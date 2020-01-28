EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  1225  45
Матеріали за темою:
Все про:вірус (95) Данілов (52) Китай (265) українці (590)

 На території Китаю перебуває близько 10 тис. громадян України, необхідності в їхній евакуації поки немає, - Данілов

Зараз на території Китаю перебуває близько 10 тис. громадян України, необхідності в їхній евакуації немає.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"У нас сьогодні там перебуває приблизно 10 тисяч наших громадян. Це наші студенти, це люди, які працюють у наших консульських і посольських підрозділах, це люди, які працюють за контрактами в Китаї. Ми сьогодні майже з усіма маємо налагоджений зв'язок, розуміємо, де вони перебувають, у якому вони стані", - сказав секретар РНБО.

Данілов зазначив, що "поки що жодних проблем у наших громадян, які перебувають у Китаї, нема".

Чиновник повідомив, що в разі необхідності, влада розглядатиме питання евакуації частини українських громадян із території Китаю.

"Але ще раз підкреслюю: в разі потреби. В даний час такої необхідності ми не бачимо", - підкреслив Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців серед інфікованих коронавірусом у Китаї немає, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172390
 
 
 Топ коментарі
 
Так, необхідності такої на жаль нема! Тому що в Україні людей заражених короновірусом рятувати нікому! Краще нехай китайці їх вилікують, а потім вони повернуться!
 показати весь коментар
 
Якщо повертати- то обов'язково з помпою і щоб Зеленський зустрічав.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ні хріна собі украінська громада у КНР )
 показати весь коментар
 
 
Ні. Це студенти і ті хто працюють та живуть там
 показати весь коментар
 
 
Так, необхідності такої на жаль нема! Тому що в Україні людей заражених короновірусом рятувати нікому! Краще нехай китайці їх вилікують, а потім вони повернуться!
 показати весь коментар
 
 
А ще - 2-тижневий карантiн пiсля повернення в Украiну: щоб цю гидоту далi не розповсюджувати.
 показати весь коментар
 
 
Нет ВОЗМОЖНОСТИ их эвакуировать.
Называйте вещи своими именами!
 показати весь коментар
 
 
Да денег нет ,чтобы бесплатно вывезти. Вот вам и отношение страны к своим гражданам.! А примеры есть не в пользу Украины!
 показати весь коментар
 
 
Да ладно! Украина самая последняя отменила рейсы в Китай! А с Китая до сих пор летают! В чем проблема? Хотите, улетайте!
 показати весь коментар
 
А и правда, зачем?) тупорылое зеворье- даже уже денег нет, чтоб людей эвакуировать...
 показати весь коментар
 
 
Вместо одного представителя ездить по разным "давосам" целым стадом за бюджетный счет и зарплаты получать по поллимона никакого бюджета не хватит.
 показати весь коментар
 
Вакцины нет лекарств от него нет пускай ещё погостят там с месяцок другой
 показати весь коментар
 
 
Что есть ?нет нихрена есть переболевшие это да ну так есть и такие кто и незаметно перенесёт на изготовление вакцины уйдет как минимум пол года с учётом тестов ну а лекарства и так есть зелёнка например
 показати весь коментар
 
 
у нас ещё Тамифлю с 2009 года 14 вагонов осталось.

Такой же психоз был
 показати весь коментар
 
 
Нет и не предвидится в ближайшее время. Такой информации не было ни от ВОЗ, ни из Китая. То дерьмо, которое продают на OLXе является пустышкой для лохов. Пока лечат лекарствами от ВИЧ. Учитывая смертность, эффективность сомнительна.
 показати весь коментар
 
 
Ваша идея - это одна из интерпретаций идеи "падащего подтолкни!". Негуманно.
Чем больше украинцы будут оставаться в Китае, тем больше их заболеет, и тем больше их, уже заболевших, вернётся в Украину, что увеличит вероятность эпидемии.
 показати весь коментар
 
Идея в том что только тестирование может дать точный диагноз болен человек или нет в Украине такого оборудования нет инкубационный период две недели это должен быть полный карантин только вот и экипировки у наших врачей тоже нет как впрочем и больниц которые могут отвечать стандартам необходимым для такого уровня угрозы . Так шо как то так
 показати весь коментар
 
 
І правильно! Хай сидять у своєму Китаї! Це їхні проблеми!
 показати весь коментар
 
це навіть коментувати важко. краще б вже мовчав данілов.
 показати весь коментар
 
 
завезите эту гадость в страну , при нашей добитой медицине ,за пол года вопрос переписи населения будет не актуален... за отсутствием объекта переписи
 показати весь коментар
 
 
Якщо повертати- то обов'язково з помпою і щоб Зеленський зустрічав.
 показати весь коментар
 
 
Говорят, что может и просто руки пожать.
Novel #coronavirus can be transmitted by touch, China's medical authority reiterated on Tue. The incubation period of novel #coronavirus is usually 3-7 days. Young children and infants could also be infected.
 показати весь коментар
 
 
бабы ищщо нарожают?

интересно, а если б там было 10 000 представителей "избранного народа"?
 показати весь коментар
 
то що, лишається "закон підводного човна"...

ConspirologyB‏ @ConspirologyB 12 часов назад

R0 равно 3.8
Такого никогда пока не было, судя по комментарию эпидемиолога из Гарварда Эрика Фейгл-Дина. Вот его твит - https://twitter.com/DrEricDing/status/1220919589623803905
Он заявил, что «никогда в жизни не видел цифры в 3,8» и ожидает «термоядерной пандемии».
 показати весь коментар
 
какая теперь разница - ЕСТЬ ИЛИ НЕТУ .
ОНИ считай УЖЕ ЖИТЕЛИ И ГРАЖДАНЕ КИТАЯ потому, что АВИАРЕЙСЫ СКАСОВАНІ Й СИДІТИ ЇМ ТАМ ДОКИ ДОТИ АБО НЕ ВИМРЕ УВЕСЬ КИТАЙ, або ця болчка сама не згине..

А вообще это кошмар, - ГДЕ, В КАКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ПОЛУЧИТЬ МЕД ПОМОЩЬ? КАК СПРОСИТЬ АДРЕС? и тд. и тп.
Скорее всего у наших соотечественников эта тур поездка будет последней...
 показати весь коментар
 
Вже і в Китаї є наші заробітчани . Всюди можуть доробитися , тільки не в Україні .
 показати весь коментар
 
 
вивчили 1000 ієрогліфів і можна їхати в чайну.
 показати весь коментар
 
Як це немає ?
Потім хворі приїдуть 10 тисяч !!!! , що ви будете робити ?
 показати весь коментар
 
А как Вы сейчас определите их состояние, если у Вас тестов нет? Там какой-то индекс заразности приводили (типа скольких человек в среднем заражает каждый заболевший). Так вот, для сезонного гриппа цифра чуть больше 1, а для этого вируса предварительно 3.8. Вы масштаб возможной задницы представляете? А у нас ни тестов, ни лекарств, ни возможности устроить такой же карантин, как в Китае. Нет уж - пусть сидят там.
 показати весь коментар
 
 
Думаете, китайцы будут спрашивать? Смотрите, как легко и просто закрываются города:
https://twitter.com/Nat_anest/status/1221441019247501312
А сейчас уже есть люди с автоматами, которые могут убедить не выходить на улицу любого.
 показати весь коментар
 
Срочная эвакуация может и не нужна, но эту фразу чиновника работающие там люди могут понять так, что в Китае всё в порядке и беспокоится не о чем. Если же говорить о вероятности заболеть оставшись в очаге, то она выше вероятности заболеть, уехав из очага, что очевидно.
Или можно понять так, "мы вас эвакуировать не собираемся (вас слишком много), уезжайте сами".
Вообще-то если Вы оказались в зоне пожара, то лучше готовиться к бегству, как к простому и естественному способу спасения.
 показати весь коментар
 
Подождите, пока инфицируются, потом эвакуируете.
 показати весь коментар
 
необходимости в их эвакуации пока нет...

потом будет необходимость эвакуировать тела...
 показати весь коментар
 
Не хрін шастать!
Сидіть там, це їх вибір, вибрали ж Китай!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору