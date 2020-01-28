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Все про:Єврокомісія (314) МВФ (611) транш (115) Євросоюз (2762)

 Євросоюз виплатить Україні 500 млн євро після виділення траншу МВФ, - Йозвяк

У Європейській комісії підтверджують, що виплатять другий транш макрофінансової допомоги Україні на суму 500 млн євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

За його словами, виплата буде здійснена після того, як Міжнародний валютний фонд (МВФ) дасть "зелене світло".

"Єврокомісія підтверджує виплату другого траншу макрофінансової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро після того, як МВФ дасть останнє зелене світло. Це має відбутися в найближчі кілька тижнів", - написав Йозвяк.

Євросоюз виплатить Україні 500 млн євро після виділення траншу МВФ, - Йозвяк 01

Читайте також: Гончарук: Очікуємо початку нової програми з МВФ найближчими місяцями

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172354
 
   
 Топ коментарі
 
Слегка перефразируя...
" - А какая разница?
- МВФ не даёт, а ЕС дразницца"
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Значит НИКОГДА 28.01.2020 - 12:26 Украина за год увеличила госдолг на 6 млрд долларов. Новые хари делают сове дело, а потом домой, к теплым морям.
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Как красиво мокнули бубочку. Троллинг 20 уровня. Евросоюз выплатит Украине 500 млн евро после выделения транша МВФ, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2024
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Слегка перефразируя...
" - А какая разница?
- МВФ не даёт, а ЕС дразницца"
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Лєонтьєв співав:"Я ррошол, но всьо горіт зєльоний, і нікто нє понял, что случідось с нім.." Каламбур: для зелених зеленого світла від МВФ нема. А Гончарук оце собі в заслугу записав, що налагодив співпрацю з МВФ. І не відомо, з ким він там співпрацю налагоджував:зі сторожем, чи з прибиральницею, але точно не з людиною, яка має диплом встановленого державного зразка.
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Значит НИКОГДА 28.01.2020 - 12:26 Украина за год увеличила госдолг на 6 млрд долларов. Новые хари делают сове дело, а потом домой, к теплым морям.
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Ну да. А шо скажет беня? Он дает зеленый свет МВФ?
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Как красиво мокнули бубочку. Троллинг 20 уровня. Евросоюз выплатит Украине 500 млн евро после выделения транша МВФ, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2024
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А что в ассоциации с ЕС была какая-то привязка к МВФ?
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это не новость...это давным давно известный факт,что все остальные ссужают деньги стране только после мвф.
не знать об этом могли только зелебобики.
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не обзывай порохоботов бобиками, они же стараются
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у вас на кацапии новая сеть появилась...вместо пятерочки

Євросоюз виплатить Україні 500 млн євро після виділення траншу МВФ, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 226
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Значить грошей не буде. 28.01.20 12:17 "Суд отказался вернуть государству "Днеправиа" Коломойского"
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