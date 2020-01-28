 Після виходу Великої Британії з ЄС ми сподіваємося на "взаємність у візових питаннях", - посол Галібаренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю hromadske заявила послиня України в Сполученому Королівстві Наталя Галібаренко.

"Серед проблемних питань, яке не вдається вирішити вже тривалий час, я бачу візову проблему", — сказала вона.

Дипломатка нагадала, що піддані Великої Британії можуть їздити до України без віз, бо Лондон поки формально залишається членом ЄС. Ці правила діятимуть до грудня 2020 року, поки триватиме перехідний період після виходу Британії з ЄС.

Галібаренко зазначила, що після цього Україна має вирішити візове питання щодо британських громадян.

"Сьогодні ми не ставимо питання про непродовження безвізового в’їзду. Але я вважаю, що в таких питаннях, як візи, має бути елемент взаємності. Тобто, якщо ми продовжуємо безвізовий в’їзд в Україну, то сподіваємося також на те, що Велика Британія здійснить зустрічні кроки", — сказала вона.

Послиня уточнила, що Україна поки не розраховує на безвізовий режим з Великою Британією.

"Ми усвідомлюємо, що Brexit відбувся, в тому числі, і через міграційні занепокоєння британців. Але початок діалогу з нами про спрощення візового режиму — це те, що реально може і має бути. Ми готові пропонувати різні варіанти", — зауважила Галібаренко.

Вона також розповіла, що українці, які працюють або навчаються у Сполученому Королівстві, можуть не хвилюватись через Brexit, бо й у складі ЄС ця країна мала окрему візову, міграційну та трудову політику щодо громадян "третіх" країн — зміна статусу стосуватиметься лише перебування громадян ЄС в Британії.

"Єдине, що хочу порадити нашим співвітчизникам, які планують працювати чи навчатись у Великій Британії після 1 лютого 2020 року — уважно вивчати умови перебування та вимоги до працевлаштування, які будуть оновлені після виходу країни з ЄС", — резюмувала дипломатка.

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