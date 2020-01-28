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Все про:Грузія (626) екстрадиція (253)

 Ексзаступника міністра енергетики часів Януковича екстрадували в Україну і взяли під варту

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики та вугільної промисловості України часів президента Віктора Януковича. Його екстрадували з Грузії в Україну 27 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Ексчиновника взяли під варту на 45 днів із правом внесення застави в розмірі майже 6 млн гривень.

"Учасники злочинного угруповання, до складу якого входив згаданий ексчиновник, у 2010-2014 роках продавали приватним компаніям скраплений газ, видобутий ВАТ "Укрнафта" (50% + 1 акція належать державній НАК "Нафтогаз України") і ВАТ "Укргазвидобування" (100 % акцій належать НАК "Нафтогаз України") за пільговими цінами, встановленими для реалізації газу населенню", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що насправді колишні чиновники перепродавали газ іншим суб'єктам господарювання. В результаті держава зазнала збитків більш ніж 2 млрд гривень.

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Підозрюваного ексчиновника часів Януковича звинуватили в скоєнні злочину групою осіб, присвоєнні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та створенні злочинної організації. Підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці. Слідство триває.

Кого саме екстрадували, правоохоронці не повідомляють. Водночас Громадське зазначає, що в 2017 році грузинські правоохоронці заарештували колишнього заступника міністра палива та енергетики часів Януковича Ігоря Кірюшина.

Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко зазначав, що ГПУ підозрює Кірюшина у співучасті у злочинній організації та заволодінні майном, яке належить ВАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укргазвидобування".

Нагадаємо, що заволодіння скрапленим газом "Укрнафти" і "Укргазвидобування", зі збитками майже 2,2 млрд грн, інкримінують також олігархові-втікачеві з оточення експрезидента України Віктора Януковича Сергієві Курченку.

Всього в рамках розслідування справи проти нього прокуратура повідомила про підозри 98 людям.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172382
 
 
 Топ коментарі
 
Завтра цей міністр подасть в ЄСПЧ і Україна заплатить йому гроші.
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Аж в 2017-м арестовали его грузины?! Ну, тогда, по идее- его уже вытрясли, до последнего лари. Можно и экстрадировать...
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Очередь за министром экономики
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Дайте инфу, что ему ж...па, иначе это фейк. Экс-заместитель министра энергетики Януковиче экстрадировали в Украину и взяли под стражу - Цензор.НЕТ 1420
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Завтра баришівський суд відпустить його під особисте зобов'язання.
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вывел 2 лярда - залог 5 лямов - арифметика от украинского правосудия) кто после этого будет сомневаться брать или не брать?
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Аж в 2017-м арестовали его грузины?! Ну, тогда, по идее- его уже вытрясли, до последнего лари. Можно и экстрадировать...
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Завтра цей міністр подасть в ЄСПЧ і Україна заплатить йому гроші.
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Запросто! После грузинской кичи- ему средства непременно понадобятся.
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Якщо точніше - міністром розвитку економіки в тому ж таки кабінеті Азірова.
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Зараз побачимо які докази зібрав ексГенпридурок та як зараз буде відбрикуватись ряботряпка, якщо цього підозрюваного відпустять, а потім виправдають!!!
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K0५EGAR

@EgarK0

НИКАКИХ ПОСАДОК ВЕСНОЙ НЕ БУДЕТ! Поезд УШЁЛ. Пока вы считали 100, потом 500, потом 1000 дней, часть свинарчуков с....бала в Лондоны, часть переоформила активы на Фуксов, часть переобулась на лету. Лично мне стало понятным, что мафия нас снова об......ала после 200 скорых ахметова.
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А де "КОЛЯХАРОШИЙПАРЄНЬ"?!!! Чому він ще не екстрадований, чому не сидить?! Чи не тому що з американцем дерибанить до сих пір наш газовидобуток?!!!
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Не ту малину для беста пацан выбрал. Это Леня Космос в Грузии свой чувак Экс-заместитель министра энергетики времен Януковича экстрадировали в Украину и взяли под стражу - Цензор.НЕТ 2502
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Там ще до Бойка, за оплату "вишок Бойка" стежинка стелиться...
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Срочно дать ему хлебную должность и выплатить компенсацию.
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06.05.16 23:41 ГПУ направит в Израиль документы на экстрадицию Ставицкого с учетом новой фамилии, - Горбатюк

http://censor.net.ua/photo_news/387518/ya_poluchil_ego_absolyutno_zakonno_eksministr_stavitskiyi_pokazal_izrailskiyi_pasport_na_imya_rozenberga/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Экс-заместитель министра энергетики времен Януковича экстрадировали в Украину и взяли под стражу - Цензор.НЕТ 3189 Экс-министр-беглец Ставицкий получил гражданство Израиля - одна из его бабушек была еврейкой, - СМИ
22.03.14 13:40Обыск у Ставицкого: МВД изъяло 42 кг. золота, 4.8 млн. $ наличными. ФОТО
В ходе проведенных обысков изъяты:
- 4,8 миллиона долларов наличными;
- золотые слитки общим весом 42 кг;
- наручные дорогостоящие часы известных мировых брендов;
- большое количество изделий из драгоценных металлов;
- коробочки с камнями, похожими на бриллианты;
- множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки;
- документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях;
- банковские карточки, документация на счета в ряде банков. Источник: https://censor.net.ua/p277198
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