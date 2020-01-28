 З 3 лютого тимчасово припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм, - Скіпальський

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я Андрій Скіпальський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

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За словами чиновника, відомо, що перевізник припиняє "єдине пряме сполучення з Китаєм", допоки "ситуація не зміниться".

"З 3 лютого в нас не буде прямого сполучення", – сказав Скіпальський.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

За останніми даними, кількість жителів Китаю, які померли через коронавірус, збільшилася до 106 осіб.