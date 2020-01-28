 У Конституцію Росії запропоновано ввести посаду "верховного правителя"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Комерсант".

Серед них - перейменування посади президента у "верховного правителя", утвердження православ'я як основної релігії країни, а також закріплення за Росією статусу "держави-переможниці" у Другій світовій війні.

Про те, що президента хочуть перейменувати у "верховного правителя", причому слово "верховний" пропонується писати з великої літери, журналістам розповів член робочої групи, голова Комітету Держдуми з державного будівництва і законодавства Павло Крашенінніков.

Читайте також: "Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі?" - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ. ФОТОрепортаж