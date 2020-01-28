 У компаніях Бахматюка заявили, що "будуть змушені виводити людей на акції протесту" у відповідь на дії НАБУ

Бахматюк і колектив Групи компаній "Авангард" і "Укрлендфармінг" звернулися до Президента з проханням зупинити НАБУ і обіцяють масові акції протесту, якщо тиск на компанію не припиниться.

Про це стало відомо зі звернення до Президента від імені СЕО та колектива Групи компаній "Авангард" та "Укрлендфармінг", опублікованого на офіційному сайті Групи. Зокрема в ньому зазначається, що наприкінці грудня минулого року за зверненням НАБУ Генеральна прокуратура відновила дві справи дво-трирічної давнини проти компанії "Авангард", які НАБУ тоді і розслідувало і які були закриті, пишуть "Українські новини".

"Ми побудували ще в 2013 році два найбільші в Євразії птахокомплекси з виробництва яєць повного циклу - "Авіс" у Хмельницькій області та "Чорнобаївське" в Херсонській області, а нас звинувачують в тому, що їх ніби не існує, що є абсурдом і повною нісенітницею. Подібні звинувачення демонструють повну некомпетентність осіб, які відкривали ці справи ", - йдеться у зверненні. Йдеться про провадження № 52016000000000112 від 20.04.2016 р. та № 52017000000000362 від 01.06.2017 р., закриті відповідно Генеральною прокуратурою України 06.12.2017 року та ГСУ НП 20.06.2018 року.

Дійсно, фабрики, про які йдеться у відкритих кримінальних справах, птахокомплекси з виробництва яєць повного циклу потужністю 11,2 млн. Курей-несучок "Авіс" та "Чорнобаївське", були побудовані ще у 2013 році. Птахокомплекс "Авіс" у Хмельницькій області має річну виробничу потужність 1,616 млрд. яєць, а птахокомплекс "Чорнобаївське" в Херсонській області - 1,865 млрд. яєць. Між тим у зверненні власника компанії та колективу до президента зазначається, що ці справи використовуються для тиску на компанію, як і справи проти VAB банку, допити НАБУ 10 тисяч працівників "Укрлендфармінг" та обшуки на підприємствах.

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В зверненні йдеться про те, що що заручником таких дій стає доля 27 тисяч людей - працівників компанії. "Нагадуємо про більш, ніж 2,5 млрд грн, які компанія сплачує державі податками, про 3 млрд грн, які компанія сплачує зарплатами. Нагадуємо, що НАБУ, яке є споживачем великих бюджетних асигнувань, фактично знищує тих, хто ці кошти через наповнення бюджету їм сплачує. А людина, яка очолює цей орган, з мотивів особистої помсти, як він це вже не раз робив щодо інших осіб, використовує НАБУ для знищення великої і важливої для економіки України компанії. І ми розуміємо, що ця людина не зупиниться. Тому звертаємось до Вас, пане Президенте, як до гаранта Конституції, гаранта наших прав, гаранта економічної безпеки країни: зупиніть пана Ситника, якій перейшов межу здорового глузду в сліпому бажанні помсти, який маніпулює і використовує силову структуру в особистих справах, що йде врозріз з економічними інтересами нашої держави".

Компанія також заявляє, що планує масові акції протесту у випадку, якщо неправомірний тиск з боку НАБУ не припиниться: "Ми будемо боротись за наші права. Ми будемо змушені виводити людей на акції протесту. Ми будемо стукати в усі двері, щоб нас почули. Нам буде важко боротись із системою, але ми не можемо просто сидіти і дивитись, як руйнують нашу компанію. І ми сподіваємось, що, керуючись інтересами держави, Ви зупините НАБУ і його керівника, який зайшов у своїй помсті за всі межі здорового глузду".