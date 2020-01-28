 ОБСЄ стежить за ситуацією в Криму, але не всі держави-члени підтримують проведення моніторингової місії, - представник робочої групи Копай

Про це заявив на конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році" у Києві представник робочої групи з підтримки головування Словаччини в ОБСЄ Любомир Копай, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Колишній політв'язень Едем Бекіров виступив на конференції з промовою та зазначив, що "Крим - це великий ключ для вирішення питання Донбасу".

"Сьогодні, вирішуючи питання Донбасу, ви зовсім забули питання Криму. На всіх останніх зустрічах я спостерігаю, як питання Криму відійшло на другий план. Крим - це не менша проблема, ніж Донбас. В Криму так само зникають люди, так само безпідставно саджають у в'язниці, так само триває депортація мого кримськотатарського народу. Чому ОБСЄ не моніторить стан у Криму?" - заявив Бекіров.

Він наголосив, що нині міжнародні організації йдуть "шляхом програми Путіна".

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"Ми в ОБСЄ про Крим не забули, про Крим в ОБСЄ говорять. Однак дипломатія та ОБСЄ - це мистецтво можливого. І я повторюю - ОБСЄ - організація консенсусу", - заявив у відповідь Любомир Копай.

Своєю чергою ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко взяв слово на конференції та запитав, коли ОБСЄ визнає, що через українсько-російський кордон "кожного тижня в Україну завозяться російські окупаційні війська та військова техніка".

"І коли місія ОБСЄ, яка має мандат на всю територію країни, побуває в Криму і поінформує про результати Постійну раду на якомусь їхньому засіданні?" - запитав Огризко.

Копай у відповідь ексміністру зазначив, що сам Огризко "прекрасно знає відповідь на ці питання".

"Це станеться, якщо ми змінимо консенсусну систему в ОБСЄ, або коли всі держави-учасниці ОБСЄ погодяться з тим, що ви запропонували", - зазначив представник ОБСЄ.

При цьому Копай нагадав, що в ОБСЄ оперують на рівні консенсусних рішень: "Інколи це добре, а іноді - ні".

Нагадаємо, 28 січня у Києві проходила міжнародна конференція "ОБСЄ в Україні в 2019 році", присвячена діяльності організації за минулий рік.

Міжнародна конференція пройшла в рамках реалізації проєкту "Аналітична підтримка головування Словаччини в ОБСЄ в 2019 році" за підтримки Міністерства закордонних і європейських справ Словацької Республіки.