 На території Китаю перебуває близько 10 тис. громадян України, необхідності в їхній евакуації поки немає, - Данілов

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.
"У нас сьогодні там перебуває приблизно 10 тисяч наших громадян. Це наші студенти, це люди, які працюють у наших консульських і посольських підрозділах, це люди, які працюють за контрактами в Китаї. Ми сьогодні майже з усіма маємо налагоджений зв'язок, розуміємо, де вони перебувають, у якому вони стані", - сказав секретар РНБО.
Данілов зазначив, що "поки що жодних проблем у наших громадян, які перебувають у Китаї, нема".
Чиновник повідомив, що в разі необхідності, влада розглядатиме питання евакуації частини українських громадян із території Китаю.
"Але ще раз підкреслюю: в разі потреби. В даний час такої необхідності ми не бачимо", - підкреслив Данілов.
Называйте вещи своими именами!
Такой же психоз был
Чем больше украинцы будут оставаться в Китае, тем больше их заболеет, и тем больше их, уже заболевших, вернётся в Украину, что увеличит вероятность эпидемии.
Novel #coronavirus can be transmitted by touch, China's medical authority reiterated on Tue. The incubation period of novel #coronavirus is usually 3-7 days. Young children and infants could also be infected.
интересно, а если б там было 10 000 представителей "избранного народа"?
ConspirologyB @ConspirologyB 12 часов назад
R0 равно 3.8
Такого никогда пока не было, судя по комментарию эпидемиолога из Гарварда Эрика Фейгл-Дина. Вот его твит - https://twitter.com/DrEricDing/status/1220919589623803905
Он заявил, что «никогда в жизни не видел цифры в 3,8» и ожидает «термоядерной пандемии».
ОНИ считай УЖЕ ЖИТЕЛИ И ГРАЖДАНЕ КИТАЯ потому, что АВИАРЕЙСЫ СКАСОВАНІ Й СИДІТИ ЇМ ТАМ ДОКИ ДОТИ АБО НЕ ВИМРЕ УВЕСЬ КИТАЙ, або ця болчка сама не згине..
А вообще это кошмар, - ГДЕ, В КАКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ПОЛУЧИТЬ МЕД ПОМОЩЬ? КАК СПРОСИТЬ АДРЕС? и тд. и тп.
Скорее всего у наших соотечественников эта тур поездка будет последней...
Потім хворі приїдуть 10 тисяч !!!! , що ви будете робити ?
https://twitter.com/Nat_anest/status/1221441019247501312
А сейчас уже есть люди с автоматами, которые могут убедить не выходить на улицу любого.
Или можно понять так, "мы вас эвакуировать не собираемся (вас слишком много), уезжайте сами".
Вообще-то если Вы оказались в зоне пожара, то лучше готовиться к бегству, как к простому и естественному способу спасения.
потом будет необходимость эвакуировать тела...
Сидіть там, це їх вибір, вибрали ж Китай!