Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише газета South China Morning Post.
"ВООЗ не рекомендує вивозити іноземних громадян з міста Ухань", - наводить газета South China Morning Post слова глави міжнародної організації, який вважає непотрібним "занадто гостро реагувати".
Адханом зараз перебуває з візитом у Китаї. За підсумками переговорів, глава ВООЗ заявив, що впевнений в ефективності ухвалених урядом КНР заходів для стримування поширення коронавірусу.
Його заява прозвучала на тлі повідомлень про те, що деякі країни, зокрема, Велика Британія, вивчають можливості евакуації своїх громадян з Уханя.
За останніми даними, кількість жителів Китаю, які померли через коронавірус, збільшилася до 106 осіб.
Солсберийские шпилегляды тоже ходили по городу в надвинутых на глаза кепочках, и почему-то "из-за снега по колено" не смогли подойти к этому шпилю, видному со всех концов городишка.
Вот пускай там и остается до конца эпидемии.
"...Українським громадянам, які перебувають на території Китаю, Посольство настійливо рекомендує виїхати з цієї країни в разі наявності такої можливості."
Пусть сидят в Ухане пока не найдут лекарство или эпидемия не стихнет. Но судя по тенденции, через неделю-две эпидемия охватит всю Азию.
наводить газета South China Morning Post слова глави міжнародної організації, який вважає непотрібним "занадто гостро реагувати".
цікава заява..((
можливо повязана з тим,що якщо евакуюють своїх громадян такі країни як росія,Україна,Індія,то це лише посилить розвиток епідемії..
Предсказан пик распространения китайского смертельного вируса
Пик распространения китайского смертельного коронавируса 2019-nCoV должен наступить через 7-10 дней. Об этом сообщил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает портал Sina.
«Что касается того, когда наступит пик эпидемии, очень сложно однозначно предсказать», - добавил он.(???) Глава комиссии также подчеркнул, что Китай вряд ли ждет масштабное распространение вируса.
Ранее стало известно, что заражение вирусом может произойти на расстоянии одного-двух метров. Первые признаки заражения - это сухой кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура тела и слабость.
В ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и невысокой температурой.