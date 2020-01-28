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Все про:Держприкордонслужба (2389) медицина (834) Росія (15258)

 Дві росіянки намагалися під верхнім одягом вивезти з України медичні прилади, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Дві громадянки Росії сховали під верхнім одягом медичні прилади і намагалися їх таємно перевезти через кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Після обіду, 27 січня, в пункт пропуску "Гоптівка" на виїзд з країни автомобілем прибули дві громадянки Росії - мати і дочка. В конструктивних особливостях авто і багажі жінок прикордонники виявили зарядні пристрої до медичних приладів", - сказано в повідомленні.

Дві росіянки намагалися під верхнім одягом вивезти з України медичні прилади, - Держприкордонслужба 01

Крім того, під час огляду правоохоронці звернули увагу і на зовнішній вигляд іноземних громадянок. Обидві були одягнені в об'ємні зимові куртки і мали вигляд неприродно огрядних людей.

Дві росіянки намагалися під верхнім одягом вивезти з України медичні прилади, - Держприкордонслужба 02

Пізніше громадянки РФ зізналися, що під верхнім одягом сховали медичні прилади.

"Таким чином, мати з дочкою намагалися незаконно перемістити через кордон 100 приладів для біорезонансної терапії та понад 500 різних гаджетів до них", - додали в Держприкордонслужбі.

Дві росіянки намагалися під верхнім одягом вивезти з України медичні прилади, - Держприкордонслужба 03

Зараз товари передано співробітникам компетентних правоохоронних органів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172340
 
   
 Топ коментарі
 
Свет мой , зеркальце скажи : Я ль на свете всех сильнее, всех богаче и смелее ?

Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .
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Та пусть везут, пусть там лохотронят аборигенов.
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Свет мой , зеркальце скажи : Я ль на свете всех сильнее, всех богаче и смелее ?

Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .
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Та пусть везут, пусть там лохотронят аборигенов.
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нифигассэ...странные задания главмокша агентам ставит...
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тока кружевные.брезентовые они и сами производят Две россиянки пытались под верхней одеждой вывезти из Украины медицинские приборы, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5962
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Не скрепно совсем, а как же кора дуба и боярышник?
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дожились,мля...приборы уже тайно контрабасом вывозят .
уже почти ссср .только тогда джинсы с жвачкой ввозили
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В комплекті з бояркою, ці медичні прибори зможуть зробити революцію в медицині рашки, а воно нам потрібно? Две россиянки пытались под верхней одеждой вывезти из Украины медицинские приборы, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1365
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Уровень пгавохренительных органов - гонять бабушек и анально обслуживать начальство.
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Нужно было не под верхней одеждой прятать, а под нижней.
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Зачем остановили?
Это ведь лохотронщики: напаривали бы кацапам эти "медицинские приборы".

Отрекитесь от узколобой и жадной западной медицины и вы неплох устроитесь!
Доктор Грегори Хаус

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Это ж "электронная гомеопатия". Чем больше кацапов, вместо нормального лечения, будут "лечиться" этой хренью, тем лучше!
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Медичні прилади? Дві росіянки намагалися під верхнім одягом вивезти з України медичні прилади, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 739
Ну, це щось на кшталт, заряджання води перед телевізором.
Нехай би везли ...
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А чем эти приборы хуже ЗОЛОТЫХ ПИРАМИДОК проходимца ГОРДОНА ?
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А чого так? Нехай лікуються власними, вони ж "вяликие". Не ганьба везти товари вироблені Гейропейцями, Піндосами чи Косоокими?
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А кагжэ рузке нанотехнологии?! Космос из фсьо?! ))))
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Шож вы делаете, погранцы? Вы спасаете врага от смерти. Эти приборы надо на Макшанию вагонами пытаться пропихнуть. За такое под трибунал надо отдавать.
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Обменять на наших воинов, или дать по 10 лет.
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