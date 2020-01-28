 Євросоюз вимагає від Росії забезпечити вільний прохід кораблів Керченською протокою, - Боррель

Про це 28 січня у Брюсселі на пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо бути наполегливими і продовжувати спостерігати за тим, що там відбувається. Ми продовжуємо закликати Росію забезпечити безперешкодний та вільний прохід в Азовське море та у зворотному напрямку, відповідно до міжнародного права. Ми збільшили нашу підтримку з метою пом’якшити ефект від російських дій по дестабілізації регіону Азову. Ми здійснили ряд заходів, включаючи відкриття офісу ЄС у Маріуполі, і підтримали місцеву економічну диверсифікацію", - зауважив Боррель.

Він підкреслив, що ЄС буде продовжувати підтримку незалежності та територіальної цілісності України, і підтвердження такої підтримки стосується Азовського регіону, що вимагає вільного та безперешкодного проходу в Азовське море та у зворотному напрямку.

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