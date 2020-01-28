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 Політика України
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Все про:заробітна плата (637) Холодницький (551) Антикорупційна прокуратура (1060)

 Прокурори САП отримуватимуть близько 70 тис. грн зарплати на місяць, - Холодницький

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть отримувати близько 70 тис. грн на місяць без урахування премій і надбавок. З ними буде близько 75 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі "Радіо НВ".

За його словам, у САП проводиться додатковий набір прокурорів на 11 вакансій, який буде проходити за новими правилами.

"Зараз оголошено конкурс (на посади прокурорів САП - ред). Чим ми будемо залучати, приваблювати? По-перше, конкурентною зарплатою — близько 70 тис. грн на місяць без премій і надбавок. З ними плюс-мінус 75 тисяч буде. Тобто є, за що працювати. З понеділка ми починаємо прийом документів і за кількістю людей вже бачитимемо, як будемо рухатися далі. У нашому конкурсі буде більший прохідний бал щодо знання законодавства, ніж в Офісі генерального прокурора, — але у нас, відповідно, вимоги і зарплати більші, ніж там", — повідомив Холодницький.

Глава САП також повідомив, що просив генерального прокурора збільшити штат наполовину, тобто до 70 осіб, але їм додали лише декілька вакансій. Всього в САП наразі, за його словами, працюють 35 прокурорів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172342
 
 
 Топ коментарі
 
Никогда и нигде высокая зарплата чиновников, а тем более силовиков не была гарантией их честности. Напротив , чем выше доход, тем больше аппетиты. Будут просто больше брать. Не зарплаты надо увеличивать, а соц. пакет за безупречную службу. И одновременно ужесточить наказание для взяточников в погонах
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за таки гроши воны строем должны ходить на работу...и мимо метро.
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Где вы видели украинского прокурора в метро? Например, Главный прокурор Ивано-Франковской областной прокуратуры Александр Стратюк катается на автомобиле Lincoln Navigator. цена более 100 тыс $
Прокуроры САП будут получать около 70 тыс. грн зарплаты в месяц, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 940
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за таки гроши воны строем должны ходить на работу...и мимо метро.
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Где вы видели украинского прокурора в метро? Например, Главный прокурор Ивано-Франковской областной прокуратуры Александр Стратюк катается на автомобиле Lincoln Navigator. цена более 100 тыс $
Прокуроры САП будут получать около 70 тыс. грн зарплаты в месяц, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 940
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тєжко тобі на цьому світі жити без гумору...
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Что за чушь ты сейчас несешь. Я шуток не понимаю? Я твоей шутке лайк поставил. Но реальность это уже не юмор и даже не сатира. Это капец. Такой же как Зеля президент
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ранимые кругом шо капец...
вангану - наступну люстрацию назовут холокостом2..
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Це він ще чемний. А то йому положено їздити одразу двома: одна - за головного, а друга - за прокурора.
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Чё, зелебобики, в хвильме про голобородьку такое тоже было?
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Раньше братва, что бы пару косых срубить, использовала паяльник и утюг. Теперь хватает хорошей #опы в мягком кресле, и авторучки.
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Никогда и нигде высокая зарплата чиновников, а тем более силовиков не была гарантией их честности. Напротив , чем выше доход, тем больше аппетиты. Будут просто больше брать. Не зарплаты надо увеличивать, а соц. пакет за безупречную службу. И одновременно ужесточить наказание для взяточников в погонах
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Сколько топ коррупциионеров сидит? Они уже работают не один год, и создавались не для рядовых клерков, а для посадки высших чиновников.
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7...а не 70....за кой х**..им платить, барыгам то этим?)
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А Ви знаєте, які в Давосі штрафи за паркування? Отож!
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нех им там делать...вашше выезд запретить им...завербуют на раз за бабки))
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это еще херня г. Глухов Сумская область 3 судьи на пенсии получают по 70 тысяч гривен, а после этого пересчета будут получать по 100...
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еще и продажную тварь Гетманенко дотянут до пенсии. и эта тварь будет получать сумасшедшую пенсию.
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Це дійсно якась херн.я В мене знайомий голова суду, на пенсії має 28. З якого бую у Глухові звичайні судді отримують 70... Може це судді не з районих судів? Апеляційних чи ВСУ?
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Это все было бы очень прекрасно, если бы были результаты работы. А результатов впечатляющих по-прежнему нет. Розовощёкий должен быть изгнан только за то, что сливал информацию труханову по его делу
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Устраивается мужик на работу кладовщиком. Его вводят в курс дела:
- Вот здесь у нас плиточка!
- Отличненько!
- А здесь у нас обои!
- Прекрасненько!
- А вот здесь у нас линолиум!
- Замечательно!
- Вот только знаете, зарплата у нас маленькая…
- Так что, у вас еще и деньги платят?
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За що? До того ж, а чим їх робота відрізняється від звичайних прокурорів, що підтримують обвинувачення по вбивствам, наркозбуту, згвалтуванням? Чому у одних зарплати 15, у інших 70? У одних 300-600 проваджень, у інших 10?
Я сумніваюсь, що стати потерпілим від корупціонера, що вкрав у сукупності 10-50 гривень у кожного, більш трагічно, ніж стати жертвою вбивства чи згвалтування. Якась у нас схиблена філософія... Іноді здається, що окрім корупції, у нас взагалі не має злочинності?
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е ні друже, під боротьбу з карупциєй можно розурутити тупих європейців на євробанкноти,
а на районних прокулолів всім пофіг, і так офіційна зп то тільки на бухло та шлюх.
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Харя не треснет,а то вы в упор не замечаете декларации судей,мудей и т.д,деньги еще заработать нужно
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У меня складывается ощущение того, что прокуроров САП держат за бомжей..... чтобы чиновник подобного уровня не брал взятки, ему нужно дать достойную зарплату, иначе он будет брать взятки. Это очевидно.
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у нас має бути не так, прокурор має мати фіксовану зп. і відсоток від повернутих державі коштів. Але це нереальна річ через самі гуманні-продажні суди в світі.
суддів потрібно не реформувати а садити всіх у тюрагу з конфіскацією майна, може хоч тоді ті що прийдуть на їх місця(бажано не родичі навіть у десятому коліні) перестануть творити бізнескривосуддя
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Це що, менше зепутата? Це просто позор какой-то...
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