 Високий представник ЄС Боррель відвідає Україну найближчими тижнями

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я маю намір відвідати Україну найближчими тижнями", - повідомив Боррель у вівторок у Брюсселі на спільній з українським прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком пресконференції, яка відбулася в перерві засідання Ради Асоціації Україна-ЄС.

Він підкреслив, що Україна - ключовий партнер для ЄС, а не просто близький сусід. "Ми рішуче підтримуємо амбіційний порядок денний реформ в Україні", - зазначив високий представник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада асоціації Україна-ЄС, крім економічних питань, розгляне ситуацію на Донбасі та в окупованому Криму, - Кабмін