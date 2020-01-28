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 ВООЗ не рекомендує вивозити іноземних громадян з китайського міста Ухань

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом заявив, що зараз не бачить необхідності евакуювати іноземців з китайського міста Ухань, звідки почалося поширення нового типу коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише газета South China Morning Post.

"ВООЗ не рекомендує вивозити іноземних громадян з міста Ухань", - наводить газета South China Morning Post слова глави міжнародної організації, який вважає непотрібним "занадто гостро реагувати".

Адханом зараз перебуває з візитом у Китаї. За підсумками переговорів, глава ВООЗ заявив, що впевнений в ефективності ухвалених урядом КНР заходів для стримування поширення коронавірусу.

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Його заява прозвучала на тлі повідомлень про те, що деякі країни, зокрема, Велика Британія, вивчають можливості евакуації своїх громадян з Уханя.

За останніми даними, кількість жителів Китаю, які померли через коронавірус, збільшилася до 106 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172348
 
   
 Топ коментарі
 
Находится в Ухане товарищ чиновник или где-то за 1000- 1500 км?)
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воз думает ухань и умань города побратимы...
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Хоть кто-то с мозгами объявился. Вывозить иностранных граждан из эпицентра эпидемии- это гарантированно привезти полный самолет зараженных коронавирусом людей на родину.
Пусть сидят в Ухане пока не найдут лекарство или эпидемия не стихнет. Но судя по тенденции, через неделю-две эпидемия охватит всю Азию.
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Находится в Ухане товарищ чиновник или где-то за 1000- 1500 км?)
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В Китаї давно ходять з масками по вулицям великих міст.
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Ага, а граждане Германии - в масках производства Германии, которые "случайно" прихватили с собой в самолёт...

Солсберийские шпилегляды тоже ходили по городу в надвинутых на глаза кепочках, и почему-то "из-за снега по колено" не смогли подойти к этому шпилю, видному со всех концов городишка.
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Глава ВОЗ, по определению, тоже иностранный гражданин в Ухане?
Вот пускай там и остается до конца эпидемии.
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Та самая "секретная военная лаборатория", где был "разработан" Уханьский коронавирус. Огромный рынок, на котором продается мясо коал, лисиц, скорпионов, сколопендр, верблюдов, змей, лягушек, цикад и еще 100 видов животных.ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из китайского города Ухань - Цензор.НЕТ 573
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М'ясо сколопендр і цикад це жесть, комариного сала там не продають?
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я думаю, якщо буде попит, то зроблять.
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воз думает ухань и умань города побратимы...
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Я й не збирався їх вивозити. Хіба що пару громадянок.
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Ви не так зрозуміли: мені вони потрібні для власного вжитку.
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кітайская кухня - двє фаршированнийє кітаянкі в клярє
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нє вивозіть і нє еякуліровать - це разний смисл - в першому случаї це строгий карантін (в клєткє)
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Незадача, знакомый уж было засобирался на уханьщину...
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Ухань. Родина вируса 2019-nCoV. Повседневная одежда для прогулок.ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из китайского города Ухань - Цензор.НЕТ 4818
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Гггггггггг. До уваги громадян, які планують здійснити поїздку до Китаю або вже перебувають на території цієї країни
"...Українським громадянам, які перебувають на території Китаю, Посольство настійливо рекомендує виїхати з цієї країни в разі наявності такої можливості."
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Какой интересный Тедрос... а шоб там его ребёнок сидел, то побежал бы вывозить аж пятки бы сверкали.
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Хоть кто-то с мозгами объявился. Вывозить иностранных граждан из эпицентра эпидемии- это гарантированно привезти полный самолет зараженных коронавирусом людей на родину.
Пусть сидят в Ухане пока не найдут лекарство или эпидемия не стихнет. Но судя по тенденции, через неделю-две эпидемия охватит всю Азию.
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Лікарсво єсть.Нідорого.(Нєдаром Зілєнскій в Іраїль літав.)
ВООЗ не рекомендує вивозити іноземних громадян з китайського міста Ухань - Цензор.НЕТ 2834
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Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом заявив, що зараз не бачить необхідності евакуювати іноземців з китайського міста Ухань
наводить газета South China Morning Post слова глави міжнародної організації, який вважає непотрібним "занадто гостро реагувати".

цікава заява..((

можливо повязана з тим,що якщо евакуюють своїх громадян такі країни як росія,Україна,Індія,то це лише посилить розвиток епідемії..
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15:33, 28 января 2020
Предсказан пик распространения китайского смертельного вируса



Пик распространения китайского смертельного коронавируса 2019-nCoV должен наступить через 7-10 дней. Об этом сообщил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает портал Sina.
«Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать», - добавил он.(???) Глава комиссии также подчеркнул, что Китай вряд ли ждет масштабное распространение вируса.


Ранее стало известно, что заражение вирусом может произойти на расстоянии одного-двух метров. Первые признаки заражения - это сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура тела и слабость.
В ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и невысокой температурой.
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