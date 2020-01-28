 Ексзавідувачу відділення дитячої лікарні "Охматдит" повідомили про підозру, - прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.
"Згідно з матеріалами слідства, чиновник, всупереч функціональним обов'язкам, не забезпечив належний контроль за повнотою обліку препаратів крові і їх компонентів, які використовуються під час обстеження і лікування дітей, що потребують термінового переливання крові", - сказано в повідомленні.
Несумлінне ставлення посадової особи до своїх обов'язків створило умови для нецільового або неналежного використання цих лікарських засобів, і як наслідок - безпідставне списання препаратів крові та їх компонентів на суму понад 1 млн гривень, повідомили в прокуратурі.
Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, тобто невиконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.
Досудове розслідування триває.
тут на одного дядьку завели дело за освобождение территорий летом 2014-го
а все лекарства, не пригодившиеся во время операции списывают?
обратного возвратного фонда (если не нарушена упаковка) нет?
но тётенька с фаберже - это извращение
литр свжезамороженной плазмы на 2014 год стоил 600 грн. Пусть сейчас тыщу стоит.
Пусть спалили не на более мильона, а на мильон...
делим мильон на 1000 грн, получаем тонну плазмы
Возникает закономерный вопрос - за сколько лет набралсь цистерна?