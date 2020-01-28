 Внаслідок повзучої окупації Росія вже за 30 кілометрів від Тбілісі, - президент Грузії Зурабішвілі

Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі у своєму виступі на Парламентській асамблеї Ради Європи в Страсбурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія онлайн.

"Лінія окупації - це трагедія нашого суспільства. Повзучою окупацією Росія наблизилася до Тбілісі вже на відстань 30 кілометрів. Відбувається посилена мілітаризація окупованих регіонів", - сказала Зурабішвілі.

Президент Грузії зазначила, що існуючі міжнародні переговорні формати з урегулювання конфлікту неефективні через позицію РФ.

"Женевські міжнародні дискусії заморожено. Механізми запобігання інцидентів рідко призводять до досягнення врегулювання технічних проблем. Як тільки виникає важливе питання, російська сторона залишає стіл переговорів. На сьогодні жоден формат не є обнадійливим. Обидва діалоги мають бути жвавими, підвищено політичний рівень, щоб вони стали механізмом врегулювання конфлікту, а не механізмом управління ним", - заявила президент Грузії в ПАРЄ.

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