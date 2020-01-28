 Проти нового керівництва прокуратури ведеться інформатака, повідомляйте про шахраїв в Офіс генпрокурора, - Трепак

Таку впевненість висловив заступник генпрокурора Віктор Трепак на своїй facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
"За всіма ознаками проти мене як заступника Генерального прокурора почалася інформаційна атака. Її мета – дискредитувати мене особисто і діяльність нового керівництва прокуратури України", - повідомив він.
Заступник генпрокурора назвав засоби дискредитації примітивними: "Дзвінки начебто з моєї приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду, спроби через телефонні дзвінки чи смс-повідомлення спонукати народних депутатів та інших посадовців до незаконних дій, висловлення пропозицій невідомим мені людям "вирішити" кадрові питання у правоохоронних органах тощо".
Водночас, за його словами, географія таких дій та їхня кількість "не залишають сумнівів у тому, що здійснюється цілеспрямована і системна акція".
"У цьому зв’язку вважаю за потрібне зазначити таке.
Перше – вказані та подібні дії, які чиняться від мого імені та/або "під мене" є провокацією і шахрайством.
Друге – прохання до усіх, хто так чи інакше стикнувся з такого роду провокативними діями, повідомляти про це Офіс Генерального прокурора для відповідного правового реагування.
Третє – якщо хтось думає, що у такий спосіб змусить мене перестати займатися певними справами, які перебувають у моїй компетенції, або заставить мене змінити позицію з вирішення тих чи інших питань, то він глибоко помиляється", - резюмував Трепак.
Нагадаємо, в.о. глави "Аграрного фонду" Івана Баришева намагалися розіграти від імені заступника генпрокурора Віктора Трепака. Керівник відділу піару ПАТ Тетяна Лупова повідомила: "Івану Баришеву подзвонили на приймальню, попросили зв’язатися з заступником Генерального прокурора Віктором Трепаком і дали номер мобільного телефону. При спробі записати номер в телеграм, він виявився зареєстрованим в цьому месенджері і навіть з фото. Під час розмови, яка відбувалася нібито від імені заступника Генпрокурора, в.о. керівника Агрофонду Івану Баришеву повідомили, що він має принести в Генпрокуратуру хабар, інакше проти нього буде порушено справу, у зв’язку з уже порушеною справою, яка розглядається у Вищому антикорупційному суді про розкрадання службовими особами Луцького КХП майна Аграрного фонду на суму 56 млн грн. Вітаємо пранкерів, джокерів і їхніх наслідувачів. Вікторе Трепак, тримайтеся, комусь хочеться Вас облити брудом".
Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. При чем тут весь остальной бред ?
2. якшо прокурватура неправа, див.п.1.
За последние пять лет мы с вами немало отдали и немалым рисковали для того, чтобы справедливость наконец восторжествовала. Естественно, у большой части из нас сейчас наступает чувство протеста и разочарования. Все знают, что я сам был ярым критиком Порошенко отчасти из-за того, что за все время его президентства, за коррупцию так и не был осужден ни один чиновник хотя бы среднего звена. Почему сейчас такая же тенденция, учитывая то, что сам Зеленский в отличии от своего предшественника лично не заинтересован в "крышевании" потоков? К тому же, в первый раз за всю историю у нас некоррумпированный генеральный прокурор.
Выходит, все-таки быть просто «хорошим человеком» недостаточно. Нужна скорость в принятии решений и особенная модель менеджмента. Да и немного злости на мошенников, которые десятилетиями обворовывали страну, не помешало бы. Момент был упущен изначально - в самые первые дни. Из-за этого большая часть ключевых фигурантов уже или покинули страну, или предприняли меры по переоформлению наворованного имущества.
Буду искренним: лично я уже не вижу перспектив того, что избранная модель позволит выполнить хотя бы половину ожиданий общества относительно торжества справедливости и закона, посадок коррупционеров, включая высший эшелон.
Учитывая интерес моих подписчиков к этой теме и количество получаемых мною вопросов, на днях по мере возможности я запишу пару видео-блогов о том, почему мы оказались в такой ситуации и как, по моему мнению, следовало бы действовать, чтобы иметь шанс на успех в реальной борьбе с коррупционерами и все мы могли видеть реальные посадки. Я с солидарностью отношусь к попыткам новой власти построить новую страну. В своих видео я постараюсь определить ключевые управленческие ошибки в сфере уголовной юстиции и их причины. Буду рад, если они будут исправлены там, где пока еще осталась такая возможность." - Саркварелидзе.
Это он кого имеет ввиду? ))))) Уже непонятно!!! Прошлые, как оказалось не такие брутальные, имели проблемы только в телевизоре. А нынешние уже столько наделали завшкваров, что им по три посадки мало будет, только вышка!
Йому потрібний репетитор з української.
Сообщаю: мошенники в Офисе генпрокурора.