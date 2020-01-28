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 Двох бійців ОС поранено під час вибуху невстановленого пристрою на Донбасі, від початку доби ворог відкривав вогонь 9 разів, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі відкривав вогонь по позиціях поблизу Лебединського (20 мін з мінометів калібру 82 мм, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї), а також поблизу Березового (з гранатометів різних систем).

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Неподалік від Новолуганського позиції ОС обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї; в районі Оріхового - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Чотири рази найманці РФ відкривали вогонь біля Новотошківського - 26 мін з мінометів калібру 120 мм, 5 мін з 82-мм міномета, також застосовували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

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Зазначається, що в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали бойових поранень.

Нагадаємо, 27 січня озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Втрат у лавах ОС не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172379
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы,вы где? Эбонитовую палочку вам в вашу зелёную задницу,скоты безрогие...
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Одужання пораненим. Може обійшлось без ампутацій..
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Зебилы,вы где? Эбонитовую палочку вам в вашу зелёную задницу,скоты безрогие...
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Они в последнее время такие темы обходят десятой дорогой. И молчат в две дырочки.
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Да, твою мать, в последнее время гибнут и травмируются ребята "на неустановленном взрывном устройстве". Что делает МО и СБУ? Или им по х.. гибель ребят?
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Это так пишут. про "работу" ДРГ. Сказку про снаряд, примотанный скотчем к выстрелу РПГ слышал? А в МО на полном серьезе такое рассказывают.
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віддайте комітет з питань національної безпеки рабіновичу,воно вмить "устройство"опізнає...
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пазвани ***** срочна,павлияй на ту сторону,**** мразь зелемойская,шоб тебе **** прилитело шо нибудь неустановленное!!!
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Одужання пораненим. Може обійшлось без ампутацій..
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і більшість з них влаштовує життя в днирі, бо вони мають по дві пенсії.
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шкода,що наші тоді цю падлу не пристрелили,хоча б оцього лисого!!! інші б розбіглись!!
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" Пириставшее стрилять пиримирие " калечит и убивает . "Да какая разница" мы слышим от *********** .
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії та путін-*****!!!!
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Розвод зенелоха продовжується, звіздуй на фронт зебіл.
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Здоровья нашим воинам - героям! Путин, сдохни, шизоидная мразь.Будь проклята паРаша и лугандония!!!
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Одужання нашим Героям. Бережи вас всіх Господь, рідненькі
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