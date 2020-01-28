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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1110) віза (218) візовий режим (157) Галібаренко Наталія (10)

 Після виходу Великої Британії з ЄС ми сподіваємося на "взаємність у візових питаннях", - посол Галібаренко

В посольстві України у Великій Британії розповіли, що після Brexit Київ розпочне переговори з Лондоном про візові відносини й розраховує на взаємність у цьому питанні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю hromadske заявила послиня України в Сполученому Королівстві Наталя Галібаренко.

"Серед проблемних питань, яке не вдається вирішити вже тривалий час, я бачу візову проблему", — сказала вона.

Дипломатка нагадала, що піддані Великої Британії можуть їздити до України без віз, бо Лондон поки формально залишається членом ЄС. Ці правила діятимуть до грудня 2020 року, поки триватиме перехідний період після виходу Британії з ЄС.

Галібаренко зазначила, що після цього Україна має вирішити візове питання щодо британських громадян.

"Сьогодні ми не ставимо питання про непродовження безвізового в’їзду. Але я вважаю, що в таких питаннях, як візи, має бути елемент взаємності. Тобто, якщо ми продовжуємо безвізовий в’їзд в Україну, то сподіваємося також на те, що Велика Британія здійснить зустрічні кроки", — сказала вона.

Послиня уточнила, що Україна поки не розраховує на безвізовий режим з Великою Британією.

"Ми усвідомлюємо, що Brexit відбувся, в тому числі, і через міграційні занепокоєння британців. Але початок діалогу з нами про спрощення візового режиму — це те, що реально може і має бути. Ми готові пропонувати різні варіанти", — зауважила Галібаренко.

Вона також розповіла, що українці, які працюють або навчаються у Сполученому Королівстві, можуть не хвилюватись через Brexit, бо й у складі ЄС ця країна мала окрему візову, міграційну та трудову політику щодо громадян "третіх" країн — зміна статусу стосуватиметься лише перебування громадян ЄС в Британії.

"Єдине, що хочу порадити нашим співвітчизникам, які планують працювати чи навчатись у Великій Британії після 1 лютого 2020 року — уважно вивчати умови перебування та вимоги до працевлаштування, які будуть оновлені після виходу країни з ЄС", — резюмувала дипломатка.

Читайте також: Економічну частину угоди про відносини з Великою Британією після Brexit погодили на 75%, - посол України Галібаренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172357
 
 
 Топ коментарі
 
Бриты не продадут за увеличение поставки газа. С ними надо дружить
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дипломатка надо писать через дефис...она хоть членкыня чогось?
чы то отсебятина?
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Бриты не продадут за увеличение поставки газа. С ними надо дружить
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інтірєсно - скільки громадян це хвилює?
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дипломатка надо писать через дефис...она хоть членкыня чогось?
чы то отсебятина?
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ді пло Мат ка
хдє діфіс будєм дєлать?
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пєрєвєд с caнскріта: дєнєх нє, но ви дєржитєсь!
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Пора эту ошибку Пчеловода исправлять .Визовые требования должны быть на взаимной основе . За исключением тех стран с которыми у нас военный конфликт. В этом случае никакой взаимности -только визовый режим
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