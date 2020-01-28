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Все про:ПАРЄ (625) Росія (15258) Толстой (6)

 Росіянина Толстого обрали віцепрезидентом ПАРЄ

В Парламентській асамблеї Ради Європи оголосили результати підрахунку голосів щодо обрання Петра Толстого віцепрезидентом ПАРЄ за квотою РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

У другому турі виборів за затвердження Толстого на посаді проголосували 132 делегатів ПАРЄ, ще 117 віддали голоси проти нього.

Як повідомлялося, призначення віцепрезидентів асамблеї зазвичай відбувається автоматично, однак щодо Толстого представниця України Марія Мезенцева ("Слуга народу") ініціювала процедуру оскарження, звинувативши росіянина в антисемітських заявах, не сумісних з цінностями Ради Європи.

В первом туре Толстой набрал 101 голос за и 71 против, также не преодолев барьер для избрания (в случае безальтернативного голосования кандидат должен набрать 162 голоса "за").

Цікаво, що про перемогу росіянина у виборах був змушений оголосити представник України Олександр Мережко ("Слуга Народу"), який також має посаду віцепрезидента ПАРЄ. За збігом обставин, саме він вів засідання у той час, коли підрахунок голосів був завершений.

У першому турі Толстой набрав 101 голос за і 71 проти, також не подолавши бар’єр для обрання (у випадку безальтернативного голосування кандидат мав набрати 162 голоси "за").

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172393
 
 
 Топ коментарі
 
Это 100%-ная имперская мразь. ПАСЕ окончательно протухла.
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Дело не в этом . ************ не только не выполнили ни одного поставленного перед ними условия по Украине . Они вообще положили на все Международное право . Там и ЮКОС, и многое другое . Единственное , что они выполнили это уплата взносов . Короче говоря это уже не Совет Европы , это клуб балаболок которые не имеют никакого рычага давления на тех , кто нарушает международное законодательство.
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Дегродация организации налицо. Такое впечатление , что любая европейская , международная организация рано, или поздно в виду инфантильности, и недальновидности своих членов , повторяет сутьбу лиги наций .
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прикольный ответ на прикольное голосование, или голосоваие по приколу.
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Призрак ЗЕбилизма шагает по Европе.
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не так страшно, просто некоторым всё ещё 4-5 годика иногда будет показывать, как это выглядит голосовать по приколу. да ещё, скоро его и всё рашку опять поставит в стоило и это всё за денги срусских.
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Видимо депутаты Киплинга не читали(Неважный мир Господь создал для нас).
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Ничего удивительного в избрании этого гнилозубого упыряне не вижу. Европа, так же, игралась и с Гитлером, и со Сталиным, когда один оккупировал Чехию и присоединял Австрию, а другой воевал с Финляндией. Гены-с...
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ОБСЕ надо закрыть раз и на всегда а попросту разогнать
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И всех гастарбайтеров по домам отправить! На середнююю зарплатту 12000 грн
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Сколько же им "матрешек" пришлось подарить евродепутатам?!!! Политика двойных стандартов. Противно.
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Тощий виден насквозь. В Толстом может скрываться кто-то еще...
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В Сети уже появились кадры стычки Гончаренко в ПАСЕ, передает "Диалог.UA". В среду, 26 июня, вице-спикер Госдумы Толстой пристал к украинцу Гончаренко в кулуарах ПАСЕ, когда тот давал комментарий российским пропагандистам. "Вы же образованные люди. У вас, наверное, есть дети. Вам не все равно, что творится? Вы знаете, что он (Путин - ред.) убивает наших детей?... Вы знаете, что сотни людей (пленных украинцев - ред.) находятся в тюрьме, и вы над ними издеваетесь?" - пытался достучаться украинский депутат к "журналистам" РФ. В этот момент Толстой начал хватать Гончаренко, призывая того "успокоиться". Он также УПОМЯНУЛ О ЯДЕ "Новичок" (!!!!!!!!!!!), которым ГРУ травило британский Солсбери. Однако дипломат Украины не испугался. "Меня трогать не нужно!... Ты будешь сидеть на скамье подсудимым вместе с Путиным! Беги отсюда, беги, беги… Будешь бежать - до Гааги добежишь обязательно", - кричал Гончаренко в спину убегающему вице-спикеру Госдумы РФ. Гейропейцы выбрали вице-президентом ПАСЕ козлорылого ушлепка, который намекает на устранение неугодных рашистскому режиму. Вот такие они европейские ценности.
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Это тот, кто в интервью всем изданиям и во время пресс конференций принципиально называет украинцев - "малоросами".
Браво евродепутатам, за деньги они свою жену, сестру и дочь отдадут для акта насилия и надругательства россиянам, более того, еще и свой зад.
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Дедушка Толстой плюется на том свете при каждом упоминании о своем убогом внучаре. Такую ФАМИЛИЮ УБЛЮДОК ПОЗОРИТ!
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Ну так западные партнёры, а что вы хотели?
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за бадЛо что угодной сделают!
еще про коррупцию вякают!
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