 Дві росіянки намагалися під верхнім одягом вивезти з України медичні прилади, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
"Після обіду, 27 січня, в пункт пропуску "Гоптівка" на виїзд з країни автомобілем прибули дві громадянки Росії - мати і дочка. В конструктивних особливостях авто і багажі жінок прикордонники виявили зарядні пристрої до медичних приладів", - сказано в повідомленні.
Крім того, під час огляду правоохоронці звернули увагу і на зовнішній вигляд іноземних громадянок. Обидві були одягнені в об'ємні зимові куртки і мали вигляд неприродно огрядних людей.
Пізніше громадянки РФ зізналися, що під верхнім одягом сховали медичні прилади.
"Таким чином, мати з дочкою намагалися незаконно перемістити через кордон 100 приладів для біорезонансної терапії та понад 500 різних гаджетів до них", - додали в Держприкордонслужбі.
Зараз товари передано співробітникам компетентних правоохоронних органів.
Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .
І труси.
уже почти ссср .только тогда джинсы с жвачкой ввозили
Это ведь лохотронщики: напаривали бы кацапам эти "медицинские приборы".
Отрекитесь от узколобой и жадной западной медицины и вы неплох устроитесь!
Доктор Грегори Хаус
Ну, це щось на кшталт, заряджання води перед телевізором.
Нехай би везли ...