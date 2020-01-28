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 На Львівщині колишній підлеглий замовив підпал автомобіля воєнкома, - військова прокуратура

На Львівщині правоохоронці затримали колишнього співробітника Стрийського військкомату, який замовив підпал автомобіля воєнкома.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

"Співробітники правоохоронних органів отримали інформацію про "замовлення" підпалу автомобіля військового комісара. Винагорода за вчинення злочину становила $1000. Крім того, в плани "замовника" входило побиття військового комісара, і підпал його службового кабінету", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці вийшли на замовника, отримали аванс, інсценували підпал особистого автомобіля районного воєнкома, а пізніше поширили у ЗМІ інформацію про спалений автомобіль, щоб переконати замовника злочину. У середу замовника затримали під час передачі основної частини оплати за виконане замовлення - $800.

Затриманим виявився 57-річний колишній підлеглий воєнкома, який обіймав раніше посаду заступника військового комісара Стрийського ОГВК.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 194 КК України (замах на умисне знищення або пошкодження чужого майна).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172383
 
 
 Топ коментарі
 
если надо что-то сделать хорошо-сделай это сам! На Львовщине бывший подчиненный заказал поджог автомобиля военкома, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 1700
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упс.. спали на свою голову..дурень дурнем.
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У тебя и в голове "вавилонское столпотворение"? При чём здесь Янукович или Порошенко? Ты что , всерьёз думаешь, что сейчас "брать" перестали? Брали на лапу при СССР, брали при предыдущих президентах, берут и сейчас... Ничего не меняется, кроме "таксы"... Она - "растёт"...
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упс.. спали на свою голову..дурень дурнем.
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если надо что-то сделать хорошо-сделай это сам! На Львовщине бывший подчиненный заказал поджог автомобиля военкома, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 1700
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Тут ты прав 100% ! Это не во впемена Януковича или Порошенка, занес деньги и все путем! Сегодня рука-руку уже не моет! Кто то засцал, а кто то уже не может остановиться!
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У тебя и в голове "вавилонское столпотворение"? При чём здесь Янукович или Порошенко? Ты что , всерьёз думаешь, что сейчас "брать" перестали? Брали на лапу при СССР, брали при предыдущих президентах, берут и сейчас... Ничего не меняется, кроме "таксы"... Она - "растёт"...
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я ж говорил корупцию в вренкоиатах никто не отменял
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разборки, военных пердунов-пенсионеров, должны широко освещаться в СМИ. Это мегановость.
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