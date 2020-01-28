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 Політика України
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Все про:візит (719) Боррель (13)

 Високий представник ЄС Боррель відвідає Україну найближчими тижнями

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель планує візит в Україну.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я маю намір відвідати Україну найближчими тижнями", - повідомив Боррель у вівторок у Брюсселі на спільній з українським прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком пресконференції, яка відбулася в перерві засідання Ради Асоціації Україна-ЄС.

Він підкреслив, що Україна - ключовий партнер для ЄС, а не просто близький сусід. "Ми рішуче підтримуємо амбіційний порядок денний реформ в Україні", - зазначив високий представник.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172396
 
 
 Топ коментарі
 
Хоче на нашого низького президента подивитись ?
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Возможно Боррель сильный и по настоящему европейский политик, но после всех этих Шредеров, Сайдиков, Нетаньях и подобных старперов на путинской пенсии, пусть простят меня европейские граждане, рыгать хочется когда видишь подобные новости. Еще один враг едет в Украину? или все таки друг? но скорей всего еще хуже безжизненная, старая и полностью импонтентная европейская бюрократия в его лице.
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високий , це як ...під 2метри буде ?
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Хоче на нашого низького президента подивитись ?
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И не только, на 24 процента тоже, все таки ПЕСыки.
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Петр 5 пригласил, почему бы и не посетить.
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лука звик ноги перед фуйлом розкидати ))
аж на шпагат не сів Високий представник ЄС Боррель відвідає Україну найближчими тижнями - Цензор.НЕТ 403
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Возможно Боррель сильный и по настоящему европейский политик, но после всех этих Шредеров, Сайдиков, Нетаньях и подобных старперов на путинской пенсии, пусть простят меня европейские граждане, рыгать хочется когда видишь подобные новости. Еще один враг едет в Украину? или все таки друг? но скорей всего еще хуже безжизненная, старая и полностью импонтентная европейская бюрократия в его лице.
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"Летом 1969 года он жил в кибуце в Израиле, где встретил свою будущую жену француженку Каролину Майер."
гусичи инспектора прислали...
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не потрібний нам цей сморід. ми вже маємо його в зоні розмежування у донбасі.
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А на який her він тут потрібен?! З голосування в ПАРЄ ми вже побачили хто є друзі ху@ла! А друузі ху@ла, нам не друзі і не "партнери"!!!
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