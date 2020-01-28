 Середня зарплата в Україні за рік зросла на 16% і становить 12,3 тис. грн, - Держстат

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу статистики.
Згідно з повідомленням, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у грудні становила 12 264 гривні, що в 2,9 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4 173 грн).
За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у грудні 2019 року порівняно з груднем 2018 року спостерігалося в Миколаївській (на 25,9%), Рівненській (на 20,9%), Хмельницькій (на 20,8%), Київській (на 29%), Дніпропетровській (на 18,6%), Запорізькій (на 17,4%), Луганській (на 16,8%), Донецькій (на 16,6%), Волинській (на 16,5% ), Тернопільській (на 16,2%), Одеській (на 16,1%) і Черкаській (на 16%) областях.
Найвищий рівень зарплат у грудні зафіксовано в м.Києві - 18 869 грн, найнижчий - у Чернігівській області - 8 851 грн. При цьому середня заробітна плата працівника в Донецькій області становила 13 177 грн, Луганської області - 10 195 грн (крім тимчасово окупованих територій).
У грудні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем 2018 року заробітна плата зросла у сфері інформації та телекомунікацій (на 26,5%), фінансової і страхової діяльності (на 22,7%), діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування (на 22,5% ), в державному управлінні та обороні, обов'язкове соцстрахування (на 18,4%), у сфері операцій з нерухомим майном (на 18,2%), на підприємствах промисловості (на 18,1%), транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (на 16,6%), в охороні здоров'я та освіті (на 15,9%), в сільському і лісовому господарстві (на 14,7%), будівництві (на 14%), у сфері надання інших послуг (на 13,7%), професійної, наукової і технічної діяльності (на 13,2%).
У путейцев, проводников и машинистов - 6 тысяч гривен
В среднем зарплата на Укрзлизныце - 12 тысяч гривен
Мне искренне жаль настоящих , честных врачей и учителей . Вот им нужно в первую очередь повысить всё что можно .
,3,14дары
"У тебя ничего нету, ты голодранец!" (с) Берегись автомобиля.
На жовтень:
https://www.obozrevatel.com/economics/fea/zarplatyi-v-ukraine-poyavilas-svezhaya-statistika-novosti-ukrainyi.htm
С одной стороны, это сильный удар по мотивации работников железной дороги, а с другой стороны - это крайне плохой пример для молодых, талантливых журналистов, которые будут мечтать повторить циничный «успех» Лещенко.
Известный украинский журналист Лещенко стал членом Наблюдательно совета Укрзализныци и главой ее антикоррупционного комитета. Что это - политический цинизм новой власти или очередная кадровая ошибка? Спецоперация по внедрению Лещенко - это сильный пример парадокса кадровой политики Офиса президента.
Такое мнение выразил сегодня в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.
Украинскому обществу трудно понять, зачем в условиях хронической бедности большинства украинцев Кабмину приходится платить руководству Укрзализныци миллионы гривен, и в то же время срочно выписывать из Германии дорогих суперконсультантов для спасения железных дорог Украины?
Еще хуже. Зачем, например, назначать в Наблюдательный совет Укрзализныци Лещенко - человека, который ни одного дня не проработал на железной дороге, не разбирается в железнодорожном деле и платить ему 300 тыс. гривен?
Тут явно сильное противоречие в кадровой политики Офиса президента и плохой стиль для будущих реформаторов.
Для того, чтобы легализировать появление непрофессионала Лещенко на железной дороге, ему срочно была придумана роль начальника антикоррупционного комитета при Наблюдательном совете Укрзализныци. Получается, появление такого искусственного органа означает, что Укрзализныця - это самая коррумпированная отрасль украинской экономики?
Более того, если у новой власти есть свои Генпрокур, САП, НАБУ, свое СБУ и ГБР, то зачем еще плодить антикоррупционные комиссии в ведомствах Кабмина?
Это классический пример смеси бюрократического метода - создание комиссий по любому поводу и скрытого желания сделать «теплое место» для нужного или своего человека.
Все это уже было при Януковиче и Порошенко.
Помните, как премьер-министр Азаров в глубоко коррумпированном Кабинете Украины, где без связей, схем и взяток ничего не решалось, создавал звонкую должность «правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики».
Вероятно, это был такой специфический юмор у регионала, премьер-министра Азарова.
Фантастическая заплата в 300 тыс. гр, которую Кабмин Гончарука установил непрофессионалу Лещенко - это страшная обида, оскорбление огромной армии железнодорожников Украины, которые, работая в тяжелых условиях и повышенной ответственности, получают маленькую зарплату, еле-еле сводят концы с концами.
А у Лещенко ни профессиональных навыков, ни тяжелого труда, ни ответственности. Но это нужный человек для власти, ее «боевое перо и острый язык». За все это - 300 тыс. в месяц. Неплохой карьерный успех для журналиста-«разгребателя грязи» и опытного антикоррупционера.
С одной стороны, это сильный удар по мотивации работников железной дороги, а с другой стороны - это крайне плохой пример для молодых, талантливых журналистов, которые будут мечтать повторить циничный «успех» Лещенко.
Оказывается, что журналисту, смело «разоблачая» коррупционные схемы, можно зарабатывать не меньше, чем зарабатывают сами коррупционеры. Складывается мнение, что Укрзализныця взяла себе на службу скандального журналиста, чтобы Лещенко не трогал их схемы и чудовищные зарплаты. Железная дорога просто «откупилась» от дотошного Лещенко, которому новая власть никак не могла найти «теплого места под солнцем».
Зато теперь, с такой легальной, огромной «зарплатой», Лещенко с трибуны антикоррупционного комитета будет активно бороться с политическими противниками и экономическими конкурентами новой власти. Это, так сказать, сочетание полезного с приятным, как для Лещенко, так и новой власти.
Но это и есть особый стиль менеджмента новой власти, который очень далек от позитивных, радикальных реформ. Мало красиво обещать решительные реформы, надо еще уметь их честно и справедливо реализовывать в пользу народа, а не только в пользу тех, кто пришел к власти или оказался рядом с властью.
В тему:
- Ганьба Зеленскому! Украина ухудшила на 6 позиций место в рейтинге коррупции - Transparency International
- СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 10.01.20
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Виктор Небоженко пишет, что зарплата Лещенко в Укрзализныце - 300 тыс грн. Тогда как, по данным в СМИ - почти вдвое больше…
Чи ви чекаєте, коли цей ваш благодійник продасть іноземцям всю землю з під ваших ніг і тоді ви нарешті знайдете хоч одне слово подяки прізєдєнту вашої мрії?
Писец полярный подкрался незаметно.
В Европу идём или уже нет?
Там 5-кратная разница между средней зарплатой и зарплатой ТОП-чиновников.