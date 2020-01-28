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Все про:транш (115) Євросоюз (2762) Гончарук_Олексій (574)

 Україна сподівається отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розраховує на отримання Україною €500 млн 2-го траншу макрофіндопомоги Європейського Союзу в першому кварталі 2020 року.

"Цей другий транш може бути отримано в першому кварталі цього року, найближчим часом, у найближчі тижня-місяці", - сказав Гончарук на спільному брифінгу з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом у вівторок у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр наголосив, що Європейський Союз підтвердив, що Україна виконала всі умови для отримання другого траншу макрофінансової допомоги розміром €500 млн.

У свою чергу, за словами Домбровскіса, оцінка Європейської комісії "полягає в тому, що всі умови, які були пов'язані з виділенням другого траншу нинішньої програми макрофінансової допомоги, було виконано".

"Ми в Європейській комісії вже розпочали внутрішню процедуру з тим, щоб підготувати виділення коштів", - констатував він.

Водночас виконавчий віце-президент зазначив, що виділення цього траншу також пов'язане з програмою Міжнародного валютного фонду, проте і в цьому напрямі, як запевнив його український прем'єр, є поступ.

"Це (виділення траншу) буде можливим у першому кварталі цього року", - запевнив європейський представник.

Відповідаючи на запитання про можливу нову програму макрофінансової допомоги Україні, Домбровскіс сказав: "Що стосується нової програми, то передчасно починати обговорювати, якими можуть бути наступні кроки і наступна програма макрофінансової допомоги. Я думаю, що перший крок, який треба зробити, - це завершити вже наявну програму, отримати другий транш, і вже потім обговорювати, якими будуть подальші кроки".

Читайте також: Євросоюз виплатить Україні 500 млн євро після виділення траншу МВФ, - Йозвяк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172361
 
 
 Топ коментарі
 
Однажды на Юрмале своем выступлении Зеленский выставил Украину "попрошайкой" и сравнил с "актрисой немецких фильмов для взрослых", которая "готова принять любое количество с любой стороны". А разве что-то зменилось с тех пор?- наверное да... изменился президент, то биш сутенёр, который болееизвращённо торгует УкраинойИсточник: https://censor.net.ua/v405515
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Україна надіється якось пережити те зелене цунамі і залишитися цілою. А на гроші надіється зелена шобла. Їм дітей нема чим годувати, стотисячних зарплат не вистачає.
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а гончарук чо,не читает рикарда йозвяка?ну тогда хотя бы цензор надо почитывать Украина надеется получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8088
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а гончарук чо,не читает рикарда йозвяка?ну тогда хотя бы цензор надо почитывать Украина надеется получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8088
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С МВФ пролетели, теперь надежда на ЕС ? 😁
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ЕС сказал, шо бабосы только после стульев от МВФ...
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И тут начал потирать волосатые ручки один большой любитель денежек.......
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Однажды на Юрмале своем выступлении Зеленский выставил Украину "попрошайкой" и сравнил с "актрисой немецких фильмов для взрослых", которая "готова принять любое количество с любой стороны". А разве что-то зменилось с тех пор?- наверное да... изменился президент, то биш сутенёр, который болееизвращённо торгует УкраинойИсточник: https://censor.net.ua/v405515
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Україна надіється якось пережити те зелене цунамі і залишитися цілою. А на гроші надіється зелена шобла. Їм дітей нема чим годувати, стотисячних зарплат не вистачає.
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До 4 февраля еще неделя. Так что какая уже разница.
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Так сказали же - после МВФ . Тоесть никогда
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интересно.
вот готовы ж, ну - готовы принимать со всех сторон!
куда там немецким порноактрисам! - они там курят в уголке...

готовы - а никто не пытается...
как же так?
разве в сериале про такое было? разве квартал такое показывал?
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Олигархи дома покупают за 200 млн, ещё и деньги просят.
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може в бюджете предусмотреть памятник надежде?
ондо рабинович колысь менору золотую в иерусалиме поставил - теперь сливки всем кагалом пытаются снять в Киеве..
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не у кого занять и нечего продать по быстрому...
не верит никто маладойкаманде реформаторов......
и бюджет за январь сгорел... Украина надеется получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2118

и производство в минус.....
сделали разом....
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Нам МВФ не потрібен.(Голобородько, за якого голосували лохи)
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Денег не дадут,ни мвф,ни ЕС,пойдут к кацапам и китайцам просить,потом в таёжный союз,альтернативы нет,покупайте балалайки встречать *****.
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Складывается мнение, что Укрзализныця взяла себе на службу скандального журналиста, чтобы Лещенко не трогал их схемы и чудовищные зарплаты. Железная дорога просто «откупилась» от дотошного Лещенко, которому новая власть никак не могла найти «теплого места под солнцем». Зато теперь, с такой легальной, огромной «зарплатой», Лещенко, с трибуны антикоррупционного комитета, будет активно бороться с политическими противниками и экономическими конкурентами новой власти. Это, так сказать, сочетание полезного с приятным, как для Лещенко, так и новой власти. Но это и есть особый стиль менеджмента новой власти, который очень далек от позитивных, радикальных реформ. Мало красиво обещать решительные реформы, надо еще уметь их честно и справедливо реализовывать в пользу народа, а не только в пользу тех, кто пришел к власти или оказался рядом с властью.
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А КОНФИСКОВАТЬ У УБЛЮДКОВ РАЗГРАБИВШИХ СТРАНУ СЛАБО ??????
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Инвест-няня инвест-няней... а жирную кость никто не отменял)))
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зеленые попрошайки опомнились: "денег нет"((((((((
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а как же с юмором? был сенька кролик попрошайкой, стал кассетный оболтус попрошайкой! господа, не давайте нам денег, мы их все равно не отдадим!!! чьи слова и где сказаны?!!!
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