 З 3 лютого тимчасово припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм, - Скіпальський

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я Андрій Скіпальський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами чиновника, відомо, що перевізник припиняє "єдине пряме сполучення з Китаєм", допоки "ситуація не зміниться".
"З 3 лютого в нас не буде прямого сполучення", – сказав Скіпальський.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
За останніми даними, кількість жителів Китаю, які померли через коронавірус, збільшилася до 106 осіб.
10 тыс наших там застряли и Данилов сказал, что ничего страшного. Нет необходимости их эвакуировать.Если ничего страшного,. то почему закрывают авиасообщение? А французы с немцами, ну т-у-у-пые, вывозят своих. А хитрый Данилов задраил 10 тысяч наших в китайском отсеке и хер с ними.
с нашей "медициной" не способной сейчас даже ДИАГНОСТИРОВАТЬ коронавирус
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-blizhayshie-dni-poluchit-nabory-vyyavleniya-1580220521.html
Ну или предлагаете вообще их не пускать обратно?
напоминаю что в инкубационный период температуры НЕТ
+ в Украине сейчас нету средств диагностики уханьского коронавируса
На сегодня коронавирус в Украине планируют выявлять методом исключения
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-blizhayshie-dni-poluchit-nabory-vyyavleniya-1580220521.htmlпоражает равнодушие властей к нашим жизням
назад, разумеется, не пускать!
далее может быть диарея или не быть. Температура может быть а может не быть
кашель может быть а может не быть.... и т.д.
Наблюдаю за спорами вирусологов насчет того, не пора ли слово эпидемия начать писать с латинской P (Pandemia). Полностью поддерживаю. Если вы поменяете наклейку на пузырьке с ядом в виде черного черепа на белом фоне на белый череп на черном фоне, это будет выглядеть более зловеще.
пропадем!
или вы надеетесь на Вову-Ишака, шута Богдана или самокатчика Гончарука ?
орієнтовно з кількома мільйонами пенсіонерів
Все вказує на те,що це вірус "китайського виробництва" вироблений нашвикоруч,без антидота,що"вирвався на волю".
Доктор Ерік Фейгл-Дін
@DrEricDing
#WuhanCoronovirus #CoronavirusOutbreak
СВЯТА МАТІР БОЖА - У нового коронавірусу - 3,8 !!! Наскільки поганЕ це ЗНАЧЕННя репродуктивності R0? Це рівень термоядерної пандемії ... - за всю мою кар'єру жодного разу не бачив такого коефіцієнта R0 вірусу за межами Twitter. Я не перебільшую ..
26 янв.
ПІДТРИМКА: Експерти з КНР Китаю в Гуандуні опублікували звіт 25 січня, що новий #coronavirus має "більший ризик пандемії, ніж ГРВІ" !!!
Вони ґрунтували його на аналізі R0 з нових даних проти SARS. Це досить тривожно, якщо це правда. https://biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.25.919787v1