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 Політика України
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 Заяви депутатів монобільшості щодо ревізії угоди про асоціацію Україна-ЄС відповідають інтересам Путіна й олігархів - Порошенко

Заяви про необхідність перегляду Угоди про асоціацію та інших документів, підписаних між Україною та Європейським Союзом, спрямовані в інтересах конкретних олігархів, а також збігаються з позицією російського президента Путіна.

Про це сказав п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв’ю журналістам під час перебування в Брюсселі в ході Міжпарламентської Ради Україна-НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Я твердо переконаний, що заява представників або керівництва "Слуги народу" в Давосі спрямована в інтересах конкретних олігархів, бо Україна безумовно виграє від поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі", – підкреслив Петро Порошенко.

Він наголосив: "На сьогоднішній день уже 43% українського експорту спрямовані на ринки європейського союзу і де-факто врятували економіку України".

"Дивними чином твердження керівництва "Слуги народу" збігаються з твердженнями Путіна, який каже про те, що в інтересах України негайно повернутися назад до Російської імперії", – також зауважив лідер "Європейської Солідарності".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172399
 
   
 Топ коментарі
 
Была гиднисть а сейчас стыдоба и позор впрочем какая разница да Зебилы?
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до речі - вілла соєвого , в Іспанії , знаходиться поруч з вілою ***** - сусіди вони там ... Заяви депутатів монобільшості щодо ревізії угоди про асоціацію Україна-ЄС відповідають інтересам Путіна й олігархів - Порошенко - Цензор.НЕТ 5446
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Вообще-то, это известно всем, даже в Гугле можно посмотреть, но для соеголовых это не показатель..мывамнИверИмвывсеврети....типично козломордая тактика.
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)))))Отвлекись, посмотри на эту кучу, из мух, котлет и зеленого вонючего навоза. Тут четыре-пять штук зубожилых ублюдка, подменяя и дополняя друг друга, не отвлекаясь от защекинских дел, и не вставая с бутылки, гамном накидывают на каждый коммент, прекрасно понимая, что после зашкваров оманской ишачки, оглобли и всей своры зеленой мразоты, им осталось месяц-два от силы, и по домам, кто на Ростов, кто на Израиль.
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Типичное кацапское вывсеврети.Гугл вам в помощь или он уже тоже за кацапов у соевых Заяви депутатів монобільшості щодо ревізії угоди про асоціацію Україна-ЄС відповідають інтересам Путіна й олігархів - Порошенко - Цензор.НЕТ 4701
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Звичайно, це дубінський відпрацьовував бєні. Бачите, а зебіли вірять, досі працює ця брехня. Мені цікаво, як зебіли собі уявляють, що десь у світі можна знайти та підтвердити хоча б якусь виллу ху#ла. А поряд з Порошенком, то це взагалі нонсенс.
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Доречі, вілла Янелоха в Італії поруч з віллами Абрамовича, Дериєбаски та Прохорова. Заяви депутатів монобільшості щодо ревізії угоди про асоціацію Україна-ЄС відповідають інтересам Путіна й олігархів - Порошенко - Цензор.НЕТ 2899
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а ти шо всрався, жри шоколод лайно зелене!!
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Скинь на гугл картах отметки, а то звиздеть легко. Ты теперь докажи, что не балабол.
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Немає в нього яхти, а у твого пахана Коломойського аж ЧОТИРИ!
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Порохобот це звучить гордо.
Якщо ти порохобот, отже ти не ідіот!
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Андрій Жагун
Порохобот це звучить принизливо
Якщо ти порохобот, отже ти ідіот! Заяви депутатів монобільшості щодо ревізії угоди про асоціацію Україна-ЄС відповідають інтересам Путіна й олігархів - Порошенко - Цензор.НЕТ 481
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Заяви депутатів монобільшості щодо ревізії угоди про асоціацію Україна-ЄС відповідають інтересам Путіна й олігархів - Порошенко - Цензор.НЕТ 7530 Андрій Жагун

Порохобот це звучить гордо.___________________"гордись" чумазый)))))))))))))))))))) Заяви депутатів монобільшості щодо ревізії угоди про асоціацію Україна-ЄС відповідають інтересам Путіна й олігархів - Порошенко - Цензор.НЕТ 1497
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А де це наша зелена катаклізьма сьогодні?
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Який в Україні олігарх-мільярдер, крім Порошенка, є україномовним, а не російськомовним? Може у цьому причина 73% ненависті до нього? нє наш! нє русскій! - ?
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олігарх Порошенка, в побуті , російськомовний ! Більше того - його середній синок взагалі українською не володіє ... Заяви депутатів монобільшості щодо ревізії угоди про асоціацію Україна-ЄС відповідають інтересам Путіна й олігархів - Порошенко - Цензор.НЕТ 8252
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гугл, там есть чудесное витя, как его сынок на камеру говорит, что любит мову, но не знает её.
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вочевидь - в нього любов без взаємності - він любить мову , а вона його - ні ... Заяви депутатів монобільшості щодо ревізії угоди про асоціацію Україна-ЄС відповідають інтересам Путіна й олігархів - Порошенко - Цензор.НЕТ 9803
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Потрох "украиномовний"?))))))))))
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очередной анекдот от порохоботов)))))))))))))))))))))
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О новая отмазка для петра от **********.Можно воровать,абы Українську мову вивчив Заяви депутатів монобільшості щодо ревізії угоди про асоціацію Україна-ЄС відповідають інтересам Путіна й олігархів - Порошенко - Цензор.НЕТ 8060.Дно продолжается.
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як колись ляпнув Волох - соєва влада змушена була красти , аби Пуцен не напав ..))
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Молодець, Петро, усе вірно говорите!!! Слава Україні!!! Смерть расії!!!!
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Тюрьма волає.Кухарка Пєтя
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Ага...А мертвечук украінскій націаналіст... (с) в.в.хуйло.
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ага, ти ще у дупу рогатому залізь, якщо віреш гебнявим, виродкам!!
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Суньте в ПОПу сельодку...
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пепка сам олигарх, радоваться должен. Раз критикует, значит не не пользу олигархам
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Волонтер - Зеленскому: «На фронте погибшие, но все молчат. Кто сейчас наживается на войне?»
Общество 28-янв, 06:039 2 381 0

В эти дни много погибших и раненых на фронте, украино-российская война в самом разгаре, но на Банковой гробовая тишина, президент и его команда молчит. Об этом в своем блоге пишет блогер и волонтер Наталья Юсупова.

Она отмечает, самое интересное, что люди, которые сегодня оказались у власти, еще не так давно истерили с проклятиями и угрозами, что волонтерам и воинам выгодна война и все патриоты страны хотят продолжения войны.

Хочется спросить, а, что сейчас происходит, кому теперь выгодна война?

«Заткнулись так, что вас не выгнать из-под диванов. Все по ресторанам, курортам, по барам, фоточки, сэлфи с отдыха, хорошо и спокойно жить, когда кто-то за страну жизни отдаёт», - написала Юсупова.

Волонтер добавляет, она лично никогда не простит и не забудет, как те, кто еще недавно критиковал добровольцев и волонтеров, приходил в комментарии тысячами и каждый плевал и гадил в душу.

Теперь все вдруг замолчали, пока хоронят наших парней.

Вопрос: кто сейчас наживается на войне - без ответа.
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Держите коронавируса!
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о зелене лайно як дрище... пуче вас рогатих від Петра!!
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