 Найманці РФ наполягають на відкритті КПВВ поза запропонованими Україною точками - в Щасті і Золотому, - Фріш

Про це заявив під час конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році" у Києві координатор гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи посол Тоні Фріш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для України наразі зрозуміло, що відкриття КПВВ поблизу Щастя - не спосіб роботи, що це не погоджений шлях вперед. З іншого боку, ОРЛО, звичайно, підтримує це. Що стосується відкриття КПВВ у Золотому: без одночасного відкриття у Щасті - це не спосіб так діяти. Ось така думка ОРЛО", - заявив Фріш.
Він підкреслив, що наразі "є дві суперечливі і несумісні позиції".
Фріш також додав, що досягнення спільного розуміння не завжди можливе за рахунок роботи ОБСЄ, а тому "потрібна воля та бажання самих сторін".
Нагадаємо, українська сторона у Тристоронній контактній групі в Мінську запропонувала для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в’їзду та виїзду "Гнутове", залізничний міст в Станиці Луганській і Новоселівку Другу (в районі Авдіївки). Там немає населення, яке могло б опинитися в "сірій зоні".
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А Зебилы... как там? "Радуються"
В Харькове хотели взорвать разведчика батальона Айдар, который в 2014 году на Донбассе принимал участие в ликвидации группы офицеров вооруженных сил российской федерации, один из которых носил звание героя россии. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Подозреваемого задержали в подъезде многоэтажки, где живет Айдаровец, Григорий Сиваченко. При нем обнаружили нестандартную взрывчатку, которая срабатывает от автосигнализации и уже была переведена в боевой режим. В ее основе - полкилограмма тротила и поражающие элементы. Устройство было обезврежено во дворе дома.
Таким образом российские спецслужбы планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против террористов днр и лнр.
В частности, осенью 2014 г была обезврежена группа офицеров вс рф, один из которых носил звание героя россии - это офицер вс рф евгений трундаев. Его вместе с группой других российских инструкторов ликвидировали во время боев за 32-й блокпост. А вычислил россиян Григорий Сиваченко.
Также осенью 2014 он перегнал из "серой зоны" в Счастье танк, который угнал из-под носа у оккупантов.
Подозреваемый - бывший военнослужащий Нацгвардии, капитан юрий донцов, также участник боевых действий на Донбассе, имеющий за спиной несколько командировок в зону АТО.
Согласно сюжету, его завербовали офицеры главного разведывательного управления рф. За убийство Сиваченко он должен был получить $25000.
При этом капитан говорит, его заставили совершить покушение. "Все было под взрыв готово, но я отнекивался от этого", - утверждает донцов.
Однако переписка с российским офицером свидетельствует, что идея установить взрывчатку в подъезде принадлежит именно Донцову, говорится в сюжете ТСН.
"Этих людей (которые работают на спецслужбы рф) здесь немерянно!" - говорит подозреваемый.
То, что инсургенты сейчас в Украину толпой валят, ни на секунду не сомневаюсь.