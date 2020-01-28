 ВООЗ не рекомендує вивозити іноземних громадян з китайського міста Ухань

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише газета South China Morning Post.

"ВООЗ не рекомендує вивозити іноземних громадян з міста Ухань", - наводить газета South China Morning Post слова глави міжнародної організації, який вважає непотрібним "занадто гостро реагувати".

Адханом зараз перебуває з візитом у Китаї. За підсумками переговорів, глава ВООЗ заявив, що впевнений в ефективності ухвалених урядом КНР заходів для стримування поширення коронавірусу.

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Його заява прозвучала на тлі повідомлень про те, що деякі країни, зокрема, Велика Британія, вивчають можливості евакуації своїх громадян з Уханя.

За останніми даними, кількість жителів Китаю, які померли через коронавірус, збільшилася до 106 осіб.