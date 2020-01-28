 У 2020 році на модернізацію станції "Академік Вернадський" виділили 27 млн ​​грн, - заступник міністра освіти Полюхович

Про це повідомив перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Ми змогли і цього року профінансувати модернізацію нашої антарктичної станції, вперше така допомога надавалася 2018 році. На 2020 рік виділено 27 млн ​​грн для створення умов, щоб нашим ученим було комфортно і безпечно проводити наукові дослідження", - сказав Полюхович.

Зазначається, що модернізація йде за двома напрямками: оновлення систем життєзабезпечення (енергетика, опалення, водопостачання, вводиться система управління відходами) та технічне вдосконалення лабораторій і приладів станції зі збільшенням точності вимірювань і їхньою автоматизацією.

Дивіться також: Визначено учасників 25-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський", - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

За даними МОН, частина робіт зроблена в 2018-2019 роках, інші будуть проводитися в 2020 і 2021 роках. На попередній етап модернізації держава виділила близько 35 млн гривень.