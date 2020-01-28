 МОЗ закликало українців не вірити рекламним повідомленням і не вакцинуватися від китайського вірусу 2019 nCoV

Про це під час пресбрифінгу на тему: "Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019 nCoV" повідомив член експертної групи оперативного штабу МОЗ, лікар-анестезіолог Сергій Добров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"З'явилася інформація на певних сайтах про можливість вакцинуватися від нового коронавірусу. Це неправда. Тобто, не варто сподіватися або купувати ці вакцини, яких на сьогодні не існує ще ніде в світі", - сказав Сергій Добров.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

За останніми даними, кількість жителів Китаю, які померли через коронавірус, збільшилася до 106 осіб.