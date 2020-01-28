 Україна сподівається отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС, - Гончарук

"Цей другий транш може бути отримано в першому кварталі цього року, найближчим часом, у найближчі тижня-місяці", - сказав Гончарук на спільному брифінгу з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом у вівторок у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр наголосив, що Європейський Союз підтвердив, що Україна виконала всі умови для отримання другого траншу макрофінансової допомоги розміром €500 млн.

У свою чергу, за словами Домбровскіса, оцінка Європейської комісії "полягає в тому, що всі умови, які були пов'язані з виділенням другого траншу нинішньої програми макрофінансової допомоги, було виконано".

"Ми в Європейській комісії вже розпочали внутрішню процедуру з тим, щоб підготувати виділення коштів", - констатував він.

Водночас виконавчий віце-президент зазначив, що виділення цього траншу також пов'язане з програмою Міжнародного валютного фонду, проте і в цьому напрямі, як запевнив його український прем'єр, є поступ.

"Це (виділення траншу) буде можливим у першому кварталі цього року", - запевнив європейський представник.

Відповідаючи на запитання про можливу нову програму макрофінансової допомоги Україні, Домбровскіс сказав: "Що стосується нової програми, то передчасно починати обговорювати, якими можуть бути наступні кроки і наступна програма макрофінансової допомоги. Я думаю, що перший крок, який треба зробити, - це завершити вже наявну програму, отримати другий транш, і вже потім обговорювати, якими будуть подальші кроки".

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