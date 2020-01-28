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 Суспільство
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Все про:Луганщина (1911) перепис населення (48) Гайдай_ЛОГА (4)

 На Луганщині проживає менше людей, ніж показав електронний перепис, - голова ОДА Гайдай

На підконтрольній частині Луганської області проживає 650 тисяч постійного населення, а не 1 млн 127 тисяч 500 осіб, як за даними електронного перепису.

Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, відповідаючи на запитання hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіційно, за моєю інформацією, на підконтрольній частині області мешкає 650 тисяч постійного населення. Зареєстровано 200-250 тисяч переселенців, але по факту проживають біля 100 тисяч", — сказав очільник облдержадміністрації.

За даними оцінки чисельності наявного населення, на Луганщині мешкає 1 млн 127тис. 500 осіб. Так, цифра, вказана в електронному переписі, вища за дані голови Луганської ОДА на 380 тис. осіб (33%).

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису станом на 1 грудня 2019-го, становить 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не увійшли мешканці окупованих територій та анексованого Криму.

Порівняно з попереднім переписом 2001 року населення України скоротилося на понад 11 млн осіб. Тоді цей показник становив 48 мільйонів 457 тисяч.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172394
 
 
 Топ коментарі
 
зелупоиды патологически не могут не брехать...
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Капітан Дна‏ @kapitandna 23 янв.

...Місто просто гине, гниє і помирає. Подобається чи ні, згоден зі мною хтось, чи ні - мені похй. Це мої відчуття. Це місто непотрібне тим людям, які там живуть. Саме таке враження в мене склалось.І не важливо - їм реально похй, чи це ті хто сидить вдома і каже "ми любимо Україну і чекаємо її".
В Луганську формується якась хня з тих дітей, які виросли за цей час і почали вже їптися під прапорами ленере, тих, хто понаїхав з області чи російських залупівень і вважають, що цей Луганськ це норм, заєпсь, покупили хати, які коштували десятки тисяч доларів, за якусь хню чи просто були віджаті.
Луганчан, які не мали ніхя і не хотіли навчитись заробляти, а тепер як принцеси їздять на всратих хундаях купе нульових років, гордо піднявши голови (так, Таня, я тебе бачив і ти теж гівно, яким і була). Звичайно, коли ти сереш у дворі і гаряча вода в тебе з електрочайнику, який ти урочисто купив за непропиті гроші - тобі і такий Луганськ здається прекрасним містом. Але не мені.
Ви можете скептично ставитись до довоєнного Луганську. Хоч багато з вас і нахй не знав що там в нас і як. Так, це було стрьомне місто, але за моїм особистим переконанням, воно було кращім, ніж ряд інших обласних центрів України.
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зелупоиды патологически не могут не брехать...
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а свинулупоиды забыли, что свыня уже на подьезде к мясокомбинату
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380 плюс тысяч!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! или минус А КАКАЯ РАЗНИЦА.....
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Маупираваные пэдрилогнойсманы с кукана чё ли. На Луганщині проживає менше людей, ніж показав електронний перепис, - голова ОДА Гайдай - Цензор.НЕТ 5283 На Луганщині проживає менше людей, ніж показав електронний перепис, - голова ОДА Гайдай - Цензор.НЕТ 5591 На Луганщині проживає менше людей, ніж показав електронний перепис, - голова ОДА Гайдай - Цензор.НЕТ 5591
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выехали, в основном в россию и уже даже получили гражданство
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а кто им сейчас верит?
боты в нете? - так те за деньги...
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Ну то й добре. Чим менше ватанів, тим краще для українців
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Ну й кому ж Україна платить пенсії? І на кого зараховують спожитий газ і електроенергію?
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Капітан Дна‏ @kapitandna 23 янв.

...Місто просто гине, гниє і помирає. Подобається чи ні, згоден зі мною хтось, чи ні - мені похй. Це мої відчуття. Це місто непотрібне тим людям, які там живуть. Саме таке враження в мене склалось.І не важливо - їм реально похй, чи це ті хто сидить вдома і каже "ми любимо Україну і чекаємо її".
В Луганську формується якась хня з тих дітей, які виросли за цей час і почали вже їптися під прапорами ленере, тих, хто понаїхав з області чи російських ********** і вважають, що цей Луганськ це норм, ******, покупили хати, які коштували десятки тисяч доларів, за якусь хню чи просто були віджаті.
Луганчан, які не мали ніхя і не хотіли навчитись заробляти, а тепер як принцеси їздять на всратих хундаях купе нульових років, гордо піднявши голови (так, Таня, я тебе бачив і ти теж гівно, яким і була). Звичайно, коли ти сереш у дворі і гаряча вода в тебе з електрочайнику, який ти урочисто купив за непропиті гроші - тобі і такий Луганськ здається прекрасним містом. Але не мені.
Ви можете скептично ставитись до довоєнного Луганську. Хоч багато з вас і нахй не знав що там в нас і як. Так, це було стрьомне місто, але за моїм особистим переконанням, воно було кращім, ніж ряд інших обласних центрів України.
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Тогда и по всей Украине не 35 а на порядок меньше
Слава парашенке
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На порядок - это вы загнули На порядок - это значит 3 с половиной лама населения...
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Ну да. Если и остальная часть такая же точная, то в Украине примерно 25 лямов реального населения... Видно посчитали все симки, а их реально по несколько штук на каждое рыло...
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Иногда нужно и приврать. От правды народ совсем бы пал духом.
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А может и зебилов не настолько много, как кажется?
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а с каких это пор 1 млн 127 тысяч минус 650 тысяч стало 380 тыс?
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Так ни одна перепись не даст точных результатов, потому что население страны подвижно, и никто не скажет, сколько "постоянного" населения.
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Иудоглобализаторы так же скрывают масштабы геноцида, как делали это при Сталине.
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Чим би дитя не тішилось, аби не плакало.
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сферические зебилы в интеллектуальном вакууме
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как можно считать людей по номерам мобилки, если у некоторьіх по два номера?
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Где-то так 380-400 тысяч меньше на одной области и перепись населения проводить не нужно.Пусть дальше получают денежку на мёртвые души.Дубилет.
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