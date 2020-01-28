 На Луганщині проживає менше людей, ніж показав електронний перепис, - голова ОДА Гайдай

Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, відповідаючи на запитання hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
"Офіційно, за моєю інформацією, на підконтрольній частині області мешкає 650 тисяч постійного населення. Зареєстровано 200-250 тисяч переселенців, але по факту проживають біля 100 тисяч", — сказав очільник облдержадміністрації.
За даними оцінки чисельності наявного населення, на Луганщині мешкає 1 млн 127тис. 500 осіб. Так, цифра, вказана в електронному переписі, вища за дані голови Луганської ОДА на 380 тис. осіб (33%).
Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису станом на 1 грудня 2019-го, становить 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Ця цифра враховує тільки чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не увійшли мешканці окупованих територій та анексованого Криму.
Порівняно з попереднім переписом 2001 року населення України скоротилося на понад 11 млн осіб. Тоді цей показник становив 48 мільйонів 457 тисяч.
боты в нете? - так те за деньги...
...Місто просто гине, гниє і помирає. Подобається чи ні, згоден зі мною хтось, чи ні - мені похй. Це мої відчуття. Це місто непотрібне тим людям, які там живуть. Саме таке враження в мене склалось.І не важливо - їм реально похй, чи це ті хто сидить вдома і каже "ми любимо Україну і чекаємо її".
В Луганську формується якась хня з тих дітей, які виросли за цей час і почали вже їптися під прапорами ленере, тих, хто понаїхав з області чи російських ********** і вважають, що цей Луганськ це норм, ******, покупили хати, які коштували десятки тисяч доларів, за якусь хню чи просто були віджаті.
Луганчан, які не мали ніхя і не хотіли навчитись заробляти, а тепер як принцеси їздять на всратих хундаях купе нульових років, гордо піднявши голови (так, Таня, я тебе бачив і ти теж гівно, яким і була). Звичайно, коли ти сереш у дворі і гаряча вода в тебе з електрочайнику, який ти урочисто купив за непропиті гроші - тобі і такий Луганськ здається прекрасним містом. Але не мені.
Ви можете скептично ставитись до довоєнного Луганську. Хоч багато з вас і нахй не знав що там в нас і як. Так, це було стрьомне місто, але за моїм особистим переконанням, воно було кращім, ніж ряд інших обласних центрів України.
Слава парашенке