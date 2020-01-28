EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  4968  75
Все про:Палестина (18) держава (21) Трамп (2141)

 Трамп опублікував проєкт майбутньої "держави Палестина"

Президент США Дональд Трамп у вівторок опублікував карту "майбутньої держави Палестина" в рамках свого плану з близькосхідного врегулювання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На карті територію сектора Гази і Західного берега річки Йордан з'єднує тунель. З території Західного берега два мости ведуть на територію Йорданії.

На кордоні з Єгиптом пропонується також створити дві палестинські території, з'єднані з Гази і між собою. На одній з територій Трамп пропонує створити "високотехнологічну промислову зону", а на іншій - "житлову і сільськогосподарську" зони.

Територію сектора Гази, відповідно до карти, пропонується зберегти в нинішніх кордонах.

У межах Західного берега річки Йордан на мапі палестинськими відзначені міста Дженін, Тулькарм, Наблус, Калькілія, Рамалла, Єрихон, Віфлеєм і Хеврон, які і зараз є палестинськими.

Карта не припускає, що з палестинських територій буде вихід до Мертвого моря. Однак у поясненнях до плану з врегулювання йдеться, що палестинці зможуть створити курорт на північному узбережжі Мертвого моря.

Спірна територія Голанських висот на карті позначена як частина Ізраїлю. Декларація про визнання суверенітету над Голанськими висотами за Ізраїлем була підписана президентом Трампом 25 березня.

Трамп раніше у вівторок заявив, що ця концептуальна карта надалі буде доопрацьовуватися. Вона "більш ніж удвічі збільшить палестинську територію", зазначив президент США, і проілюстрував "територіальний компроміс", на який готовий піти Ізраїль.

Читайте також: МЗС попереджає українців про небезпеку перебування в окремих містах Ізраїлю через загострення конфлікту з палестинцями

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172404
 
 
 Топ коментарі
 
Ещё один долбодятел вообще походу мир сошел с ума выбирая себе в правительство разных имбецилов
 показати весь коментар
 
Да с таким "планом" новая война там вопрос времени.
 показати весь коментар
 
смотрел коменты палестинцев в твиттере Трампа.... - они в шоке....
Кто смеется над этим про-еврейским дурачком, кто карты вылаживает с динамикой уменьшения территории палестинцев, кто угрожает войной...
Трамп херьню придумал вообщем...
Не сработает..
Разжигает конфликт только..

Трамп опубликовал проект будущего "государства Палестина" - Цензор.НЕТ 9103
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Проект Мокшандії по праву має представляти кривавий пастор.
 показати весь коментар
 
 
Вся козляндія по праву належить китайцям. Лише Курильські острови -Японії.Кубань-Україні. Трохи ще там землі німцям і литовцям з фінами.Більше нічого ділити.
 показати весь коментар
 
 
Ещё один долбодятел вообще походу мир сошел с ума выбирая себе в правительство разных имбецилов
 показати весь коментар
 
 
ци "імбецили" просто озвучують хотілки тих, хто їх назначив
 показати весь коментар
 
 
А Вислюка кто назначил ? Не умный ли украинский нарид ?
 показати весь коментар
 
ні, Сашо, його назначив розумний і хитрий єврейський народ, то тобі тільки так здається, що український. Але згодна, що дебілів серед нас вистачає
 показати весь коментар
 
так може впритик до йєврєйской автономной області ті палєстіни присобачити???
 показати весь коментар
 
 
кстаті, ЄАО вдвічі більша за площею Ізраїля
 показати весь коментар
 
 
Все, що не Палестина, яка темним кольором відзначена. Ще - біля 15 анклавів в самої Палестині (пункти, див. легенду мапи).
 показати весь коментар
 
каждая аналогія хромая. В даном случайє - с точностью до наоборот. В 1947 йєврейських земель було трішки, потім сіонізм подвинув арабів раз, вдруге. Тепер залишились тільки частки Львівської та Франківської зі схронами бандерівців УПА
 показати весь коментар
 
 
Раніше СРСР/ДАМБАСС був на всій территорії Руси-України, а зараз лише на 10%.
 показати весь коментар
 
це така ж окупація, як і на Донбасі, тільки гірше, бо частина донбасців все ж таки були за, а палестинців просто зброєю вигнали з їхньої рідної землі. Багатостраждальний народ.
 показати весь коментар
 
Це ті, що стабільно з 90-х років, 90% голосували за Януковичів, вивішували біґборди Ющенка у формі СС, і падали в обморок у чергах на «референдумах» 2014 ?
Так, серед них були й українці. Більшість яких зараз живуть в Україні.
 показати весь коментар
 
Да с таким "планом" новая война там вопрос времени.
 показати весь коментар
 
 
Повеселил план создания высокотехнологичной промышленной зоны в секторе Газа. Высокотехнологичные новые модели поясов шахида
 показати весь коментар
 
 
Палестина на это не пойдет 1) Арабский мир ставит своей концепцией уничтожение государства Израиль полностью. 2) Одним отдать много но засушливых земель а другим мало но более плодородных? Так это и был источник конфликта. Это ничего не изменит. Так и образовался современный Израиль и Палестина с взаимными претензиями.
 показати весь коментар
 
 
Чудова новина. Після мирного договору між арабами та євреями запускаєм файнел каунтдаун
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы евреи Израиль разместили в Умани. Тогда бы Трамп что то сделал бы для Украины Трамп опубликовал проект будущего "государства Палестина" - Цензор.НЕТ 7089
 показати весь коментар
 
 
соединил бы Умань подземным туннелем с сектором Одесса
 показати весь коментар
 
 
не переживай, вже повним ходом будується Нова Хазарія
 показати весь коментар
 
Хазария это прекрасно - сильная держава благодаря которой женщина вообще имеет право голоса на цензоре...
 показати весь коментар
 
можливо для єврейської жінки і добре, а для української зле
 показати весь коментар
 
респект палєстинцям - реально, вони боряцця з найпідліщим і найхитріщим ворогом, який Україну захопив без зброї
 показати весь коментар
 
 
так званые палестинцы (арабо-цыгане), есть основные друзья московии в регионе. так что продолжайте служить совецкому союзу.
 показати весь коментар
 
 
Трамп , схоже , й собі дуже хоче нобелівську премію миру ? ..))
 показати весь коментар
 
 
смотрел коменты палестинцев в твиттере Трампа.... - они в шоке....
Кто смеется над этим про-еврейским дурачком, кто карты вылаживает с динамикой уменьшения территории палестинцев, кто угрожает войной...
Трамп херьню придумал вообщем...
Не сработает..
Разжигает конфликт только..

Трамп опубликовал проект будущего "государства Палестина" - Цензор.НЕТ 9103
 показати весь коментар
 
 
а що робити ?
війна вже 70 років триває.
 показати весь коментар
 
 
Ksenia VB - как видите они не устали..

для них земля это сакральная вещь...- и для палестинцев, и для евреев...
будут воевать еще 100 лет.... - их это не напрягает так, что бы сдаться...
 показати весь коментар
 
 
По карті бачу, що Ізраїлю все більшає і більшає.
 показати весь коментар
 
 
хай палестина підписуйє формулу штанмайєра та закріплюйє в своїй конституції - праблєма швидко щезне. Разом з палєстіною
 показати весь коментар
 
 
Израиль сильный, и воюет отлично...., и воины у него смелые и грамотные...
Палестинцы, арабы уступают им сильно...

НО как писали древние - "В один миг все переменится"... Трамп опублікував проєкт майбутньої "держави Палестина" - Цензор.НЕТ 5351


Ни что не вечно под луной...
 показати весь коментар
 
 
Ізраїль там тільки завдяки тому, що в США реальною владою володіють євреї. Якщо втратять владу в штатах, Ізраїль зникне в той же день.
 показати весь коментар
 
вы не правы...
Израиль самодостаточное гос-во с ядерным оружием...
проживет и без помощи США...
 показати весь коментар
 
государство, яке побудоване на окупованих землях Палестини?
 показати весь коментар
 
ну Палестина теряла каждый раз земли, когда арабы объявляли войну Израилю...
там сложно все...
а по плану Трампа - почитайте вот этого умного исламиста , который воюет в Сирии против Асада....
Там тред... - идите по его ленте...



Трамп опублікував проєкт майбутньої "держави Палестина" - Цензор.НЕТ 3969 ☆☆☆☆☆☆

@mil_coach

·1 ч

Ловите новый план Трампа. Щедрое предложение с барского плеча евангелиста, который находится под полным политическим и родственным влиянием сионистов. Итак, что же должны сделать палестинцы, и от чего они должны отказаться: ⁃ Разоружить ХАМАС и "Исламский Джихад"
 показати весь коментар
 
 
Яких в сраку окупованих? Єгипетськими погонщиками верблюдів? Не смішіть. 90 процентів палестинців то нащадки тих хто до євреїв у заробітчани йшов.
 показати весь коментар
 
рєспєкт йюде - вони планомірно звільняють Ізраїль від палестинських територій. Ніби розчиняють сіль, змивають бруд
 показати весь коментар
 
А кто эти тоннели будет строить? Арабы? Они только своих 4-х жён способны строить. Трамп опублікував проєкт майбутньої "держави Палестина" - Цензор.НЕТ 1334
 показати весь коментар
 
навряд чи він сам , до такого , додумався - схоже в оточенні Тромба хтось хоче його підставити ... Трамп опублікував проєкт майбутньої "держави Палестина" - Цензор.НЕТ 8078
 показати весь коментар
 
 
Да, план забористый, интересно кто у него дилер......
 показати весь коментар
 
Дели Московию,Мордовия тоже хочет быть ПалестинойТрамп опублікував проєкт майбутньої "держави Палестина" - Цензор.НЕТ 1827
 показати весь коментар
 
Ну, оно понятно, что "гладко было на бумаге, да забыли про овраги"(с). Однако, поворот, от Трампа- таки интересный и неожиданный. Если номер пройдет, то тут- не Нобелевкой пахнет. Тут Вход В Историю, не более, но и не менее.
 показати весь коментар
 
Трамп! Давай московію діли по-люцьки. Шо ж це за срана така? Захопили глобальні території, а самі напхалися в нєрєзінову. Ото від Уралу до Чукотки - всьо під протекторат ООН - свободна Зона Планети Земля - початок Єдиної Планетної Держави Землян
 показати весь коментар
 
 
такой план Трампа мог быть реализован только в том случае, если бы на месте палестинцев жили арабы Залива, а управляли бы ими Шейхи, но ведь это нереальная утопия..
 показати весь коментар
 
Почитала израильские СМИ. Израиль, Египет приветствуют эту сделку. Палистина прогнозируемо против. Значит хороший вариант предложил Трамп, во всяком случае для Израиля
 показати весь коментар
 
Натаньяху на пресс-конференции светился от радости.Еще бы, за всю историю существования Израиля, он "откусывал" территории у соседей и вот теперь два пацана-один чудик, а другой хитрый решили: пора признать захваченные территории на международной арене и при этом как жест "щедрости"втюхать трудно-развиваемые территории (промышленную и сельхоз.), приправили все это мостами и тунелем
 показати весь коментар
 
это ООН должно решать - как будут проходить будущие границы в Палестине, а не Трамп. В 1947 году ООН предложило реально смартграницы, которые соприкасаются между собой диагоналями в узких точках (и туннелей не надо, там были бы совместные блок посты и пограничники обеих государств), но арабы к сожалению на это не пошли и начали войну... теперь к этому не вернуться никогда, это все равно что, речная вода, что утекла в бывшем русле
 показати весь коментар
 
теперь, если новые границы там проводить, которые будут там реально и долго существовать, нужно выезжать на местность, с многочисленной комиссией и долго обсасывать каждый божий дунам (10 ар или 10 соток)!, где и кому он будет принадлежать и как поворачивать и дальше идти граница между ними., а не просто так на карте рисовать забаганки.
 показати весь коментар
 
Трамп,подібно до московського друга (що вирішив так проблему Чечні),хоче купити палестинців. А це може спрацювати.
 показати весь коментар
 
 
а кто будет строить и поддерживать"высокотехнологическую промышленную зону" на одной из территорий в безжизненной пустыне Нэгев, а на другой - "жилую и сельскохозяйственную" зону и палестинский курорт на северном побережье Мертвого моря. Это же просто Нью-Васюки какие-то...))
 показати весь коментар
 
Вот так. И оккупированные у Сирии Голанские высоты признали за Израилем.
А вы говорите границы, международное право, США...
 показати весь коментар
 
Конечно Палестина должна воевать за свою свободу и свои територии.на мнение еврейских массонов начхать.
 показати весь коментар
 
И израильтяне будут смотреть свой любимый сериал "Сваты"
 показати весь коментар
 
А вот проект будущего государства Украина который предТрамп опублікував проєкт майбутньої "держави Палестина" - Цензор.НЕТ 3150 Трамп опублікував проєкт майбутньої "держави Палестина" - Цензор.НЕТ 7387
ставила партия "Какая Разница"
 показати весь коментар
 
Хорошая попытка Президента Трампа поставить в цивилизованные рамки жизнедеятельность палестинских необучаемых дикарей. С высокими технологиями конечно ничего не получится, но хоть перестанут бросаться камнями в израильтян.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору