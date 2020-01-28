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 У Конституцію Росії запропоновано ввести посаду "верховного правителя"

Робоча група з підготовки поправок до Конституції Росії запропонувала ввести в основний закон країни понад сто нових пунктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Комерсант".

Серед них - перейменування посади президента у "верховного правителя", утвердження православ'я як основної релігії країни, а також закріплення за Росією статусу "держави-переможниці" у Другій світовій війні.

Про те, що президента хочуть перейменувати у "верховного правителя", причому слово "верховний" пропонується писати з великої літери, журналістам розповів член робочої групи, голова Комітету Держдуми з державного будівництва і законодавства Павло Крашенінніков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172388
 
 
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.....-стоило добавить: "Великий Верховный Правитель"... и аббревиатура соответствовала действительности....
.....-похоже, РФ для развития страны и общения с.."остальным миром", действительно использует сюрреалистические,ксенофобские и параноидальные сюжеты .."русского фентези" и "российской боевой фантастики"...
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Мне в общем - то пофиг, но... "президент", это "сидящий над всеми" (латынь). Если русифицировать, то и будет "верховный правитель". Ну хочется, чтобы должность была на русском, а не на иностранном, а смысл один и тот же.
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