 Євросоюз вимагає від Росії забезпечити вільний прохід кораблів Керченською протокою, - Боррель

Про це 28 січня у Брюсселі на пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо бути наполегливими і продовжувати спостерігати за тим, що там відбувається. Ми продовжуємо закликати Росію забезпечити безперешкодний та вільний прохід в Азовське море та у зворотному напрямку, відповідно до міжнародного права. Ми збільшили нашу підтримку з метою пом’якшити ефект від російських дій по дестабілізації регіону Азову. Ми здійснили ряд заходів, включаючи відкриття офісу ЄС у Маріуполі, і підтримали місцеву економічну диверсифікацію", - зауважив Боррель.
Він підкреслив, що ЄС буде продовжувати підтримку незалежності та територіальної цілісності України, і підтвердження такої підтримки стосується Азовського регіону, що вимагає вільного та безперешкодного проходу в Азовське море та у зворотному напрямку.
Їхній?
Може таки Україна повинна про це нагадувати Європі, а не навпаки?
1. Вступаем в войну на стороне Германии
2. Делим Польшу
3. В обход блокады снабжаем Германию
4. Обучаем немецких танкистов и летчиков
5. Германия нападает
6. Кричим - помогите!
7. Нам помогают
8. Гитлера убивают всем Миром
9. Объявляем себя победителем
Краткий курс истории СССР.
Самым "карьерным" выпускником можно назвать В. Томале, достигнувшего должности начальника штаба Гудериана. Гудериан никогда не обучался в казанской танковой школе. Равно как и Гёпнер, Модль, Клейст, Роммель, Манштейн..."
я считаю, что все основательницы ссср должны денег за действия ссср.
поэтому эстонии 3 республики торчат бабла.
или в украине если трое грабанули банк, то садят крайнего? всех не модно?
ничесе!
https://interfax.com.ua/news/political/637928.html
Поэтому уважают-боятся Дагов и Чечен, они в состоянии выписать, надо отдать им должное.
Євросоюз вимагає від Росії забезпечити вільний та безперешкодний прохід кораблів Керченською протокою відповідно до міжнародного законодавства...
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Що за йолоп статтю писав?