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Все про:вірус (95) Китай (265) Мінздоров'я (1059) Скіпальський (4) авіасполучення (220)

 З 3 лютого тимчасово припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм, - Скіпальський

Починаючи з 3 лютого Україна тимчасово припиняє пряме авіасполучення з Китаєм.

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я Андрій Скіпальський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

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За словами чиновника, відомо, що перевізник припиняє "єдине пряме сполучення з Китаєм", допоки "ситуація не зміниться".

"З 3 лютого в нас не буде прямого сполучення", – сказав Скіпальський.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

За останніми даними, кількість жителів Китаю, які померли через коронавірус, збільшилася до 106 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172395
 
   
 Топ коментарі
 
не лучше пусть сюда приедут 1000 заражённых
с нашей "медициной" не способной сейчас даже ДИАГНОСТИРОВАТЬ коронавирус
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-blizhayshie-dni-poluchit-nabory-vyyavleniya-1580220521.html
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Как обычно... Минздрав "быстрого" реагирования!... С 3 февраля временно прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем, - Скипальский - Цензор.НЕТ 4510 С 3 февраля временно прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем, - Скипальский - Цензор.НЕТ 4510
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Видимо надеются, что до этого времени что-нибудь сюда попадет. Ну, чтоб было с чем "бороться".
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хто накликАв світову війну - наклИкав світову пандемію
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С 3 февраля временно прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем, - Скипальский

10 тыс наших там застряли и Данилов сказал, что ничего страшного. Нет необходимости их эвакуировать.Если ничего страшного,. то почему закрывают авиасообщение? А французы с немцами, ну т-у-у-пые, вывозят своих. А хитрый Данилов задраил 10 тысяч наших в китайском отсеке и хер с ними.
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І правильно! То їхні проблеми, хай виживають як хочуть. Не треба було пертися в той Китай!
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не лучше пусть сюда приедут 1000 заражённых
с нашей "медициной" не способной сейчас даже ДИАГНОСТИРОВАТЬ коронавирус
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-blizhayshie-dni-poluchit-nabory-vyyavleniya-1580220521.html
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А чего ж они не выезжают? Самолёты э летают! До 3. Не хотят?
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рисковать 10 тысяч или 30 лимонов ? шутки в сторону, что гуманнее первое или второе ?
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Стесняюсь спросить, а что если они полетят через ту же Германию или там Индию то они станут менее зараженными?
Ну или предлагаете вообще их не пускать обратно?
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Нарешті додумалися. Та вже пізно! Тим більше китайози будуть летіти чартерними рейсами!
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Ну не везет, так не везет, раз в жизни собрался и на тебе. Куда теперь потратить пенсию в 2000 гривень?
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Как обычно... Минздрав "быстрого" реагирования!...
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с 3 февраля........ надо полагать сейчас в Китае нет заражённых. и только 3 февраля появится опасность
напоминаю что в инкубационный период температуры НЕТ
+ в Украине сейчас нету средств диагностики уханьского коронавируса

На сегодня коронавирус в Украине планируют выявлять методом исключения
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-blizhayshie-dni-poluchit-nabory-vyyavleniya-1580220521.htmlпоражает равнодушие властей к нашим жизням
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Та да. Зараз всі рвануть в Україну. Найсмішніше те, що наша влада одночасно каже, що загрози нема і евакуювати українців нема потреби і при цьому зупиняє авіарейси в Китай. Театр абсурду
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надо сделать исключение для бубачки - у него давно туда запланирован визит.
назад, разумеется, не пускать!
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"Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель" враньё. во время инкубационной стадии НИКАКИХ проявлений.
далее может быть диарея или не быть. Температура может быть а может не быть
кашель может быть а может не быть.... и т.д.
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Я тут на Алиэкспресе хотел заказать кой чего, никто не знает не закроют его на время?
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Можешь заказывать вирус живёт 20-25 дней в идеальных условиях имеется ввиду организм в коробке он врядли и двое суток протянет даже если тебе туда плюнет больной китаец😂😂😂
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Блин ну если ты не имеешь и малейшего представления о таких вещах нахрена ты показываешь всем свою тупость?
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когда уткнешься рожей в асфальт, покажешь какой ты умный.
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Сходи пожалуйста нахер говорить нам не о чем ибо мы стоим на разных ступенях развития
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Это понятно, я про то не перекроют ли посылкам из Китая дорогу.
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Так я же тебе ответил нет не перекроют угрозы заражения через них нет
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Пока что посылки отправляют, правда некоторые продавцы сейчас празднуют китайский новый год, поэтому не везде можно заказать.
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 4 часа назад

Наблюдаю за спорами вирусологов насчет того, не пора ли слово эпидемия начать писать с латинской P (Pandemia). Полностью поддерживаю. Если вы поменяете наклейку на пузырьке с ядом в виде черного черепа на белом фоне на белый череп на черном фоне, это будет выглядеть более зловеще.
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Для нас единственный способ спасения - прекратить полеты. У нас же ничего нет, кроме градусников....нет врачей, лекарств, койкомест в инфекционке.....Как вы собираетесь лечить, к примеру, 1000 человек в Киеве одновременно?
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не дай Бог хоть один инфицированный попадет в Украину!
пропадем!

или вы надеетесь на Вову-Ишака, шута Богдана или самокатчика Гончарука ? З 3 лютого тимчасово припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм, - Скіпальський - Цензор.НЕТ 6812
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ні. Пєтюня - жирний алкаш на коні білому прискаче і всіх вилікує цукеркою.
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у такому випадку нарешті буде ліквідована дирка у Пенсійному Фонді.
орієнтовно з кількома мільйонами пенсіонерів З 3 лютого тимчасово припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм, - Скіпальський - Цензор.НЕТ 2706
З 3 лютого тимчасово припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм, - Скіпальський - Цензор.НЕТ 7741
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СИТАЦІЯ ХРІНОВА.дуже.мало хто розуміє наскільки..

Все вказує на те,що це вірус "китайського виробництва" вироблений нашвикоруч,без антидота,що"вирвався на волю".

Доктор Ерік Фейгл-Дін
@DrEricDing
#WuhanCoronovirus #CoronavirusOutbreak
СВЯТА МАТІР БОЖА - У нового коронавірусу - 3,8 !!! Наскільки поганЕ це ЗНАЧЕННя репродуктивності R0? Це рівень термоядерної пандемії ... - за всю мою кар'єру жодного разу не бачив такого коефіцієнта R0 вірусу за межами Twitter. Я не перебільшую ..

З 3 лютого тимчасово припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм, - Скіпальський - Цензор.НЕТ 6738
26 янв.
ПІДТРИМКА: Експерти з КНР Китаю в Гуандуні опублікували звіт 25 січня, що новий #coronavirus має "більший ризик пандемії, ніж ГРВІ" !!!
Вони ґрунтували його на аналізі R0 з нових даних проти SARS. Це досить тривожно, якщо це правда. https://biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.25.919787v1
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Та не поспішайте ви так! Дайте китайцям роз'їхатись по країні
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