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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1280) Керченська протока (215) Росія (15269) Боррель (17)

 Євросоюз вимагає від Росії забезпечити вільний прохід кораблів Керченською протокою, - Боррель

Євросоюз вимагає від Росії забезпечити вільний та безперешкодний прохід кораблів Керченською протокою відповідно до міжнародного законодавства.

Про це 28 січня у Брюсселі на пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо бути наполегливими і продовжувати спостерігати за тим, що там відбувається. Ми продовжуємо закликати Росію забезпечити безперешкодний та вільний прохід в Азовське море та у зворотному напрямку, відповідно до міжнародного права. Ми збільшили нашу підтримку з метою пом’якшити ефект від російських дій по дестабілізації регіону Азову. Ми здійснили ряд заходів, включаючи відкриття офісу ЄС у Маріуполі, і підтримали місцеву економічну диверсифікацію", - зауважив Боррель.

Він підкреслив, що ЄС буде продовжувати підтримку незалежності та територіальної цілісності України, і підтвердження такої підтримки стосується Азовського регіону, що вимагає вільного та безперешкодного проходу в Азовське море та у зворотному напрямку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172398
 
 
 Топ коментарі
 
Пэт Люра‏ @Pet_lyra 16 ч.16 часов назад

Евросоюз требует от России обеспечить свободный проход кораблей через Керченский пролив, - Боррель - Цензор.НЕТ 6333

1. Вступаем в войну на стороне Германии
2. Делим Польшу
3. В обход блокады снабжаем Германию
4. Обучаем немецких танкистов и летчиков
5. Германия нападает
6. Кричим - помогите!
7. Нам помогают
8. Гитлера убивают всем Миром
9. Объявляем себя победителем
Краткий курс истории СССР.
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а Крым вернуть не требуют? Настойчивости не хватает?
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а Крым вернуть не требуют? Настойчивости не хватает?
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А Крим чий?
Їхній?
Може таки Україна повинна про це нагадувати Європі, а не навпаки?
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Пэт Люра‏ @Pet_lyra 16 ч.16 часов назад

Евросоюз требует от России обеспечить свободный проход кораблей через Керченский пролив, - Боррель - Цензор.НЕТ 6333

1. Вступаем в войну на стороне Германии
2. Делим Польшу
3. В обход блокады снабжаем Германию
4. Обучаем немецких танкистов и летчиков
5. Германия нападает
6. Кричим - помогите!
7. Нам помогают
8. Гитлера убивают всем Миром
9. Объявляем себя победителем
Краткий курс истории СССР.
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будем справедливы - обучение танкистов и летчиков было ДО Гитлера. С 33го года резко пошло на убыль - он перестал стесняться и начхал на условия Версаля.
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Не скажу за танкистів але льотна школа для німецьких пілотів у Липецьку існувала до кінця 1933 року (нагадаю що Hitler прийшов до влади у січні 1933 , тобто школа ще майже рік працювала в часи «Великого Рейху» , німці -пілоти ліпецькоі авіашколи успішно воювали пізніше у складі Люфтваффе під час 2світ. війни
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В Казані був створений німецький полігон, де проходили вишкіл німецькі танкісти, разом з Гудеріаном.
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"Часто можно встретить людей, которые твердо уверены, что выпускники Казанской школы создали костяк панцерваффе. Спешу развеять это заблуждение - из 30 выпускников школы ни один не получил широкой известности.

Самым "карьерным" выпускником можно назвать В. Томале, достигнувшего должности начальника штаба Гудериана. Гудериан никогда не обучался в казанской танковой школе. Равно как и Гёпнер, Модль, Клейст, Роммель, Манштейн..."
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А постачання стратегічної сировини з СРСР в гітлерівскум Німеччину ?
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А если бы сейчас Китай напал на Рашку, мы действовали бы по другому?
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А до чого ти приплітаєш до історичного факту, Україну?
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польшу не усср делила? территории кому отошли?
я считаю, что все основательницы ссср должны денег за действия ссср.
поэтому эстонии 3 республики торчат бабла.
или в украине если трое грабанули банк, то садят крайнего? всех не модно?
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ЕС только и может, что требовать и на словах, поддерживать. Практических действий ноль целіх, ноль десятіх.
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если Украина уже ничего по крыму не требует то почему это должен за нее делать ЕС?
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Ці цікаво як вони будуть цього разу виражати стурбованість, глибоку чи дуже глибоку, чи по самі немогу будуть стурбовані?
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Не для того московского ордынца выбрали ведущим ПАСЕ ,чтобы отступатьЕвросоюз требует от России обеспечить свободный проход кораблей через Керченский пролив, - Боррель - Цензор.НЕТ 3835
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Імпотенти срані! Однією рукою голосують а ПАРЄ за ху@лостанця, другою роблять морду лиця нікчемними заявами! Продажні тварюки!!! Напевно гітлер з сталіним їх нічому не навчили!!!
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Эта самая большая, сама должна зарабатывать, а не надеяться на мелкую милостыню.
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Наблюдать , вот все что может лицемерная Европа.
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Ёптить... какой кошмар.... ПТН и Толстой сейчас обо (зачеркнуто) описаются и, таки, обеспечат.... У меня вопрос: дебилы, это кто?
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чому в української версії сайту у заголовку "від України", а у тексті статті "від россії", коли мову перемикаєшь на россійську, то без помилок?
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Давно не писали о проблемах в Керченском проливе. Они вообще есть?
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каЦАПЫ без звездилюей? Нонсенс.
Поэтому уважают-боятся Дагов и Чечен, они в состоянии выписать, надо отдать им должное.
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28.01.20 21:29 Євросоюз вимагає від України забезпечити вільний прохід кораблів Керченською протокою, - Боррель
Євросоюз вимагає від України забезпечити вільний прохід кораблів Керченською протокою, - Боррель - Цензор.НЕТ 1811Євросоюз вимагає від Росії забезпечити вільний та безперешкодний прохід кораблів Керченською протокою відповідно до міжнародного законодавства...
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Що за йолоп статтю писав?
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Этот Боррель, ничего не понимая, говорит полную чушь. Свободный проход это типа как все светофоры в мире отменить, они ведь ограничивают свободу? Без регулирования, и без лоцманской проводки, в протоке начнется коллапс, в течение суток.
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Слабо потребовать выполнения Будапештского меморандума?
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