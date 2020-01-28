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 Політика України
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 Україна готова до "промислового безвізу" з ЄС, - Гончарук на зустрічі з Боррелем

Україна готова до переговорів про укладення з Європейським Союзом Угоди про відповідність і прийнятність промислової продукції (Угода ACAA).

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Telegram за підсумками зустрічі в Брюсселі з верховним представником ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

"На зустрічі з верховним представником ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Жозепом Боррелем ми обговорили цілі та пріоритети порядку денного співробітництва України та ЄС. Серед топ-пріоритетів - "промисловий безвіз", тобто Угода про відповідність і прийнятність промислової продукції (Угода ACAA)", - написав Гончарук.

За його словами, останнім завданням України для початку переговорів щодо "промислового безвізу" став закон про зменшення тиску на бізнес із боку органів ринкового нагляду, який парламент прийняв ще у грудні.

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"Тепер очікуємо найближчим часом візит в Україну попередньої оціночної місії ЄС для оцінки готовності інфраструктури та законодавства України до початку переговорів", - підкреслив прем'єр-міністр.

Крім того, за його словами, на зустрічі були визначені подальші кроки для інтеграції України в Єдиний цифровий ринок ЄС. Вони мають бути відображені в спільному плані дій, який визначатиме також додаткові форми взаємодії України і ЄС у рамках Єдиного цифрового ринку, зазначив Гончарук.

Також він додав, що Україна прагне до поглиблення співпраці в рамках Східного партнерства з ЄС у сферах енергетики, торгівлі, цифрової економіки, митниці та безпеки.

"Запропонована ініціатива "Стратегія тріо" виділяє з усіх країн цього формату саме асоційованих партнерів - Україну, Грузію та Молдову - які мають більш амбіційний порядок денний з ЄС", - підкреслив Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172397
 
 
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це як ...вони нашим "слугам" порше і мерси ...а наші їхнім китайські самокати (бо вже й таврії не випускають) ?
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А в голове то твоей пусто 😂😂😂если шо Зебилы это он сам говорил
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лизнуть боруху раньше чем он приехал то не подхалимаж...
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Наши умельцы такие свистульки из деревьев делают! Можем мы промышленных масштабах.
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мы им дешевую рабочую силу, карпатский лес и зерно, а они нам б/у автомобили, тепловозы и вертолеты для полиции по цене авиалайнеров
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А к однополым бракам Гончарук готов уже давно ! 😁
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Після голосування в ПАРЄ за ху@лостанця?! her їм на рило, а не ліс кругляк, українську землю, українську сировину! Ця продажна свинота нічому гітлером зі сталіном не навчена!!!
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