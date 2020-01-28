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 Політика України, Економіка
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Все про:Єврокомісія (314) сільське господарство (101) Євросоюз (2762) фермер (44)

 ЄС виділить Україні 26 млн євро на підтримку сільського господарства і малого фермерства

Уряд України і Європейська комісія підписали Угоду на суму 26 млн євро, які будуть спрямовані на підтримку розвитку сільського господарства і малого фермерства в Україні.

Відповідний документ у вівторок у Брюсселі в рамках засідання Ради Асоціації Україна-ЄС підписали віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та європейський комісар з питань Європейської політики сусідства та розширення Олівер Варга, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що допомога ЄС буде спрямована на підтримку земельної реформи шляхом об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру майнових прав, реформи установ і системи землекористування. Крім того, ці кошти сприятимуть проведенню інституційних та галузевих реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій.

Крім того, кошти будуть спрямовані на "зміцнення цільової ланцюжка вартості в сільському господарстві і забезпечення доступу малих фермерських господарств до фінансування шляхом введення грантових програм".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172373
 
 
 Топ коментарі
 
Ув. ЕС - не нужно ничего выделять Украине - разворуют один черт!! Вы еще не поняли? Сколько нашей власти не давай толку для Украины нет, только для власти есть толк, у них появляются особняки, яхты, машины... Ворье сплошное! Дайте лучше четко прямо фермерам, если действительно желаете помочь!
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в хайфе выстроилась очередь...
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Класс ! А где будут деньги выдавать ? 😜
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Ув. ЕС - не нужно ничего выделять Украине - разворуют один черт!! Вы еще не поняли? Сколько нашей власти не давай толку для Украины нет, только для власти есть толк, у них появляются особняки, яхты, машины... Ворье сплошное! Дайте лучше четко прямо фермерам, если действительно желаете помочь!
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тот самый коломыйский фермер из слуги нарида получит ?
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Класс ! А где будут деньги выдавать ? 😜
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В Е.С наверное и будут выдавать . У Пэдро Панамыча в кабинете . Ему те 26 млн как для тебя 26 копеек .Он Мишке своему на мороженное больше выделяет
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ВЗЯТКА, вот с этого начинается РОДИНА, с картинки в твоем букваре. Задумайтесь, к чему это все.
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Несите ваши денежки...
Заройте ваши денежки...
Заройте в землю где?...
Не море, и не горы, и не лес,
А только Поле-Поле-Поле Чудес
В Стране Дураков!
в стране клоунов - это уже от себя.
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ЗеСамокатчик просит пол ярда, а в ЕС стебутся: на тебе три копейки....) поделом пустоголовым ))))))
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