 Ексзавідувачу відділення дитячої лікарні "Охматдит" повідомили про підозру, - прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

"Згідно з матеріалами слідства, чиновник, всупереч функціональним обов'язкам, не забезпечив належний контроль за повнотою обліку препаратів крові і їх компонентів, які використовуються під час обстеження і лікування дітей, що потребують термінового переливання крові", - сказано в повідомленні.

Несумлінне ставлення посадової особи до своїх обов'язків створило умови для нецільового або неналежного використання цих лікарських засобів, і як наслідок - безпідставне списання препаратів крові та їх компонентів на суму понад 1 млн гривень, повідомили в прокуратурі.

Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, тобто невиконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудове розслідування триває.

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