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 Політика України
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Все про:ЄНП (28) нагорода (581) Гончарук_Олексій (574) Калнієте Сандра (2)

 Гончарук у Брюсселі вручив орден княгині Ольги віцепрезиденту ЄНП Калнієте. ФОТО

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час робочої поїздки до Брюсселя вручив орден княгині Ольги віцепрезиденту Європейської народної партії Сандрі Калнієте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єр-міністра в Фейсбук.

Гончарук у Брюсселі вручив орден княгині Ольги віцепрезиденту ЄНП Калнієте 01

"Для мене честь особисто вручити відповідно до Указу президента України Володимира Зеленського орден княгині Ольги I ступеня Сандрі Калнієте - віцепрезиденту Європейської народної партії (ЄНП).

Дякую Сандрі Калнієте і ЄНП за послідовну і надійну підтримку України в Європарламенті і протидію російській агресії. Україна високо цінує таких партнерів і справді відданих друзів", - написав Гончарук.

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Гончарук у Брюсселі вручив орден княгині Ольги віцепрезиденту ЄНП Калнієте 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172401
 
 
 Топ коментарі
 
она конечно давно это заслужила, но уменьшаеться значимость, получив такой высокый орден от рук такого чудо профана, да ещё и подписанный зелёной соплей. Но Сандра малодец.
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Порохняві, охолоньте! В даному випадку Гончарук представляє Україну! Приєднуюсь до поздоровлень пані Сандрі!
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с неё и началась група поддержки Украины в ЕС

Гончарук в Брюсселе вручил орден княгини Ольги вице-президенту ЕНП Калниете - Цензор.НЕТ 1588

Гончарук в Брюсселе вручил орден княгини Ольги вице-президенту ЕНП Калниете - Цензор.НЕТ 4993
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она конечно давно это заслужила, но уменьшаеться значимость, получив такой высокый орден от рук такого чудо профана, да ещё и подписанный зелёной соплей. Но Сандра малодец.
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с неё и началась група поддержки Украины в ЕС

Гончарук в Брюсселе вручил орден княгини Ольги вице-президенту ЕНП Калниете - Цензор.НЕТ 1588

Гончарук в Брюсселе вручил орден княгини Ольги вице-президенту ЕНП Калниете - Цензор.НЕТ 4993
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Федя,сынок, ты чего так плохо в школе учился ??? 😁
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Гончарук, уходи. До того как начали "строить" дороги. Скоморох рассчитывает на эти деньги. И у него есть виды на теплые края. А ты на что рассчитываешь? На Кубракова? Напрасно. Последний любит Прибалтику. И оливье припомнят. Особенно оливье.
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Мелочь по сравнению с тем что им дает Путин. Ну хоть что-то... 😁
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ты идиот! по докладу Сандры, твоя рашка была выкинута из числа более менее серьозных партнёров ЕС

В Европарламенте поддержали доклад Сандры Калниете о разрыве партнерства с Россией
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когда то все с каменными топорами еду добывали, на счёт солнце это так, да, всё, закажу тур в тёплое место - прямо щас
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А ты где в Норвегии живешь , если не секрет . А думаю о возможном переезде с Дании в Норвегию
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в южной части, около города нефтянников
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Где в Норвегии мало иммигрантов с мусульманских стран . В Дании такие районы называют гетто . Таких есть 12 районов по Дании . Куда бы ты посоветовал переезжать в Норвегии?
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https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE/a-51905115
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Ты дебил, я про нее ни слова не написал !!!
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Дураку до рук потрапили нагороди,тепер буде роздавати Лумумбам як Льоня Брежнєв.
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Порохняві, охолоньте! В даному випадку Гончарук представляє Україну! Приєднуюсь до поздоровлень пані Сандрі!
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Гончарук представляє таких ідіотів як ти. І не більше.
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*******-человек без диплома, "Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом."
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Гончарук не представляє Україну, а позорить Україну! Та й взагалі самокатний прем`єр займається не своїма обов`язками, але звідки воно може знати!
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паша, до тебе, свиня, не зверталися. твій мозок на свинофермі
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Собачка появилась) Брысь под лавку, блох там своих вылавливай...
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Ну вручил и вручил, нам от этого не холодно не жарко.
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Їй той орден що глухому "Добрий день". Яке воно дебільне. Як ті, що таких ідіотів обрали.
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Слава богу що вице президенту ПАСЕ Толстому...то міг і тому дати.
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мабуть нагороди за статевою ознакою такі потрібні..чемпіонати з шахів, до цього часу, чомусь окремі..це ж не важка атлетика..
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Инфляция ценности

Что:
Орден княгини Ольги (укр. Орден княгині Ольги) - государственная награда Украины для награждения женщин за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, воспитании детей в семье
Кому :
Вице-какому то

За что?
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