,лучше когда убивают наших сограждан?ВСУ за время конфликта не освободили ничего,совсем ничего.Освобождали добробаты,Коломойского в том числе.Было отвоевано половина Луганска (почти половина) батальоном Айдар и что?ВСУ поддержали,чтобы освободить полностью?Если нет политической воли вести наступление,для освобождения нашей земли,есть только зарплаты,выше,чем у президена Америки..или это тоже Зе ввёл?А как Потрошенко наказывал тех,кто противился торговле с оккупантами?А уничтожение Коломойского,как политика и бизнесмена?Из олигархов,кроме Коломойского,никто Украину не защищал и все те-же на манеже при власти.Вот и идёт слив с 14 года,просто Зе не хочет гибели наших солдат при этом сливе.Как-то так.
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Что ты чешешь, пьяное полено? Бояры перепил и Г+Г пересмотрел?
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Уродец кацапский,я вас убивал на своей земле и буду это делать,а вот революции и смуты моей Украине не нужны.До таких тварей,как ты,не добраться,ибо трусливые очень,но вот твои соотечественнечки на моей земле себя чувствовать,как в Абхазии,не будут.
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Вже вирішила, чи їдеш з нашим зе до пуйла на дєнь пабєди чи ще ні?
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Сегодня в новостях..
.
Все нормально..
.
погиб только один...
..
.
А как...
.
СТОЛЬКО ПРЕКРАСНЫХ НОВОГОДНИХ новын ..
.
Погиб...
.
НО ОДИН,,,
,
А как он там ..
.
есть сестра жена дети ..
.
А МАМА ---ОДИН ???
.
есть новогодние новости ....................
. просто ОДИН ,, ?!!
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Это опасная ситуация для страны. Надо что-то предпринимать грузинам, например, пожарить шашлычок, выдуть литру хванчкары, дунуть косячок, затянуть сулико и все наладится ништяк.
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Кацапов руских, нужно стрелять и резать, аки свиней. По хорошему они не понимают, да и нечего после всего что случилось, относится к ним по хорошему.
По хорошему можно только застрелить, как исключение.
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