 Євросоюз виплатить Україні 500 млн євро після виділення траншу МВФ, - Йозвяк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

За його словами, виплата буде здійснена після того, як Міжнародний валютний фонд (МВФ) дасть "зелене світло".

"Єврокомісія підтверджує виплату другого траншу макрофінансової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро після того, як МВФ дасть останнє зелене світло. Це має відбутися в найближчі кілька тижнів", - написав Йозвяк.

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