 На Львівщині колишній підлеглий замовив підпал автомобіля воєнкома, - військова прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

"Співробітники правоохоронних органів отримали інформацію про "замовлення" підпалу автомобіля військового комісара. Винагорода за вчинення злочину становила $1000. Крім того, в плани "замовника" входило побиття військового комісара, і підпал його службового кабінету", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці вийшли на замовника, отримали аванс, інсценували підпал особистого автомобіля районного воєнкома, а пізніше поширили у ЗМІ інформацію про спалений автомобіль, щоб переконати замовника злочину. У середу замовника затримали під час передачі основної частини оплати за виконане замовлення - $800.

Затриманим виявився 57-річний колишній підлеглий воєнкома, який обіймав раніше посаду заступника військового комісара Стрийського ОГВК.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 194 КК України (замах на умисне знищення або пошкодження чужого майна).

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