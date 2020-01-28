 Україна повинна боротися з корупцією, включаючи розкриття махінацій з Приватбанком, - Боррель

Про це на пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна має посилювати верховенство права, боротися з корупцією, включаючи розкриття махінацій з банком "ПриватБанк". Я очікую продовження дискусії по Україні під час засідання ради міністрів ЄС із закордонних справ у березні", - наголосив представник ЄС.

Він зауважив, що під час засідання Ради Асоціації сторони обговорювали, яким чином підвищити стійкість як України, так і Євросоюзу.

"Угода про Асоціацію – це динамічний інструмент. Після оновлення її енергетичного додатку ми будемо працювати над збереженням клімату та довкілля. Це також демонструє, наскільки Україна і Європейський Союз можуть співпрацювати в рамках "європейської зеленої угоди", - сказав Боррель.

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