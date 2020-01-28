 Прокурори САП отримуватимуть близько 70 тис. грн зарплати на місяць, - Холодницький

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі "Радіо НВ".

За його словам, у САП проводиться додатковий набір прокурорів на 11 вакансій, який буде проходити за новими правилами.

"Зараз оголошено конкурс (на посади прокурорів САП - ред). Чим ми будемо залучати, приваблювати? По-перше, конкурентною зарплатою — близько 70 тис. грн на місяць без премій і надбавок. З ними плюс-мінус 75 тисяч буде. Тобто є, за що працювати. З понеділка ми починаємо прийом документів і за кількістю людей вже бачитимемо, як будемо рухатися далі. У нашому конкурсі буде більший прохідний бал щодо знання законодавства, ніж в Офісі генерального прокурора, — але у нас, відповідно, вимоги і зарплати більші, ніж там", — повідомив Холодницький.

Глава САП також повідомив, що просив генерального прокурора збільшити штат наполовину, тобто до 70 осіб, але їм додали лише декілька вакансій. Всього в САП наразі, за його словами, працюють 35 прокурорів.

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