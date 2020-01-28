EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  2172  56
Все про:Приватбанк (351) Боррель (13)

 Україна має боротися з корупцією, включно з розкриттям махінацій із Приватбанком, - Боррель

Україна повинна боротися з корупцією і розкрити махінації з "Приватбанком".

Про це на пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна має посилювати верховенство права, боротися з корупцією, включаючи розкриття махінацій з банком "ПриватБанк". Я очікую продовження дискусії по Україні під час засідання ради міністрів ЄС із закордонних справ у березні", - наголосив представник ЄС.

Він зауважив, що під час засідання Ради Асоціації сторони обговорювали, яким чином підвищити стійкість як України, так і Євросоюзу.

"Угода про Асоціацію – це динамічний інструмент. Після оновлення її енергетичного додатку ми будемо працювати над збереженням клімату та довкілля. Це також демонструє, наскільки Україна і Європейський Союз можуть співпрацювати в рамках "європейської зеленої угоди", - сказав Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Високий представник ЄС Боррель відвідає Україну найближчими тижнями

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172403
 
 
 Топ коментарі
 
Та ну! Бєня хароший, а вова маладєц!
 показати весь коментар
 
Уже борется. Привату няню назначили. Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 7086
Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 7641
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ага, пчелы против меда Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 1751 Сами с собой воевать будут.
 показати весь коментар
 
 
А мені цікаво, коли катаклізьма зелена віддасть Приват банк каламойші?
 показати весь коментар
 
 
Они вроде с Беней порешали о компенсации государственной землей. Уже в Одессе под шумок отдали 7,5 га в центре города на берегу моря вместе с Одесской киностудией.
 показати весь коментар
 
 
Як написала вчителька вовіка, в школі був дуже мстивий і любив гроші і поганяло в класі мав - Скрутч Україна повинна боротися з корупцією, включаючи розкриття махінацій з Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 69
 показати весь коментар
 
 
Дидусята знают, шо казать. Только ни хрена не делают прям как многие украинские политики.
 показати весь коментар
 
 
Уже борется. Привату няню назначили. Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 7086
Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 7641
 показати весь коментар
 
 
Як же боротись? Корупція - основа всієї державної системи. До влади йдуть шоп учасвтовать, а не бороцца
 показати весь коментар
 
 
місця в списках партій продаюця і купуюця, портфелі міністрів, крісла топ-менеджерів, просто посади де завгодно у владних коридорах - на кожному місці є схеми монетизації тих посад, крісел, портфелів...
 показати весь коментар
 
 
навіть затрати кандидатів оправдуюця - к прімєру, шарію ми тепер платимо непогану стипендію
 показати весь коментар
 
 
Ага это как раз именно тот случай 🙋🙋🙋🙋
 показати весь коментар
 
 
Падение гривны в три раза, хай разследуют. Там вся верхушка замешана.
 показати весь коментар
 
 
Падение гривны в три раза было обусловлено тремя фактами . Первый низкая цена металла на рынках и Янукович спускал все на поддержку гривны за исключением того что украл . Второе фактор войны и захвата расеей Крыма и части Донбасса с заводами фабриками и так далее по списку это нехилая часть доходов в бюджет . Ну и третий фактор это то что экономика Украины на то аренда на 60 процентов зависла от расеи и соответственно порвав контакты с агрессором мы лишились больших денег . Вопрос при чем тут правительство?
 показати весь коментар
 
 
Правительство ни при чем, при чем - Порошенко. Он и когда гривня рухнула с 5 до 8-и был главой набсовета НБУ, а когда в 3.5 раза - вообще президентом со стилем ручного управления. Совпадение? Не думаю.
 показати весь коментар
 
 
Объяснить можно, что угодно, но люди обычно не прощают это и на объяснения не ведутся. Не можешь править, уйди мести улицы? Воруешь? Ответь за это свободой и своим имуществом.
Наказывать за все вовремя надо, без перебора, одним все, другим ничего.
 показати весь коментар
 
 
Что значит объяснить можно что угодно ? Есть факты и они такие как они есть и если у кого-то нет мозгов для понимания происходящего то они ждут манну небесную и шо добрый Иван дурак которого они изберут поймает волшебную щуку и она исполнит все их желания
 показати весь коментар
 
 
А те у кого есть мозги, видимо понимают, что украинский чиновник - вор по умолчанию и поэтому единственное чего от него ждут - это патриотизма 🙁.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
шаша. вы реально дыбил.
гривню обвалили в 2008. пани Лерка 200 баксов.
поделили с твоим соевым кумиром. сейчас эта **** сидит в лондоне и срет кирпичами.
ну как собственно твой любимый сывочолый гэтьман.
 показати весь коментар
 
 
Я тебя уже посылал до тебя шо туго доходит ? Разговор с тобой закончен можешь быть свободно.
 показати весь коментар
 
 
А Саше пофиг, он шоколадками "РОШЕН" питается.
 показати весь коментар
 
Ну шоколад намного лучше зеленых фекалий. Хотя каждому свое, дело вкуса. Как-то так.

Україна повинна боротися з корупцією, включаючи розкриття махінацій з Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 8459
 показати весь коментар
 
 
У быдла, когда оно нажрется всякой херни и беспрерывно дрыщет, всегда виноват доктор, что у того лекарство горькое и уколы болючие. А не сам пациент, подхвативший диарею от скушанного гумуса. Надо было в 2010 меньше всякого дерма к власти приводить.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Правительсво должно было временно остановить продажу валюты, а не бешеными темпами скупать её в частном порядке ! Порох увеличил своё состояние потому что перевёл свои вклады из гривны в валюту, а простые люди потеряли свои сбережения. Гонтареву, Рожкову и компанию нужно судить !
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мальчик, ты хоть школу уже закончил ? 😉
 показати весь коментар
 
Новый закон про дезинформацию запрещает опубликовывать журналисткие расследования. Зеленая власть борется... 😎
 показати весь коментар
 
 
Да они уже с полгода прямым текстом говорят "Или Беня - или деньги". Вот только Бенины куклы делают вид, что не понимают слов.
 показати весь коментар
 
 
Борьба с коррупцией - это украинский рестлинг. Шоу. Здесь всё понарошку.
 показати весь коментар
 
 
А тут у гнусавого - один сплошной прокол. Более воровской и коррупционной власти, чем эта, еще не было.
 показати весь коментар
 
 
Риторический вопрос : Если в Украине тотальная коррупция может проще узаконить её, чем безуспешно с ней бороться?
 показати весь коментар
 
 
Я предлагал давно ,чтобы ввели дифференцированный
единый налог на коррупцию для всех граждан Украины
 показати весь коментар
 
если госучреждение не
поражено коррупцией- никому оно не
нужно… там просто нет финансирования
 показати весь коментар
 
 
ганчирук , скажи етому поцу буррелю шо у нас постоянно дебатируется один вопрос: что морально оправданнее - грабить Отечество самим или
продать его иностранцам...
 показати весь коментар
 
 
Пока что на сайте зебилы мечут зеленую икру.
 показати весь коментар
 
 
Україна повинна боротися з корупцією, включаючи розкриття махінацій з Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 58тут вопрос не в "отдаст или не одаст бене банк",а в "прижмут ли беню за бабки сп..е из банка"?от этого и зависит дадут ли те 500млн. от ес и кредит от мвф!будет интересно... Україна повинна боротися з корупцією, включаючи розкриття махінацій з Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 58крысы в банке
 показати весь коментар
 
 
Ну, да. Розкриття махінацій з ПриватБанком призведе до таких подробиць, що багато кому із влади, зокрема і з судової, прийдеть чи тікати з країни, чи за грати.
 показати весь коментар
 
 
Портной всё вернет,он хороший антиворупционер
 показати весь коментар
 
 
Бабло Леонид Даниловича бессмертно,как и сам Данилович,начальник Украины с 1994 года
 показати весь коментар
 
Ватанчиги, избравшие фашиста Толстого вице-спикером ПАСЕ будут учить нас ковыряться в носу????
 показати весь коментар
 
 
Це плювок в світле обличчя нашого преЗЕдента однозначно. От як Вовчику хазяїну пояснити що його носом тицяють в той клятий приватбанк, який блазень має передати Бені?
 показати весь коментар
 
 
Если Бубочке доведут эту информацию,он скажет,шо ему это все уже надоело,он устал и хочет обратно к себе в Квартал!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору