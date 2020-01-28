 Заяви депутатів монобільшості щодо ревізії угоди про асоціацію Україна-ЄС відповідають інтересам Путіна й олігархів - Порошенко

Про це сказав п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв’ю журналістам під час перебування в Брюсселі в ході Міжпарламентської Ради Україна-НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Я твердо переконаний, що заява представників або керівництва "Слуги народу" в Давосі спрямована в інтересах конкретних олігархів, бо Україна безумовно виграє від поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі", – підкреслив Петро Порошенко.
Він наголосив: "На сьогоднішній день уже 43% українського експорту спрямовані на ринки європейського союзу і де-факто врятували економіку України".
"Дивними чином твердження керівництва "Слуги народу" збігаються з твердженнями Путіна, який каже про те, що в інтересах України негайно повернутися назад до Російської імперії", – також зауважив лідер "Європейської Солідарності".
Якщо ти порохобот, отже ти не ідіот!
Порохобот це звучить принизливо
Якщо ти порохобот, отже ти ідіот!
Порохобот це звучить гордо.___________________"гордись" чумазый))))))))))))))))))))
Слободян.
Общество 28-янв, 06:039 2 381 0
В эти дни много погибших и раненых на фронте, украино-российская война в самом разгаре, но на Банковой гробовая тишина, президент и его команда молчит. Об этом в своем блоге пишет блогер и волонтер Наталья Юсупова.
Она отмечает, самое интересное, что люди, которые сегодня оказались у власти, еще не так давно истерили с проклятиями и угрозами, что волонтерам и воинам выгодна война и все патриоты страны хотят продолжения войны.
Хочется спросить, а, что сейчас происходит, кому теперь выгодна война?
«Заткнулись так, что вас не выгнать из-под диванов. Все по ресторанам, курортам, по барам, фоточки, сэлфи с отдыха, хорошо и спокойно жить, когда кто-то за страну жизни отдаёт», - написала Юсупова.
Волонтер добавляет, она лично никогда не простит и не забудет, как те, кто еще недавно критиковал добровольцев и волонтеров, приходил в комментарии тысячами и каждый плевал и гадил в душу.
Теперь все вдруг замолчали, пока хоронят наших парней.
Вопрос: кто сейчас наживается на войне - без ответа.