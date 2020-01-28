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 Минулоріч через адмінмежу в окупований Крим не пропустили 1419 осіб, з початку року - 78, - Держприкордонслужба

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) повідомили, що з початку 2020 року в окупований Крим через адмінмежу з Херсонською областю не пропустили 78 осіб.

"Головна причина відмов - відсутність необхідних документів. Наприклад, їде мама з дитиною, а від тата немає довіреності. Ми їх не пропускаємо. З Криму на материкову Україну прикордонники пропускають всіх громадян України. Але якщо людина в'їхала в Крим по Керченському мосту або літаком до Сімферополя, в цьому випадку забороняється в'їзд в Україну, як мінімум на 3 роки", - розповів у коментарі Крим.Реалії начальник пресслужби Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією ДПСУ, всього за 2019 рік відмову у в'їзді в Крим через адмінмежу отримали 1419 осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172337
 
 
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