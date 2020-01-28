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Все про:Данілов (52) РНБО (644) наказ (220) кібербезпека (324)

 Збільшення чисельності працівників Апарату РНБО дозволить посилити можливості Національного координаційного центру кібербезпеки, - Данілов про указ Зеленського

Президентський указ №27 / 2020 року, що передбачає збільшення чисельності співробітників РНБО, дозволить суттєво посилити можливості Національного координаційного центру кібербезпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Враховуючи стратегічне значення, якого набувають питання кібербезпеки в системі національної безпеки України і в світі, діяльність Національного координаційного центру кібербезпеки стає одним з ключових у роботі РНБО України, і його завдання значно розширені відповідно до вимог часу", - прокоментував підписання указу президента України Секретар РНБО України Олексій Данілов.

Національний координаційний центр кібербезпеки, очолюваний Секретарем РНБО України Олексієм Даніловим, є робочим органом Ради.

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Відтепер Національний координаційний центр кібербезпеки наділений правом використовувати можливості Головного ситуаційного центру РНБО України, а також за згодою Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, за згодою керівників державних органів - центрів забезпечення кібербезпеки державних органів, за згодою керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які віднесені до критично важливих об'єктів інфраструктури, - центрів забезпечення кібербезпеки таких об'єктів.

Заступником керівника Центру є за посадою заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого згідно з розподілом обов'язків віднесені питання кібербезпеки.

Нагадаємо, указом президента України від 28 січня 2020 року №27/2020 "Про внесення змін до Указів президента України від 27 січня 2015 № 37 і від 7 червня 2016 № 242" гранична чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки та оборони України збільшена на 30 осіб. Згідно з документом, працівники Апарату РНБО здійснюватимуть інформаційно-аналітичне, експертне, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172407
 
 
 Топ коментарі
 
Ще не весь квартал пристроєний до корита?
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" Увеличение численности работников Аппарата СНБО позволит "

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....пристроїти на роботу більше родичів друзів кумів з сватами і Сивухіних собутильників. Увеличение численности работников Аппарата СНБО позволит усилить возможности Национального координационного центра кибербезопасности, - Данилов об указе Зеленского - Цензор.НЕТ 4797
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ЙПВШМТЬ!!! А коли сокращать будемо той непомірний держапарат???
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Ще не весь квартал пристроєний до корита?
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" Увеличение численности работников Аппарата СНБО позволит "

====
....пристроїти на роботу більше родичів друзів кумів з сватами і Сивухіних собутильників. Увеличение численности работников Аппарата СНБО позволит усилить возможности Национального координационного центра кибербезопасности, - Данилов об указе Зеленского - Цензор.НЕТ 4797
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Сократят Слуг Урода в той Раде, пристроят со временем в эту Раду. Круговорот клоунов в природе.
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Такое впечатление ,что для нашей власти сценарий пишут в Московии
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😂😂😂😂😂😂😂ну а шо страна большая с сильной экономикой а вот слуг у неё на пальцах одной руки можно сосчитать . Давайте не скромничайте так набирай как можно больше сброда и зарплаты им по триста тыщ в месяц а ещё обязательно оздоровительные . Блин хочется на этот дурдом скинуть атомную бомбу
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Радника Сивухи виявилось замало, треба більше сепаратюг в РНБО.
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Інтернет-цензура ? Логічний крок для режиму,який в усьому наслідує східних вурдалаків.
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Народу все подобається. Того чого не показали по Г+Г для бидла не існує.
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С**а-Б***ь! А Порох, цей "проклятущий барига", як справлявся?
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Скоро всё зажмут,а потом будет революция но у же с погромами
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Старый сепар и "кибербезопасность", как это совмещается?
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взломать можно всьо
самойє слабойє звєно кібєрбєзопасності - чєдавєк
больше людєй - уязвімєй кібєрбєзопасность
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...свєжо пітаніе...А в туалєт с трудом...
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- папа, а із чєго состоят облака?
- із сєрвєров. В основном, под линуксом
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вже всі штатні місця заповнені кварталівцями, то шо ж, доводиться створювати нові. ))
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Чтобы отступать со своей же территории и не стрелять во врага надо увеличить штат СНБО?
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