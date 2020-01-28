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 МОЗ закликало українців не вірити рекламним повідомленням і не вакцинуватися від китайського вірусу 2019 nCoV

У Міністерстві охорони здоров'я закликали не робити щеплення від нового коронавірусу, оскільки вакцини від нього не існує.

Про це під час пресбрифінгу на тему: "Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019 nCoV" повідомив член експертної групи оперативного штабу МОЗ, лікар-анестезіолог Сергій Добров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"З'явилася інформація на певних сайтах про можливість вакцинуватися від нового коронавірусу. Це неправда. Тобто, не варто сподіватися або купувати ці вакцини, яких на сьогодні не існує ще ніде в світі", - сказав Сергій Добров.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію,  підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

За останніми даними, кількість жителів Китаю, які померли через коронавірус, збільшилася до 106 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172346
 
   
 Топ коментарі
 
клава косячит... Минздрава призвал украинцев не верить рекламным сообщениям и не вакцинироваться от китайского вируса 2019-nCoV - Цензор.НЕТ 7331 мендельштрассе канешна.
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Вакцинироваться в октябре - от чего?
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Кто такая Минздрава???

ЗЕМинздрава???
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Не понятно.
Если это ЗЕ-Минздрав, и они говорят не вакцинироваться. Что делать? Вакцинироваться или нет?
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Почему же полиция не займется фальсификаторами прививки?
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Вакцинироваться нужно было в октябре...
Правда тогда про этот штамп ничего не знали и вакцины не было.
И сейчас нет...
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Вакцинироваться в октябре - от чего?
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От гриппа.
Обычного штампа...
У нас и в фирмах, и в ВУЗах всем в октябре предлагают вакцинироваться...
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офис на менельштрассе на днях свою вакцину страждущим запропонуйэ...
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клава косячит... Минздрава призвал украинцев не верить рекламным сообщениям и не вакцинироваться от китайского вируса 2019-nCoV - Цензор.НЕТ 7331 мендельштрассе канешна.
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Ну, люди не были людьми, если бы не начали наебы..ть своих ближних, которые оказались менее стрессоустойчивыми!

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Они неЛОХи!
Они знают, что надо вакцинироваться - вы их не обманите.

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Так это же реклама до 73% з высокоинтеллектуальных личностей☝️☝️☝️
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пральна.
пока не провакцинированы все представители "избранного народа", гои должны ждать.
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**** нам коронавирус,у нас Зеленский президент.😄
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Правильно мыслишь,закрывать нужно и всем кто там сейчас дать срок вернуться,потом не принимать,пока это не пройдет. Из за каких то барыг,студентов,и т.д страна не должна пострадать
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