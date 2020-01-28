 Дві росіянки намагалися під верхнім одягом вивезти з України медичні прилади, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Після обіду, 27 січня, в пункт пропуску "Гоптівка" на виїзд з країни автомобілем прибули дві громадянки Росії - мати і дочка. В конструктивних особливостях авто і багажі жінок прикордонники виявили зарядні пристрої до медичних приладів", - сказано в повідомленні.

Крім того, під час огляду правоохоронці звернули увагу і на зовнішній вигляд іноземних громадянок. Обидві були одягнені в об'ємні зимові куртки і мали вигляд неприродно огрядних людей.

Пізніше громадянки РФ зізналися, що під верхнім одягом сховали медичні прилади.

"Таким чином, мати з дочкою намагалися незаконно перемістити через кордон 100 приладів для біорезонансної терапії та понад 500 різних гаджетів до них", - додали в Держприкордонслужбі.

Зараз товари передано співробітникам компетентних правоохоронних органів.

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