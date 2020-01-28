 ЄС виділить Україні 26 млн євро на підтримку сільського господарства і малого фермерства

Відповідний документ у вівторок у Брюсселі в рамках засідання Ради Асоціації Україна-ЄС підписали віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та європейський комісар з питань Європейської політики сусідства та розширення Олівер Варга, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що допомога ЄС буде спрямована на підтримку земельної реформи шляхом об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру майнових прав, реформи установ і системи землекористування. Крім того, ці кошти сприятимуть проведенню інституційних та галузевих реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій.

Крім того, кошти будуть спрямовані на "зміцнення цільової ланцюжка вартості в сільському господарстві і забезпечення доступу малих фермерських господарств до фінансування шляхом введення грантових програм".

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