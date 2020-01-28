 Найманці РФ наполягають на відкритті КПВВ поза запропонованими Україною точками - в Щасті і Золотому, - Фріш

Про це заявив під час конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році" у Києві координатор гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи посол Тоні Фріш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для України наразі зрозуміло, що відкриття КПВВ поблизу Щастя - не спосіб роботи, що це не погоджений шлях вперед. З іншого боку, ОРЛО, звичайно, підтримує це. Що стосується відкриття КПВВ у Золотому: без одночасного відкриття у Щасті - це не спосіб так діяти. Ось така думка ОРЛО", - заявив Фріш.

Він підкреслив, що наразі "є дві суперечливі і несумісні позиції".

Фріш також додав, що досягнення спільного розуміння не завжди можливе за рахунок роботи ОБСЄ, а тому "потрібна воля та бажання самих сторін".

Нагадаємо, українська сторона у Тристоронній контактній групі в Мінську запропонувала для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в’їзду та виїзду "Гнутове", залізничний міст в Станиці Луганській і Новоселівку Другу (в районі Авдіївки). Там немає населення, яке могло б опинитися в "сірій зоні".

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