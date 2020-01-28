 Прокурори САП отримуватимуть близько 70 тис. грн зарплати на місяць, - Холодницький

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі "Радіо НВ".
За його словам, у САП проводиться додатковий набір прокурорів на 11 вакансій, який буде проходити за новими правилами.
"Зараз оголошено конкурс (на посади прокурорів САП - ред). Чим ми будемо залучати, приваблювати? По-перше, конкурентною зарплатою — близько 70 тис. грн на місяць без премій і надбавок. З ними плюс-мінус 75 тисяч буде. Тобто є, за що працювати. З понеділка ми починаємо прийом документів і за кількістю людей вже бачитимемо, як будемо рухатися далі. У нашому конкурсі буде більший прохідний бал щодо знання законодавства, ніж в Офісі генерального прокурора, — але у нас, відповідно, вимоги і зарплати більші, ніж там", — повідомив Холодницький.
Глава САП також повідомив, що просив генерального прокурора збільшити штат наполовину, тобто до 70 осіб, але їм додали лише декілька вакансій. Всього в САП наразі, за його словами, працюють 35 прокурорів.
вангану - наступну люстрацию назовут холокостом2..
- Вот здесь у нас плиточка!
- Отличненько!
- А здесь у нас обои!
- Прекрасненько!
- А вот здесь у нас линолиум!
- Замечательно!
- Вот только знаете, зарплата у нас маленькая…
- Так что, у вас еще и деньги платят?
Я сумніваюсь, що стати потерпілим від корупціонера, що вкрав у сукупності 10-50 гривень у кожного, більш трагічно, ніж стати жертвою вбивства чи згвалтування. Якась у нас схиблена філософія... Іноді здається, що окрім корупції, у нас взагалі не має злочинності?
а на районних прокулолів всім пофіг, і так офіційна зп то тільки на бухло та шлюх.
суддів потрібно не реформувати а садити всіх у тюрагу з конфіскацією майна, може хоч тоді ті що прийдуть на їх місця(бажано не родичі навіть у десятому коліні) перестануть творити бізнескривосуддя