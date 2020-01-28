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Все про:Чорновол Тетяна (109) Іонова (16) ДБР (817) Європейська Солідарність (230)

 "ЄС" заявляє про застосування сили до нардепки Іонової та активістки Чорновол у приміщенні ДБР

"ЄС" висловлює рішучий протест системним порушенням Закону про статус народного депутата працівниками Державного бюро розслідувань.

Як передає Цензор.НЕТ, у заяві пресслужби партії зазначається, що сьогодні в ДБР невідомими особами було застосовано силу до учасниці Революції гідності Тетяни Чорновол та народних депутатів України.

"Під час брифінгу першого заступника директора ДБР, колишнього адвоката Януковича у приміщенні ДБР невідомі особи у чорній уніформі виштовхали з приміщення і застосували силу проти активістки, народної депутатки 8-го скликання Тетяни Чорновол, а також народної депутатки 9-го скликання Марії Іонової. Перший заступник Директора ДБР та представниця пресслужби не змогли дати відповідь журналістам – що це за особи застосували фізичну силу до учасників брифінгу", - сказано в заяві.

"У ДБР разом з адвокатом Януковича повертаються часи Януковича і методи епохи Януковича. Вимагаємо від т.в.о. Директора Державного бюро розслідувань Венедиктової, яка є доброю знайомою пана Бабікова, про що він сам розповів на брифінгу, негайних пояснень щодо неадекватних дій її підлеглих в керованій нею установі", - сказано в заяві.

Політсила також звертається до Національної поліції і МВС з вимогою негайно порушити кримінальне провадження та внести його до ЄРДР за фактами застосування сили до Чорновол та Іонової.

"Ця ситуація вкотре підтверджує, що правоохоронна система України, яка, як доводять "плівки Труби", знаходиться під контролем Офісу президента, перетворюється на репресивний механізм для узурпації влади і встановлення в Україні авторитарного режиму", - сказано в заяві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172358
 
 
 Топ коментарі
 
Тебя бы,зебил,Танюха точно перегнула.)
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Зелений вірус диктатури росповсюджується на усі гілки влади
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Быкующий прюзюдент гармонирует с охамевшей мусарнёй... "ЕС" заявляет о применении силы к нардепу Ионовой и активистке Чорновол в помещении ГБР - Цензор.НЕТ 6761
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Да я знаю, что ты троль...не надо мне об этом напоминать...не старайся.. "ЄС" заявляє про застосування сили до нардепки Іонової та активістки Чорновол у приміщенні ДБР - Цензор.НЕТ 3211
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"Активисты" бубочки вытолкали "активистку" мародера. А что, разве активистам бубочки нельзя? Разрешается делать все только активистам мародера? Несправедливо.
Молодец бубочка. Начинает драть тех, кто возомнил о себе, что они так и остались властью.
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А я вот не согласен!Не согласен с формулировкой вынесенной автором статьи.А именно :" сегодня в ГБР неизвестными лицами была применена сила к участнице Революции Достоинства Татьяне Черновол".Я бы сформулировал так:" сегодня в ГБР неизвестными лицами была применена сила к всем известной соучастнице и любовнице рецидивиста Пашинского, Татьяне Черновол ".
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Ты свечку держал? И кому какое дело до того,кто,скуем,когда.Не об этом речь.
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Тебя только свечка интересует.А как же рецидивист Пашинский?Понятно.Слили уже как и Грымчака.
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Важно- что НЕИЗВЕСТНЫЕ лица в черном камуфляже находятся в ГБР и применяют силу - все равно к кому. Узаконенные титушки? Частная армия ГБР и Зе?
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