 Росіянина Толстого обрали віцепрезидентом ПАРЄ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

У другому турі виборів за затвердження Толстого на посаді проголосували 132 делегатів ПАРЄ, ще 117 віддали голоси проти нього.

Як повідомлялося, призначення віцепрезидентів асамблеї зазвичай відбувається автоматично, однак щодо Толстого представниця України Марія Мезенцева ("Слуга народу") ініціювала процедуру оскарження, звинувативши росіянина в антисемітських заявах, не сумісних з цінностями Ради Європи.

В первом туре Толстой набрал 101 голос за и 71 против, также не преодолев барьер для избрания (в случае безальтернативного голосования кандидат должен набрать 162 голоса "за").

Цікаво, що про перемогу росіянина у виборах був змушений оголосити представник України Олександр Мережко ("Слуга Народу"), який також має посаду віцепрезидента ПАРЄ. За збігом обставин, саме він вів засідання у той час, коли підрахунок голосів був завершений.

У першому турі Толстой набрав 101 голос за і 71 проти, також не подолавши бар’єр для обрання (у випадку безальтернативного голосування кандидат мав набрати 162 голоси "за").