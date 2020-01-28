 Трамп опублікував проєкт майбутньої "держави Палестина"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
На карті територію сектора Гази і Західного берега річки Йордан з'єднує тунель. З території Західного берега два мости ведуть на територію Йорданії.
На кордоні з Єгиптом пропонується також створити дві палестинські території, з'єднані з Гази і між собою. На одній з територій Трамп пропонує створити "високотехнологічну промислову зону", а на іншій - "житлову і сільськогосподарську" зони.
Територію сектора Гази, відповідно до карти, пропонується зберегти в нинішніх кордонах.
У межах Західного берега річки Йордан на мапі палестинськими відзначені міста Дженін, Тулькарм, Наблус, Калькілія, Рамалла, Єрихон, Віфлеєм і Хеврон, які і зараз є палестинськими.
Карта не припускає, що з палестинських територій буде вихід до Мертвого моря. Однак у поясненнях до плану з врегулювання йдеться, що палестинці зможуть створити курорт на північному узбережжі Мертвого моря.
Спірна територія Голанських висот на карті позначена як частина Ізраїлю. Декларація про визнання суверенітету над Голанськими висотами за Ізраїлем була підписана президентом Трампом 25 березня.
Трамп раніше у вівторок заявив, що ця концептуальна карта надалі буде доопрацьовуватися. Вона "більш ніж удвічі збільшить палестинську територію", зазначив президент США, і проілюстрував "територіальний компроміс", на який готовий піти Ізраїль.
Так, серед них були й українці. Більшість яких зараз живуть в Україні.
Кто смеется над этим про-еврейским дурачком, кто карты вылаживает с динамикой уменьшения территории палестинцев, кто угрожает войной...
Трамп херьню придумал вообщем...
Не сработает..
Разжигает конфликт только..
війна вже 70 років триває.
для них земля это сакральная вещь...- и для палестинцев, и для евреев...
будут воевать еще 100 лет.... - их это не напрягает так, что бы сдаться...
Палестинцы, арабы уступают им сильно...
НО как писали древние - "В один миг все переменится"...
Ни что не вечно под луной...
Израиль самодостаточное гос-во с ядерным оружием...
проживет и без помощи США...
там сложно все...
а по плану Трампа - почитайте вот этого умного исламиста , который воюет в Сирии против Асада....
Там тред... - идите по его ленте...
☆☆☆☆☆☆
@mil_coach
·1 ч
Ловите новый план Трампа. Щедрое предложение с барского плеча евангелиста, который находится под полным политическим и родственным влиянием сионистов. Итак, что же должны сделать палестинцы, и от чего они должны отказаться: ⁃ Разоружить ХАМАС и "Исламский Джихад"
А вы говорите границы, международное право, США...
ставила партия "Какая Разница"