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Все про:ОХМАТДИТ (40) прокуратура (2044)

 Ексзавідувачу відділення дитячої лікарні "Охматдит" повідомили про підозру, - прокуратура

Колишньому завідувачу одного з відділень НДСЛ "Охматдит" Міністерства охорони здоров'я України повідомлено про підозру у службовій недбалості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

"Згідно з матеріалами слідства, чиновник, всупереч функціональним обов'язкам, не забезпечив належний контроль за повнотою обліку препаратів крові і їх компонентів, які використовуються під час обстеження і лікування дітей, що потребують термінового переливання крові", - сказано в повідомленні.

Несумлінне ставлення посадової особи до своїх обов'язків створило умови для нецільового або неналежного використання цих лікарських засобів, і як наслідок - безпідставне списання препаратів крові та їх компонентів на суму понад 1 млн гривень, повідомили в прокуратурі.

Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, тобто невиконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудове розслідування триває.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172370
 
 
 Топ коментарі
 
если она была...

тут на одного дядьку завели дело за освобождение территорий летом 2014-го
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тут банальная спекуляция на неосведомленности общественности с сутью проблемы. вот и все.
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нема фаберже у бджоляра...і ніколи не було.
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если она была...

тут на одного дядьку завели дело за освобождение территорий летом 2014-го
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ті готовишься взять пациента на травматичную операцию,во время которой может понадобиться переливание компонентов крови. операция прошла гладко и кровь не понадобилась - ее списали, а врач преступник. вот если бі он ее не заказа,она понадобилась ,но ее не оказалось в учереждении во время интраоперационного кровотечения, то тогда врач біл бі героем. я правильно тебя понял?
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на 1 млн...
а все лекарства, не пригодившиеся во время операции списывают?
обратного возвратного фонда (если не нарушена упаковка) нет?
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речь идет не об одной операции, их в день по нескольку делается в профильніх отделениях. стоимость препаратов крови почитатейте сам и разделите. и да..кровь єто не лекарства и на станцию переливания крови их так просто не вернешь, и срок годности у нее очень непродолжительній. и всем подряд ее лить не будешь, чтобі не пропала - єто не физ.расствор.
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тут банальная спекуляция на неосведомленности общественности с сутью проблемы. вот и все.
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квартал приглядел себе свежего ведущего на корпоративах кремлёвких...
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А супруниха сказала что переливание вредно!!!!
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нема фаберже у бджоляра...і ніколи не було.
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а у одной тётеньки были,

но тётенька с фаберже - это извращение
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шо-то как-то докуя...
литр свжезамороженной плазмы на 2014 год стоил 600 грн. Пусть сейчас тыщу стоит.
Пусть спалили не на более мильона, а на мильон...
делим мильон на 1000 грн, получаем тонну плазмы
Возникает закономерный вопрос - за сколько лет набралсь цистерна?
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