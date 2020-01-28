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Все про:заробітна плата (637) Держстат (82)

 Середня зарплата в Україні за рік зросла на 16% і становить 12,3 тис. грн, - Держстат

Середня номінальна заробітна плата в Україні в грудні 2019 року порівняно з груднем 2018 року зросла на 16%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу статистики.

Згідно з повідомленням, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у грудні становила 12 264 гривні, що в 2,9 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4 173 грн).

За даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у грудні 2019 року порівняно з груднем 2018 року спостерігалося в Миколаївській (на 25,9%), Рівненській (на 20,9%), Хмельницькій (на 20,8%), Київській (на 29%), Дніпропетровській (на 18,6%), Запорізькій (на 17,4%), Луганській (на 16,8%), Донецькій (на 16,6%), Волинській (на 16,5% ), Тернопільській (на 16,2%), Одеській (на 16,1%) і Черкаській (на 16%) областях.

Найвищий рівень зарплат у грудні зафіксовано в м.Києві - 18 869 грн, найнижчий - у Чернігівській області - 8 851 грн. При цьому середня заробітна плата працівника в Донецькій області становила 13 177 грн, Луганської області - 10 195 грн (крім тимчасово окупованих територій).

У грудні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем 2018 року заробітна плата зросла у сфері інформації та телекомунікацій (на 26,5%), фінансової і страхової діяльності (на 22,7%), діяльності адміністративного та допоміжного обслуговування (на 22,5% ), в державному управлінні та обороні, обов'язкове соцстрахування (на 18,4%), у сфері операцій з нерухомим майном (на 18,2%), на підприємствах промисловості (на 18,1%), транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (на 16,6%), в охороні здоров'я та освіті (на 15,9%), в сільському і лісовому господарстві (на 14,7%), будівництві (на 14%), у сфері надання інших послуг (на 13,7%), професійної, наукової і технічної діяльності (на 13,2%).

Читайте також: Прокурори САП отримуватимуть близько 70 тис. грн зарплати на місяць, - Холодницький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172368
 
   
 Топ коментарі
 
Ты получаешь 1000$, я получаю 100$. Средняя зарплата у нас 550$

Занимательная арифметика.
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Знайшов в кого питатися. Та цей Дімон тут всі картінкі з ру-весни і прочіх сєпарських смітників перепостив за 11.80 рубля.
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Оно служивое и на работе. Лепит и за красных и за белых. Ему пофиг, абы деревянные исправно платили.
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У Лещенко в Укразализныце зарплата 600 тысяч гривен
У путейцев, проводников и машинистов - 6 тысяч гривен
В среднем зарплата на Укрзлизныце - 12 тысяч гривен
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Лещенко це часом буде не та бородатая жєнщіна Сєльоза - головний борєц і ізоблічітєль корупції ?
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Якщо я отримую 5 тис. грн., а Коболєв 150 млн.грн., то дійсно, в середньому....
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кто то жрет мясо, кто то капусту, а в среднем все едят голубцы...
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у министра Тёмы Милованова 222 592.грн, у уборщицы бабы Глаши 4723 грн., а в среднем они получили по 113 657 грн. Средняя зарплата в Украине за год выросла на 16% и составляет 12,3 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 7776
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Если ему будет мьіть кабінет 20 уборщиц, все равно вьійдет в среднем 16 тьіщ)))
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Наші Держстат вже не відрізниш від ху@лостанівського! Симбіоз брехунів!
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Папа Коломойский давай не отставай подыми хоть немного зарплату на своих предприятиях за последние несколько лет, а то рабочие волнуются, что ******* их, за марионетку твою ты же заставлял их голосовать.
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Ты ешь капусту,а я мясо.Вместе мы едим голубцы!
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счетоводы из гостата,должны проверить ,или у каждого украинского штатного работника часовая тарифная ставка составляет 60грн,что составляет 480грн ,за восьмичасовой день и 12,тыс за 25 рабочих дней ,но если средняя номинальная ,учитывает премианльные монеты .которые выписывают себе штатные номинальные министры и т.д -грабители украинского народа и делится на общее количество номинальных штатных работников,тогда ихний подсчет к,,,ня на постном масле.которой она и есть ...
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а образования проверят не нужно ? а профпригодность проверять не нужно ? только зарплаты нужно повышать ?
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министров и т д с зарплатой в 200 тыс проверил на образование и профпригодность ?нет?проходи - это дело работодателя.который должен платить зарплату
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да мне министры по цымбалам , я точно ничего с этим не могу поделать. У меня в посевную в хозяйстве люди нужны по самое не могу. Я как то не поверил своему директору что нельзя народ найти даже на принеси - подай. Сам поехал, проезжаю мимо магазина сидят трое по лет 45 , видно что кумарит их. Предлагаю каждому налом по 300 гривен . Мешки подержать , ток подмести. Для них 900 в день , это космос из расчёта стоимости самогона , еду с огорода тянут . И что , думаешь пошли ? Так мне таким повышать зарплату ?
Мне искренне жаль настоящих , честных врачей и учителей . Вот им нужно в первую очередь повысить всё что можно .
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Да,забыл,и напечатали гривней,для зебилов" курс доллара понизился,видите,не то что при Порохе", а за цены и их дальнейший рост зебилам не говорят,они не поймут
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Это пусть жителям райцентров и сел расскажут,что у них такие зарплаты.Тогда бы в Польшу никто бы не ездил на заработки..
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Проработал 39 лет. Научный сотрудник ведущего вуза. Бл...ть, за 39 лет не заработал на среднюю, 3,14дары!!!

,3,14дары
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Кандидат наук, доцент, 20 років стажу, ставка в національному (!) ВУЗі з усіма надбавками - 9 000 грн. У доктора наук, професора - на 400 грн більше. Середній клас, мля!
"У тебя ничего нету, ты голодранец!" (с) Берегись автомобиля.
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Эти счетоводы живут(и неплохо)в каком-то Зазеркалье!Как была зарплата у многих,так и осталась,а средняя выроспа на 16%!Это как средняя пенсия 3тыс.гр.,а у 36% пенсия до 2тыс.гр.!А 2% вип-пенсионеров забирают больше 10% пенсионного фонда.
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Считаю-у моей жены такая.А у меня аж целых 2тыс.гр. за 40 лет официального стажа!
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Так вона у вас олігарх виходить. Ще трохи і зможе кожного тижня в Оман приватним чартером на філіжанку кави літати та трохи на забіги верблюдів з президентського номера подивитися
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Нахер среднюю - озвучьте медианную зарплату в Украине!
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"Средняя температура по палате" повысилась за счет беспредельнозаоблачных жалований непокладаярукслужащих нариду, не?
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Лещенко-железнодорожник - это очередной позорный провал новой власти, - политолог Январь 28, 2020Без рубрикиКомментарии

С одной стороны, это сильный удар по мотивации работников железной дороги, а с другой стороны - это крайне плохой пример для молодых, талантливых журналистов, которые будут мечтать повторить циничный «успех» Лещенко.
Известный украинский журналист Лещенко стал членом Наблюдательно совета Укрзализныци и главой ее антикоррупционного комитета. Что это - политический цинизм новой власти или очередная кадровая ошибка? Спецоперация по внедрению Лещенко - это сильный пример парадокса кадровой политики Офиса президента.
Такое мнение выразил сегодня в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.

Украинскому обществу трудно понять, зачем в условиях хронической бедности большинства украинцев Кабмину приходится платить руководству Укрзализныци миллионы гривен, и в то же время срочно выписывать из Германии дорогих суперконсультантов для спасения железных дорог Украины?
Еще хуже. Зачем, например, назначать в Наблюдательный совет Укрзализныци Лещенко - человека, который ни одного дня не проработал на железной дороге, не разбирается в железнодорожном деле и платить ему 300 тыс. гривен?
Тут явно сильное противоречие в кадровой политики Офиса президента и плохой стиль для будущих реформаторов.
Для того, чтобы легализировать появление непрофессионала Лещенко на железной дороге, ему срочно была придумана роль начальника антикоррупционного комитета при Наблюдательном совете Укрзализныци. Получается, появление такого искусственного органа означает, что Укрзализныця - это самая коррумпированная отрасль украинской экономики?
Более того, если у новой власти есть свои Генпрокур, САП, НАБУ, свое СБУ и ГБР, то зачем еще плодить антикоррупционные комиссии в ведомствах Кабмина?
Это классический пример смеси бюрократического метода - создание комиссий по любому поводу и скрытого желания сделать «теплое место» для нужного или своего человека.
Все это уже было при Януковиче и Порошенко.
Помните, как премьер-министр Азаров в глубоко коррумпированном Кабинете Украины, где без связей, схем и взяток ничего не решалось, создавал звонкую должность «правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики».
Вероятно, это был такой специфический юмор у регионала, премьер-министра Азарова.
Фантастическая заплата в 300 тыс. гр, которую Кабмин Гончарука установил непрофессионалу Лещенко - это страшная обида, оскорбление огромной армии железнодорожников Украины, которые, работая в тяжелых условиях и повышенной ответственности, получают маленькую зарплату, еле-еле сводят концы с концами.
А у Лещенко ни профессиональных навыков, ни тяжелого труда, ни ответственности. Но это нужный человек для власти, ее «боевое перо и острый язык». За все это - 300 тыс. в месяц. Неплохой карьерный успех для журналиста-«разгребателя грязи» и опытного антикоррупционера.
С одной стороны, это сильный удар по мотивации работников железной дороги, а с другой стороны - это крайне плохой пример для молодых, талантливых журналистов, которые будут мечтать повторить циничный «успех» Лещенко.
Оказывается, что журналисту, смело «разоблачая» коррупционные схемы, можно зарабатывать не меньше, чем зарабатывают сами коррупционеры. Складывается мнение, что Укрзализныця взяла себе на службу скандального журналиста, чтобы Лещенко не трогал их схемы и чудовищные зарплаты. Железная дорога просто «откупилась» от дотошного Лещенко, которому новая власть никак не могла найти «теплого места под солнцем».
Зато теперь, с такой легальной, огромной «зарплатой», Лещенко с трибуны антикоррупционного комитета будет активно бороться с политическими противниками и экономическими конкурентами новой власти. Это, так сказать, сочетание полезного с приятным, как для Лещенко, так и новой власти.
Но это и есть особый стиль менеджмента новой власти, который очень далек от позитивных, радикальных реформ. Мало красиво обещать решительные реформы, надо еще уметь их честно и справедливо реализовывать в пользу народа, а не только в пользу тех, кто пришел к власти или оказался рядом с властью.
В тему:
- Ганьба Зеленскому! Украина ухудшила на 6 позиций место в рейтинге коррупции - Transparency International
- СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 10.01.20
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Виктор Небоженко пишет, что зарплата Лещенко в Укрзализныце - 300 тыс грн. Тогда как, по данным в СМИ - почти вдвое больше…
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Это про две курицы на обед у одного и ни одной у другого. Но в среднем у каждого по курице
Середня зарплата в Україні за рік зросла на 16% і становить 12,3 тис. грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 5115
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Виборці Зеленського і партії "Слуга народа" майте совість. Вас 73% і жодного тут коментарю вашої глубокої подяки Найвеличнішому політику всіх часів та народів і просто чувака Вовє за ваше щасливе життя і здійснення всіх ваших мрій.
Чи ви чекаєте, коли цей ваш благодійник продасть іноземцям всю землю з під ваших ніг і тоді ви нарешті знайдете хоч одне слово подяки прізєдєнту вашої мрії?
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Кому повысили зарплату!? Депутатам и министрам. Врачам, учителям и по сути всем бюджетникам ни шиша не повысили. Если и повысили чуть-чуть, то инфляция повышение съела
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всего лишь 4 человека про голубцы написало в комментах. недоработка.
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Этот Барыга шоколаднол-соевый до того довел Украину, что повышай не повышай все равно не заметишь
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тада... не то шо оманский! Еще не заступил, а училки по 4к зелени начали получать Середня зарплата в Україні за рік зросла на 16% і становить 12,3 тис. грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 1982
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На нефтезаводе в Кременчуге зарплата у персонала не натягивает на 7-10 тысяч и не повышалась несколько лет. Про зарплату топмененеджеров оного ходят только слухи, на порядок и два более от раба, а в среднем очень высокая. Интересно папа Ко знает как его управленцы имеют работяг или царь добрый.
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Та козлорожа нечисть в Україні вже сьомий рік на Донбасі "гастерить"
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Да скажите еще,что вы учли неоформленых работников,хотя получается учли!!!
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Ось вам ЗЕміністри підрахували середній за грудень.Бачите які показники,а про пенсії вони промовчали.
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И какая из этого выходит хрень, а выходит совок только не с партией, а с олигархами. При таком уровне зарплат на квалифицированных рабочих, качество труда и развитие рассчитывать невозможно. И будущее этой системы рухнет как и старший брат, но кучка нуворишей успеют перекачать средства за рубеж и полностью распродать страну. Иначе этот беспредел осмыслить нельзя, когда олигархи владельцы ликвидных предприятий выжимают все соки для получения сверхприбылей, но при этом материально не стимулируют рабочих. ****.ц.
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Значит опять революция, настоящая не постановочная. Одни устали так жить, другие не могут больше так выживать.
Писец полярный подкрался незаметно.
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Хреново. что надежда, как в поговорке умирает последней, надо не надеяться, а постоянно бороться за свои права. Страйк, чтобы не набивали карманы сверхприбылями.
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Госстат всех уже задрал своими из пальца высосанными средними показателями, по категориям будь ласка, а то получающим от 500 тыс.грв. станет тошно дальше жить, я уже не говорю про тех, у кого оклады свыше 1 млн.грв.
В Европу идём или уже нет?
Там 5-кратная разница между средней зарплатой и зарплатой ТОП-чиновников.
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Неплохо. Средняя з/п уже 510 долларов. Еще год и обойдем минималку в Польше. Смысл туалеты ехать подметать уменьшится. А если зеленые еще и доллар до 20 обрушат. То и подавно.
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А кто не платит работникам среднюю зарплату того надо прогнать вообще куда нибудь в Африку ибо нефиг наживаться на рабочих.
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У них цель обрушить до 1 к 1, иначе я не пойму, как учителя будут по 4000 зелёных получать.
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Уважаемая госслужба статистики, иди в задницу вместе со средней зарплатой. Это число - пустое место, оно ничего не значит. Вообще ничего. Предоставь данные по медианной зарплате - исходя из нее можно делать хоть какие-то выводы.
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