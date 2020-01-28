 У Конституцію Росії запропоновано ввести посаду "верховного правителя"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Комерсант".
Серед них - перейменування посади президента у "верховного правителя", утвердження православ'я як основної релігії країни, а також закріплення за Росією статусу "держави-переможниці" у Другій світовій війні.
Про те, що президента хочуть перейменувати у "верховного правителя", причому слово "верховний" пропонується писати з великої літери, журналістам розповів член робочої групи, голова Комітету Держдуми з державного будівництва і законодавства Павло Крашенінніков.
.....-похоже, РФ для развития страны и общения с.."остальным миром", действительно использует сюрреалистические,ксенофобские и параноидальные сюжеты .."русского фентези" и "российской боевой фантастики"...