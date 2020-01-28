 Євросоюз вимагає від України забезпечити вільний прохід кораблів Керченською протокою, - Боррель

Про це 28 січня у Брюсселі на пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо бути наполегливими і продовжувати спостерігати за тим, що там відбувається. Ми продовжуємо закликати Росію забезпечити безперешкодний та вільний прохід в Азовське море та у зворотному напрямку, відповідно до міжнародного права. Ми збільшили нашу підтримку з метою пом’якшити ефект від російських дій по дестабілізації регіону Азову. Ми здійснили ряд заходів, включаючи відкриття офісу ЄС у Маріуполі, і підтримали місцеву економічну диверсифікацію", - зауважив Боррель.
Він підкреслив, що ЄС буде продовжувати підтримку незалежності та територіальної цілісності України, і підтвердження такої підтримки стосується Азовського регіону, що вимагає вільного та безперешкодного проходу в Азовське море та у зворотному напрямку.
Їхній?
Може таки Україна повинна про це нагадувати Європі, а не навпаки?
1. Вступаем в войну на стороне Германии
2. Делим Польшу
3. В обход блокады снабжаем Германию
4. Обучаем немецких танкистов и летчиков
5. Германия нападает
6. Кричим - помогите!
7. Нам помогают
8. Гитлера убивают всем Миром
9. Объявляем себя победителем
Краткий курс истории СССР.
я считаю, что все основательницы ссср должны денег за действия ссср.
поэтому эстонии 3 республики торчат бабла.
или в украине если трое грабанули банк, то садят крайнего? всех не модно?
ничесе!
https://interfax.com.ua/news/political/637928.html
Поэтому уважают-боятся Дагов и Чечен, они в состоянии выписать, надо отдать им должное.
Євросоюз вимагає від Росії забезпечити вільний та безперешкодний прохід кораблів Керченською протокою відповідно до міжнародного законодавства...
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Що за йолоп статтю писав?