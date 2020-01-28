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 Політика України
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Все про:Донбас (13130) Фріш Тоні (20) Золоте (157) КПВВ (85) розведення сил (117)

 Найманці РФ наполягають на відкритті КПВВ поза запропонованими Україною точками - в Щасті і Золотому, - Фріш

В ОРЛО наполягають на одночасному відкритті КПВВ у населених пунктах Щастя та Золоте, однак для України це є неприйнятним.

Про це заявив під час конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році" у Києві координатор гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи посол Тоні Фріш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для України наразі зрозуміло, що відкриття КПВВ поблизу Щастя - не спосіб роботи, що це не погоджений шлях вперед. З іншого боку, ОРЛО, звичайно, підтримує це. Що стосується відкриття КПВВ у Золотому: без одночасного відкриття у Щасті - це не спосіб так діяти. Ось така думка ОРЛО", - заявив Фріш.

Він підкреслив, що наразі "є дві суперечливі і несумісні позиції".

Фріш також додав, що досягнення спільного розуміння не завжди можливе за рахунок роботи ОБСЄ, а тому "потрібна воля та бажання самих сторін".

Нагадаємо, українська сторона у Тристоронній контактній групі в Мінську запропонувала для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в’їзду та виїзду "Гнутове", залізничний міст в Станиці Луганській і Новоселівку Другу (в районі Авдіївки). Там немає населення, яке могло б опинитися в "сірій зоні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі призведе до заморожування конфлікту, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172386
 
 
 Топ коментарі
 
Суки уже настаивают... С чем и поздравляю зебильё. Вы сделали это вместе. Наемники РФ настаивают на открытии КПВВ вне предложенных Украиной точек - в Счастье и Золотом, - Фриш - Цензор.НЕТ 6275
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Суки уже настаивают... С чем и поздравляю зебильё. Вы сделали это вместе. Наемники РФ настаивают на открытии КПВВ вне предложенных Украиной точек - в Счастье и Золотом, - Фриш - Цензор.НЕТ 6275
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А може вже досить виконувати всі хотєлки кацапо-рашистської нечисті? Бо дай їм палець то всю руку відцапають... Що скажеш гєнєраліссімус Вова, Віслюк ти Вазєленскій ?
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Негайно до виконання, а то ху@ло абідіца! І війська відвести, щоб не заважали!
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Они походу хотят, чтоб Зебилья власть за Наши деньги еще им пару мостов построила?
А Зебилы... как там? "Радуються"
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Исполняют на полусогнутых с перевыполнением графика уже давно , зебилье в восторге
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раз рашистские гандоны наплягают значит им это очень нужно! значит уже что то задумали! сивохи, не вздумайте идти у них на поводу! лучше сделать по другому - взять и прикрыть парочку уже действующих переходов, вот там с новым мостом, хотя бы на некоторое время, шо б собаки на г а в но изошли! вот это было бы правильно и классно!!!!
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Після кожного вбитого воїна на Донбасі Україна повинна закривати по одному КПВВ. Подивимося, чи багато залишиться відкритих пунктів пропуску через місяць.
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а чего не под Дебальцево (которое по Минскому договору наш...должен был быть) или под Алчевском или под Ровеньки (я знаю что это... тыл паскуд)))) но все же...)
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Ещё не приехал очередной сепар с территории Лугандонии по упрощённой процедуры маразматика Сивоха и не представил к головам украинцев оружие, который этот пацан возьмёт с собой.
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Кацапу дай палец пососать, так он и руку откусит ! 😎
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Сосать кацапы должны друг у дружки. На брудершафт.
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Цікаво чи відреагують на це правоохоронні органи? Чи вже підігрівають сценарію "мир, дружба, жвачка"? Хоча про що казати якщо представники розвідки "Оплоту" в столиці нормально себе почувають.

Найманці РФ наполягають на відкритті КПВВ поза запропонованими Україною точками - в Щасті і Золотому, - Фріш - Цензор.НЕТ 4001
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Закрыть вообще все КПВВ..Кто хочет-через рашу пусть едет.. с дактилоскопией..аточто то в сопредельный в ОРДЛО городах-плательщиках соцвыплат ...массово выставляют квартиры...но берут только наличность и драгметаллы..и обратно ныряют в лугандон ..отсидеться и потратить награбленное,А опера ищут иголку в стоге сена.. тем более что наскирдовано оно на той стороне )))
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Может проще закрыть границу на кордоне с Россией и Ордло?
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Значить відкриють. Зеленський виконує всі забаганки сепарні та кацапів. Стверджує, що його вибрали для "миралюбойценой".
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Российские спецслужбы заказали Айдаровца, который участвовал в ликвидации группы офицеров вс рф
В Харькове хотели взорвать разведчика батальона Айдар, который в 2014 году на Донбассе принимал участие в ликвидации группы офицеров вооруженных сил российской федерации, один из которых носил звание героя россии. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Подозреваемого задержали в подъезде многоэтажки, где живет Айдаровец, Григорий Сиваченко. При нем обнаружили нестандартную взрывчатку, которая срабатывает от автосигнализации и уже была переведена в боевой режим. В ее основе - полкилограмма тротила и поражающие элементы. Устройство было обезврежено во дворе дома.
Таким образом российские спецслужбы планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против террористов днр и лнр.
В частности, осенью 2014 г была обезврежена группа офицеров вс рф, один из которых носил звание героя россии - это офицер вс рф евгений трундаев. Его вместе с группой других российских инструкторов ликвидировали во время боев за 32-й блокпост. А вычислил россиян Григорий Сиваченко.
Также осенью 2014 он перегнал из "серой зоны" в Счастье танк, который угнал из-под носа у оккупантов.
Подозреваемый - бывший военнослужащий Нацгвардии, капитан юрий донцов, также участник боевых действий на Донбассе, имеющий за спиной несколько командировок в зону АТО.
Согласно сюжету, его завербовали офицеры главного разведывательного управления рф. За убийство Сиваченко он должен был получить $25000.
При этом капитан говорит, его заставили совершить покушение. "Все было под взрыв готово, но я отнекивался от этого", - утверждает донцов.
Однако переписка с российским офицером свидетельствует, что идея установить взрывчатку в подъезде принадлежит именно Донцову, говорится в сюжете ТСН.
"Этих людей (которые работают на спецслужбы рф) здесь немерянно!" - говорит подозреваемый.
То, что инсургенты сейчас в Украину толпой валят, ни на секунду не сомневаюсь.
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