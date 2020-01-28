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Все про:Антарктида (38) наука (167) Полюхович (1) Міносвіти (552)

 У 2020 році на модернізацію станції "Академік Вернадський" виділили 27 млн ​​грн, - заступник міністра освіти Полюхович

Українська станція "Академік Вернадський" в Антарктиді отримає від держави 27 млн ​​гривень на продовження модернізації в 2020 році.

Про це повідомив перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Ми змогли і цього року профінансувати модернізацію нашої антарктичної станції, вперше така допомога надавалася 2018 році. На 2020 рік виділено 27 млн ​​грн для створення умов, щоб нашим ученим було комфортно і безпечно проводити наукові дослідження", - сказав Полюхович.

Зазначається, що модернізація йде за двома напрямками: оновлення систем життєзабезпечення (енергетика, опалення, водопостачання, вводиться система управління відходами) та технічне вдосконалення лабораторій і приладів станції зі збільшенням точності вимірювань і їхньою автоматизацією.

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За даними МОН, частина робіт зроблена в 2018-2019 роках, інші будуть проводитися в 2020 і 2021 роках. На попередній етап модернізації держава виділила близько 35 млн гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172405
 
 
 Топ коментарі
 
Краще на Трускавець ще виділити для слюг наріда?
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Это не картоха. Высокие технологии стоят дорого и при покупке и при продаже. А научные исследования- это капитал.
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йулька потым на масках выд грипу выдбила грошы ще й зверху заробила! У 2020 році на модернізацію станції "Академік Вернадський" виділили 27 млн ​​грн, - заступник міністра освіти Полюхович - Цензор.НЕТ 5870
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Краще на Трускавець ще виділити для слюг наріда?
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Это не картоха. Высокие технологии стоят дорого и при покупке и при продаже. А научные исследования- это капитал.
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По любому, більша, ніж від Лугандону.
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и палаточный городок для слуг народа не забудьте...
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А на компенсацию вкладов СССР пенсионеров большой и длинный Х-Й
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Юлька почала виплати, так її швиденько зняли з посади.
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йулька потым на масках выд грипу выдбила грошы ще й зверху заробила! У 2020 році на модернізацію станції "Академік Вернадський" виділили 27 млн ​​грн, - заступник міністра освіти Полюхович - Цензор.НЕТ 5870
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Эти маски, в Мариуполе- аукнулись, с неожиданной стороны. Банда, в масках, спокойно зашла в ювелирный магаз, постреляли чуток... Два трупа- точно были, ну и вынесли весь магаз. Спокойно, в масках. И ушли. Если память не изменяет, то их, потом- таки взяли, в Запорожье.
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Меня более интересует: а самогонный аппарат, в официозе- есть? Не шучу. Реально интересует. Там, "наркомовские" явно- не помешают.
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Їм коньяк напевне привозять і віскарь хороший. Холодильників там не треба поки що.Мнясо все бігає і плаває під ногами.Сухарі каші з макаронами і все.Закрутки з квашеними огірками і капустою.І сало. Бо теє во...пінгвінів жерти якось не комільфо. У 2020 році на модернізацію станції "Академік Вернадський" виділили 27 млн ​​грн, - заступник міністра освіти Полюхович - Цензор.НЕТ 757
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Да??? Тогда понятно, почему такая конкуренция, в экспедицию!
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самогонный аппарат там есть.. И бар с вискарем, - все как положенно
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