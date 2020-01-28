 Гончарук у Брюсселі вручив орден княгині Ольги віцепрезиденту ЄНП Калнієте. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єр-міністра в Фейсбук.

"Для мене честь особисто вручити відповідно до Указу президента України Володимира Зеленського орден княгині Ольги I ступеня Сандрі Калнієте - віцепрезиденту Європейської народної партії (ЄНП).

Дякую Сандрі Калнієте і ЄНП за послідовну і надійну підтримку України в Європарламенті і протидію російській агресії. Україна високо цінує таких партнерів і справді відданих друзів", - написав Гончарук.

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