 Гончарук у Брюсселі вручив орден княгині Ольги віцепрезиденту ЄНП Калнієте. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку прем'єр-міністра в Фейсбук.
"Для мене честь особисто вручити відповідно до Указу президента України Володимира Зеленського орден княгині Ольги I ступеня Сандрі Калнієте - віцепрезиденту Європейської народної партії (ЄНП).
Дякую Сандрі Калнієте і ЄНП за послідовну і надійну підтримку України в Європарламенті і протидію російській агресії. Україна високо цінує таких партнерів і справді відданих друзів", - написав Гончарук.
В Европарламенте поддержали доклад Сандры Калниете о разрыве партнерства с Россией
https://interfax.com.ua/news/political/637928.html
Что:
Орден княгини Ольги (укр. Орден княгині Ольги) - государственная награда Украины для награждения женщин за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, воспитании детей в семье
Кому :
Вице-какому то
За что?